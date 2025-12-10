España

Las revistas del corazón esta semana: la ruina económica de Fedra Lorente y el ‘solitario’ cumpleaños del hijo de Alejandra Rubio sin sus abuelas

Este miércoles, 10 de diciembre, también son protagonistas de las cabeceras rosas Ana Boyer, y Fernando Verdasco que anuncian su cuarto embarazo; y Fernando Alonso, que está esperando su primer hijo junto a Melissa Jiménez

Un miércoles más el kiosco recibe la actualidad rosa de la mano de las cuatro principales cabeceras del mundo del corazón. Si la semana pasada el gran protagonista era Francisco Rivera por el bautizo de su hijo menor, en esta ocasión el mundo couché sorprende con varios protagonistas que comparten noticias felices en su gran parte.

‘¡Hola!’

La portada de ¡Hola! presenta una noticia familiar y sorprendente Ana Boyer y Fernando Verdasco han confirmado que esperan su cuarto hijo. En declaraciones recogidas por el medio, Ana explica que “es un bebé totalmente buscado”, mostrando la alegría de la pareja al sumar un nuevo miembro a la familia. Si bien quedan muchos detalles por conocer, como el sexo de la criatura o la fecha en la que nacerá, ambos están muy felices. Así lo demuestran en la portada, en la que aparecen posando junto a sus tres hijos.

La revista desvela otro embarazo: el de Melissa Jiménez, que espera su cuarto hijo, el primero con su novio Fernando Alonso.

‘Lecturas’

Este miércoles Lecturas destaca a Alba Carrillo como imagen central bajo el titular “Me tomaron por loca, pero estaba rota”. La revista recoge el relato en primera persona de la modelo, quien expone las dificultades de salud mental que enfrentó en el pasado y cómo estas experiencias influyeron en su vida profesional y personal. En la entrevista, la madrileña da detalles de cómo fue el proceso que siguió para recuperar el equilibrio y rehacer su carrera después de momentos complejos, e incluye fragmentos en los que señala la incomprensión con la que se encontró en el entorno televisivo y mediático.

Junto a este testimonio, la publicación también muestra imágenes de Blanca Romero y Quique Sánchez Flores juntos en actitud cercana, lo que confirma la relación entre ambos tras semanas de rumores.

Avance de la entrevista de Iñaki Urdangarin con Jordi Basté en 'Pla Seqüència'. (La 2 Cat)

También hay un espacio para Iñaki Urdangarin por su primera entrevista, que se emitirá este jueves 11 de diciembre en Pla Seqüència y en la que afirma que “he llorado mucho”.

‘Semana’

La portada de Semana vuelve a colocar a Alejandra Rubio en el centro de la noticia, aunque desde un ángulo distinto: el cumpleaños de su hijo se ve enmarcado en “una guerra familiar”, de acuerdo con el medio. Ni Terelu Campos ni Mar Flores acudieron a la celebración, lo que demuestra que hay tensión entre los miembros de la familia y añade un matiz polémico a la celebración.

Además, ofrece una entrevista a Fedra Lorente, quien habla abiertamente sobre sus dificultades económicas que tiene, pues afirma que está en la ruina. La publicación incluye también imágenes nocturnas en las que se puede ver a Gloria Camila y Manuel Cortés juntos, y dedica un espacio a una exclusiva: la escapada navideña de Toñi Moreno a Laponia junto a su hija Lola.

‘Diez Minutos’

Diez Minutos abre su portada con Alejandra Rubio celebrando el primer cumpleaños de su hijo. La fiesta, lejos de pasar desapercibida, llama la atención porque ni Terelu Campos ni Mar Flores estuvieron presentes, algo que no pasó inadvertido y que generó todavía más rumores sobre la familia. En las páginas de la revista aparecen las fotos de la celebración y se cuenta cómo la ausencia de estas dos abuelas cambió el ambiente del evento.

Además, Diez Minutos repasa lo último de otros rostros conocidos. Alexia Rivas se ha escapado a Galicia junto a su nueva pareja y las fotos lo confirman. También hay un hueco para Pitingo, que aparece por primera vez en imágenes junto a su hija Laura Escudero, y para Amelia Bono, que estrena relación y sale fotografiada con su nuevo acompañante. La revista retrata así los distintos momentos familiares y sentimentales que atraviesan algunos de los protagonistas de la semana.

