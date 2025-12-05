‘De Viernes’ revive el espíritu de ‘Sálvame’ con un reencuentro mítico en plató: el regreso de Jorge Javier Vázquez y Lydia Lozano

Jorge Javier Vázquez repite con 'Superviventes 2025'. (Mediaset)

No hay descanso en lo que a audiencias se refiere y Telecinco, dispuesto a recuperar el terreno tras perder el pasado viernes frente a La Voz de Antena 3, ha anunciado a los invitados de este nuevo programa de De Viernes. El espacio, presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, tendrá en su plató a dos rostros icónicos de la cadena que se reencontrarán frente a los focos dos años y medio después de su último cara a cara.

Se trata de Jorge Javier Vázquez y Lydia Lozano, que volverán a verse por primera vez tras el fin del mítico Sálvame. Será una reunión cargada no solo de nostalgia, también de cierto morbo y es que son muchos los que quieren saber el qué se dirán.

Los dos tendrán su espacio y charlarán con Santi y Beatriz, pero el que apunta a ser el gran protagonista de la noche será Jorge Javier Vázquez. El catalán atraviesa un momento de plena exposición mediática gracias a su labor como presentador de Gran Hermano, cuya final tendrá lugar antes de Navidad.

Todos los detalles del nuevo rostro de Jorge Javier Vázquez

En De Viernes, Jorge abordará por primera vez en un plató el llamativo cambio físico al que se sometió hace unos meses. Desde su reaparición en Supervivientes All Stars, su transformación se convirtió en uno de los temas más comentados en redes y prensa del corazón. El programa mostrará imágenes inéditas del antes y después, así como vídeos exclusivos sobre el proceso. Además, se emitirán las reacciones de su madre y su hermana, que vivieron de cerca la operación y el proceso posterior.

Jorge Javier Vázquez en 'Gran Hermano 20' (Mediaset)

Pero más allá de la estética, su presencia en el plató supone un acontecimiento emocional: vuelve a verse con Lydia Lozano, una de sus compañeras más emblemáticas de la época dorada de Sálvame. El reencuentro llega en un momento especialmente delicado para la colaboradora, que atraviesa semanas complicadas por la hospitalización de su marido, Charly. El productor musical lleva dos meses ingresado debido a una infección que agravó una operación de espalda, afectando a varios órganos vitales. Pese a la situación personal, Lozano sigue trabajando y es que fue el pasado mes de septiembre cuando volvió a Telecinco, precisamente como colaboradora de De Viernes.

Los otros invitados de ‘De Viernes’ del 5 de diciembre

El programa no se limitará únicamente a este reencuentro televisivo. La noche promete más contenido de interés con la visita de Jota Peleteiro, que vuelve al plató solo unos días después de su tenso reencuentro en los juzgados con su expareja Jessica Bueno. Tras cuatro años de litigio, ambos se vieron las caras para intentar resolver un conflicto que aún sigue abierto.

Jessica Bueno y Jota Peleteiro en un programa de '¡De Viernes!' (Mediaset)

En el programa, Peleteiro explicará si se ha producido algún avance y en qué punto se encuentra su relación actual. También comentará la participación de Bueno en Supervivientes All Stars, donde la modelo ha mencionado en varias ocasiones su relación pasada y la convivencia con la familia del exfutbolista. El exjugador responderá asimismo a las declaraciones de Kiko Rivera, que ha opinado abiertamente sobre él en varios medios.

Entrevista a Kiko Rivera.

La tercera invitada será María Jesús Ruiz. La ex Miss España compartirá cómo ha sido su emotiva reconciliación con su madre, Juani Garzón, tras varios años sin relación por tensiones derivadas de su actual pareja, Curro. Además, actualizará el estado de salud de su marido, que sufrió un ictus recientemente, un episodio que ha marcado profundamente a la familia.