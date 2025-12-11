‘¡De Viernes!’ tendrá a Freda Lorente como invitada para contar todos los detalles de la estafa de su marido, Miguel Morales

La actriz Fedra Lorente cuenta en '¡De Viernes!' la estafa por la que se ha arruinado

La actriz Fedra Lorente, conocida por ser ‘La Bombi’ del Un, dos, tres, será la próxima invitada de ¡De Viernes!. Allí tiene previsto relatar en profundidad la estafa que ha dejado a su familia en una situación económica crítica. Después de su entrevista en Y ahora Sonsoles y la revista Semana, Lorente se sienta en el plató del espacio de Telecinco en su regreso a la televisión tras el fallecimiento de su marido, Miguel Morales.

Como de costumbre, el programa dará comienzo a las 22:00 horas. La actriz detallará cómo la familia ha descubierto que Morales fue víctima de un engaño que les ha supuesto la pérdida de 50.000 euros, así como las consecuencias que afrontan actualmente. La noticia sobre la difícil coyuntura económica de Fedra Lorente se ha conocido este miércoles 10 de diciembre, cuando la propia actriz compartió su testimonio para la revista Semana.

En sus declaraciones, Lorente ha descrito el aislamiento en el que vive desde la muerte de su esposo: “Me encuentro encerrada. No voy a ninguna parte. Solo salgo para ir a la compra y por la tarde voy a la parroquia”. La actriz ha relatado que, tras el fallecimiento de Morales hace tres meses, se ha visto obligada a vender pertenencias de su marido, como guitarras y amplificadores, para poder hacer frente a las deudas acumuladas.

Freda Lorente, en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)

La situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la familia ha llevado a Lorente “a recurrir a Cáritas”. “Nos hemos quedado en una situación muy vulnerable, con las cuentas bancarias vacías y llenas de deudas”, ha afirmado la actriz en la citada entrevista. Lorente ha señalado que fue su hija quien descubrió la estafa sufrida por Morales, lo que ha supuesto la pérdida de los únicos ingresos económicos de la familia. Morales era el cuñado de Rocío Dúrcal y, a pesar de las dificultades, la actriz ha destacado que mantiene una buena relación con Shaila Dúrcal y Carmen Morales.

La estafa de Miguel Morales

Y ahora Sonsoles ha abordado también el caso, aportando el testimonio de una persona cercana a la familia que ha confirmado que Miguel Morales fue víctima de una estafa, descubierta por su hija tras su fallecimiento. Según este testigo, Morales creyó estar ayudando económicamente a una mujer estadounidense que aseguraba estar enamorada de él y que le solicitaba dinero para poder salir de su país y sobrevivir.

El testimonio recogido por el espacio de Antena 3 detalla que, en ocasiones, cuando Morales se negaba a enviar más dinero, recibía imágenes inquietantes, como una fotografía de una mano ensangrentada en un lavabo, con el objetivo de intimidarle.

Freda Lorente, en 'Viva la vida' (Mediaset España)

Fedra Lorente en Telecinco

El entorno de Morales intentó advertirle sobre el posible fraude, pero él confiaba en la supuesta mujer, quien le prometía devolverle el dinero mediante un talón. Sin embargo, cuando Morales recibió el documento por correo electrónico y acudió al banco para cobrarlo, le informaron de que se trataba de un talón falso. Esta situación ha provocado que la familia haya perdido cerca de 50.000 euros y se encuentre actualmente en la ruina.

La intervención de Fedra Lorente en ¡De Viernes!, prevista para este viernes 12 de diciembre, servirá para que la actriz exponga públicamente todos los detalles de la estafa y explique cómo afronta la nueva realidad económica de su familia, tal y como ha avanzado la cadena. En su cebo, el espacio describe la situación como “el ocaso de un mito”.