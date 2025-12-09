Varias compañeras del PSOE denuncian por acoso sexual al presidente de la Diputación de Lugo

José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo (X/@MartaPastor)

Varias mujeres vinculadas al PSOE afirman haber sufrido acoso sexual por parte del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, tal y como ha podido confirmar el programa Código 10 de Cuatro. Otro caso en el partido que se une a los casos recientes como el de Salazar y el líder socialista de Torremolinos.

Las denunciantes le atribuyen tocamientos, ofrecimientos de empleo a cambio de favores sexuales y comunicaciones de contenido sexual explícito. Según destaca el programa, estas cuatro mujeres utilizaron el canal interno contra el acoso del que dispone el PSOE para comentar estas actitudes.

El canal fue la última alternativa tras la falta de actuación de varios dirigentes autonómicos a los que les trasladaron las denuncias. Además, por las declaraciones se puede decretar que se realizaban de manera regular y desde hacía bastante tiempo.

No importaba el cargo

Los testimonios que ha destacado Código 10 son determinantes. Uno de ellos recoge: “Lleva tiempo acosando sexualmente a muchas de las mujeres del partido en toda la provincia. Le da igual que seas militante, simpatizante, concejala, trabajadora, alcaldesa, periodista o diputada. No se salva ninguna”.

Esta misma denunciante ha descrito algunas supuestas actitudes de Tomé, como comentarios fuera de lugar o tocamientos no autorizados. “No le vale con que le digas que no, o que te intentes apartar. Seguirá insistiendo hasta que caigas”, advierte la denunciante.

Otras voces destacan el ofrecimiento de puestos de trabajo a cambio de relaciones sexuales y a mensajes obscenos y otras prácticas poco formales: “Me informa de que va a quitar unas plazas de interinidad, me dice que si quiero tener alguna posibilidad para acceder a ellas debía acostarme con él”.

Sin constancia en el partido

El entorno de las denunciantes destaca que estos hechos se pusieron en conocimiento de la dirección socialista gallega. Sin embargo, el secretario general del PSOE de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, respondió al programa de Cuatro sobre la falta de constancia: “A mí no me consta ninguna denuncia al respecto (…) yo no recibí ningún tipo de denuncia”, a pesar de que las afectadas sostienen que se pusieron en contacto con la Secretaría General en Galicia.

José Tomé desempeña varias ocupaciones de relevancia dentro del PSOE, ya que forma parte del Comité Federal del partido, preside la Diputación de Lugo, es líder provincial de los socialistas lucenses y alcalde de Monforte. En las últimas semanas se había visto rodeado de rumores sobre posibles denuncias que circulaban en entornos políticos y periodísticos hasta la confirmación pública en Código 10.

El dirigente socialista Francisco Salazar, que iba a ser nombrado por el Comité Federal del PSOE como adjunto a la secretaría de Organización, ha pedido ser apartado de sus funciones tras las informaciones que le acusan de tener comportamientos inadecuados contra mujeres que trabajaban en su equipo. (Fuente: PSOE)

Este caso aparece en un momento de máxima tensión interna en el PSOE debido a otros escándalos de índole sexual. En este sentido, el caso Salazar ha abierto una grave crisis en el partido, llegando a alcanzar al núcleo de confianza de Pedro Sánchez. Salazar fue cesado en julio como secretario general de Coordinación Institucional, que desempeñaba en Moncloa. Recientemente, desde Eldiario.es publicaron que el PSOE escondió la investigación y que desaparecieron las denuncias por acoso sexual.

Lo sucedido con las denuncias a Paco Salazar no da mucho lugar a la esperanza para las afectadas, ya que ven difícil que se vayan a tomar medidas contra Tomé. “Duele ver como un partido en el que confiaba y se autoproclamaba como el partido de las mujeres nos ignora completamente y protege a los abusadores como este”, concluye una de las denunciantes.