España

Varias compañeras del PSOE denuncian por acoso sexual al presidente de la Diputación de Lugo

José Tomé ha sido acusado por algunas allegadas y militantes del partido alegando tocamientos, propuestas de empleo a cambio de favores sexuales y mensajes obscenos

Guardar
José Tomé, presidente de la
José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo (X/@MartaPastor)

Varias mujeres vinculadas al PSOE afirman haber sufrido acoso sexual por parte del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, tal y como ha podido confirmar el programa Código 10 de Cuatro. Otro caso en el partido que se une a los casos recientes como el de Salazar y el líder socialista de Torremolinos.

Las denunciantes le atribuyen tocamientos, ofrecimientos de empleo a cambio de favores sexuales y comunicaciones de contenido sexual explícito. Según destaca el programa, estas cuatro mujeres utilizaron el canal interno contra el acoso del que dispone el PSOE para comentar estas actitudes.

El canal fue la última alternativa tras la falta de actuación de varios dirigentes autonómicos a los que les trasladaron las denuncias. Además, por las declaraciones se puede decretar que se realizaban de manera regular y desde hacía bastante tiempo.

No importaba el cargo

Los testimonios que ha destacado Código 10 son determinantes. Uno de ellos recoge: “Lleva tiempo acosando sexualmente a muchas de las mujeres del partido en toda la provincia. Le da igual que seas militante, simpatizante, concejala, trabajadora, alcaldesa, periodista o diputada. No se salva ninguna”.

Esta misma denunciante ha descrito algunas supuestas actitudes de Tomé, como comentarios fuera de lugar o tocamientos no autorizados. “No le vale con que le digas que no, o que te intentes apartar. Seguirá insistiendo hasta que caigas”, advierte la denunciante.

Otras voces destacan el ofrecimiento de puestos de trabajo a cambio de relaciones sexuales y a mensajes obscenos y otras prácticas poco formales: “Me informa de que va a quitar unas plazas de interinidad, me dice que si quiero tener alguna posibilidad para acceder a ellas debía acostarme con él”.

Sin constancia en el partido

El entorno de las denunciantes destaca que estos hechos se pusieron en conocimiento de la dirección socialista gallega. Sin embargo, el secretario general del PSOE de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, respondió al programa de Cuatro sobre la falta de constancia: “A mí no me consta ninguna denuncia al respecto (…) yo no recibí ningún tipo de denuncia”, a pesar de que las afectadas sostienen que se pusieron en contacto con la Secretaría General en Galicia.

José Tomé desempeña varias ocupaciones de relevancia dentro del PSOE, ya que forma parte del Comité Federal del partido, preside la Diputación de Lugo, es líder provincial de los socialistas lucenses y alcalde de Monforte. En las últimas semanas se había visto rodeado de rumores sobre posibles denuncias que circulaban en entornos políticos y periodísticos hasta la confirmación pública en Código 10.

El dirigente socialista Francisco Salazar, que iba a ser nombrado por el Comité Federal del PSOE como adjunto a la secretaría de Organización, ha pedido ser apartado de sus funciones tras las informaciones que le acusan de tener comportamientos inadecuados contra mujeres que trabajaban en su equipo. (Fuente: PSOE)

Este caso aparece en un momento de máxima tensión interna en el PSOE debido a otros escándalos de índole sexual. En este sentido, el caso Salazar ha abierto una grave crisis en el partido, llegando a alcanzar al núcleo de confianza de Pedro Sánchez. Salazar fue cesado en julio como secretario general de Coordinación Institucional, que desempeñaba en Moncloa. Recientemente, desde Eldiario.es publicaron que el PSOE escondió la investigación y que desaparecieron las denuncias por acoso sexual.

Lo sucedido con las denuncias a Paco Salazar no da mucho lugar a la esperanza para las afectadas, ya que ven difícil que se vayan a tomar medidas contra Tomé. “Duele ver como un partido en el que confiaba y se autoproclamaba como el partido de las mujeres nos ignora completamente y protege a los abusadores como este”, concluye una de las denunciantes.

Temas Relacionados

PSOEJosé ToméAgresión SexualPolítica EspañaViolencia de GéneroEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cupón Diario de la Once: comprueba los resultados ganadores del 9 de diciembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora de su último sorteo. Revísela ahora mismo

Cupón Diario de la Once:

Conoce las 10 películas más populares en Disney+ España para disfrutar esta noche

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Disney+, que busca seguir gustando a los usuarios

Conoce las 10 películas más

Egea, español trabajando en Australia: “He ganado 2.220 euros en 10 días trabajando en graduaciones”

Australia se consolida como destino laboral entre los jóvenes españoles

Egea, español trabajando en Australia:

El niño asesinado en Almería fue violado y golpeado por la pareja de la madre

El auto del caso añade que las agresiones se producían, posiblemente, “con conocimiento” de la madre del menor

El niño asesinado en Almería

Comprobar Euromillones: resultado del último sorteo de hoy 9 de diciembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar Euromillones: resultado del último
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Interior se gastará 1,2 millones

Interior se gastará 1,2 millones de euros para vestir a los antidisturbios de la Policía como a los GEO: ropa que repele el fuego, más táctica y transpirable

Pedro Sánchez sale en defensa del ex fiscal general de Estado y reprocha al PP que den “lecciones”: “Quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso”

Ayuso valora la sentencia al fiscal general del Estado: “Esto haría caer a plomo a un gobierno en cualquier democracia liberal”

Las siete claves de las dos magistradas que niegan que García Ortiz filtrara el correo de González Amador: “No ha quedado probado”

El periodista de la SER que declaró en el juicio del fiscal general dice que no le pidieron el WhatsApp con García Ortiz porque “se les habría desmontado el relato”

ECONOMÍA

Frank Prieto, español en Suiza,

Frank Prieto, español en Suiza, revela cuánto cobra como camarero: “Son 4.800 euros netos”

Resultados ganadores del Super Once del 9 diciembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Javier Avial, asesor financiero: “Uno de los errores más caros que pueden cometer las empresas es contratar a alguien con una categoría inferior a sus funciones reales”

La patronal propone al Gobierno subir el salario mínimo un 1,5%, por debajo del 7,5% que reclaman los sindicatos

DEPORTES

Fernando Alonso prueba las nuevas

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del motín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”