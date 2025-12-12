Jessica Bueno y José María Almoguera, tras su operación, se suman a Fedra Lorente como invitados de ‘¡De Viernes!’

José María Almoguera y Jessica Bueno, en montaje de 'Infobae España' (Mediaset España)

¡De Viernes! ha ampliado su lista de invitados y reunirá este viernes 12 de diciembre a varios protagonistas de la actualidad televisiva. Fedra Lorente, conocida como ‘La Bombi’ del Un, dos tres, acudirá al plató para relatar en detalle la estafa que ha dejado su economía al borde del colapso. La actriz, que ya había sido anunciada previamente, ofrecerá su primera entrevista en televisión tras el fallecimiento de su marido, Miguel Morales, y desvelará cómo la estafa de 50.000 euros sufrida por su esposo ha afectado a su vida diaria.

A la actriz se sumará Jessica Bueno, que regresará al plató para responder en directo a las declaraciones de Jota Peleteiro, quien recientemente ha expresado su malestar tras la última intervención de la modelo en Supervivientes All Stars. En esa ocasión, Jessica confesó haberse descuidado a sí misma durante su relación con el exfutbolista. Ahora, la modelo aprovechará su presencia en ¡De Viernes! para contestar a las críticas de Peleteiro, así como a sus comentarios sobre Kiko Rivera.

José María Almoguera será otro de los protagonistas de la noche, ya que se sentará en el plató tan solo tres días después de haber sido sometido a una operación de urgencia para revisar el marcapasos que lleva desde hace 12 años. El hijo de Carmen Borrego explicará cómo se encuentra tras la intervención y compartirá detalles sobre su proceso de recuperación. Además, abordará el distanciamiento con su prima Alejandra Rubio, después de que se haya sabido que ella no fue informada de la operación, y aclarará en qué punto se encuentra actualmente su relación familiar.

El programa también ha anunciado un esperado cara a cara entre Yola Berrocal y Alba, sobrina de Sonia Monroy. Este encuentro se producirá tras el enfrentamiento que la representante mantuvo con la actriz y cantante en una entrega anterior, un episodio que supuso la ruptura de la amistad entre ambas.

Según ha relatado Sonia Monroy, Yola habría impedido que Alba acudiera a las galas de Supervivientes All Stars para defenderla, con el objetivo de acaparar el protagonismo. Sin embargo, Alba sostiene que fue su tía quien provocó el distanciamiento y ha manifestado su deseo de reencontrarse con Yola para pedirle perdón.

El regreso de Fedra Lorente

Además, como ya anunciaron, el plato fuerte del espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona será el regreso de Fedra Lorente. La actriz explicará que se ha visto obligada a recurrir a la ayuda de Cáritas después de quedarse sin recursos y con las cuentas bancarias vacías. Detallará las circunstancias en las que su marido fue engañado, el modo en que se ejecutó la estafa y las consecuencias económicas que afronta en la actualidad, así como sus planes para hacer frente a las deudas acumuladas.

Telecinco recogerá todos estos testimonios y reencuentros se desarrollarán en la próxima edición de ¡De Viernes!, donde los invitados expondrán sus vivencias y responderán a sus cuentas pendientes en directo. La emisión comenzará este viernes 12 de diciembre a las 22:00 horas, como de costumbre.