Dimite el alcalde de Belalcázar, Córdoba, tras filtrarse los mensajes sexuales que enviaba a una empleada: “Echas de menos una buena comida de almeja”

El alcalde admite los mensajes, pero sostiene que había “tonteo por WhatsApp”

Francisco Luis Fernández Rodríguez, alcalde
Francisco Luis Fernández Rodríguez, alcalde de Belalcázar. (Ayuntamiento de Belalcázar)

Otra crisis más se apunta el Gobierno de Pedro Sánchez. Otra investigación por presunto acoso laboral y sexual que se suma a la colección de denuncias que han salido a la luz a lo largo de esta semana. Esta última en Belalcázar (Córdoba), donde el alcalde socialista, Francisco Luis Fernández Rodríguez, ha presentado su renuncia a todos sus cargos institucionales y orgánicos en el PSOE tras hacerse públicos una serie de mensajes de contenido sexual que habría enviado durante meses a una trabajadora municipal bajo su dependencia.

Según una nota difundida por el PSOE de Córdoba, el regidor comunicó su decisión de dimitir “de manera inmediata” después de que trascendieran las informaciones sobre “un presunto caso de acoso sexual” a una extrabajadora del Ayuntamiento.

Los mensajes, destapados por el diario ABC, detalla que el acoso comenzó en marzo de 2023 y se prolongaron hasta los primeros meses de 2024. En ellos, Fernández Rodríguez enviaba comentarios tan explícitos como: “Te tengo muchas ganas”, “¿Echas de menos una comida de almeja?”, o “Estoy solito en el ‘ayunta’”. Incluso, en varias ocasiones, Fernández Rodríguez reprochó la falta de respuesta de la trabajadora: “Eres mala para contestar”.

Insistencia a diario desde primera hora de la mañana

El alcalde era persistente. El 13 de enero, a las 7:00 de la mañana, escribía a su subordinada: “¿Te espero esta tarde?”. No obtuvo respuesta e insistió unas horas más tarde: “¿Te espero o me gasto el dinero?”. La exempleada seguía sin contestar y a la vista de la demora, Fernández Rodríguez volvió a comentar: “¿Ha pasado algo, parece que no me contestas?” Días más tarde continuó enviando frases como: “Estoy solito en el ‘ayunta’”.

A los textos se sumaron fotografías en las que el alcalde aparecía solo y con poca ropa, según explican en el citado diario, acompañadas de frases como: “Ven, estoy solito”.

Pilar Alegría asegura el compromiso del Gobierno contra la violencia de género con motivo del 25-N.

El alcalde admite los mensajes, pero defiende que había “tonteo”

El propio Fernández Rodríguez ha reconocido la existencia de “un tonteo por WhatsApp” que, según él, duró “dos o tres meses o algo más”. También afirma no mantener actualmente contacto con la mujer y sostuvo que “no recuerda nada” del contenido sexual de los mensajes.

Además, dijo no recordar si la trabajadora formaba parte de la plantilla eventual del Ayuntamiento: “Entraban ciento y pico de personas a través de distintos programas municipales”, explicó a ABC.

“Si bien quiero dejar claro que en ningún momento mis palabras y actitudes fueron de carácter acosador, reconozco que esas conversaciones fueron inapropiadas y no se ajustan al comportamiento que, como alcalde, debo demostrar en todo momento. Lamento profundamente el haber cometido este error de juicio”, explica Fernández Rodríguez en un comunicado personal.

Según él, las conversaciones “no fueron dirigidas a ninguna trabajadora o trabajador del Ayuntamiento, sino que fueron una conversación fuera de lugar, una falta de respeto a la que no le di la importancia que debería haber tenido en su momento” y que asume “toda la responsabilidad por ello”.

Silencio en el PSOE

Por el momento, la dirección provincial del PSOE no ha realizado ninguna declaración al respecto. No obstante, el relevo lo cogerá David Guerrero, quien previsiblemente será el candidato socialista para las próximas elecciones municipales.

Noticia en ampliación

