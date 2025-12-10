Espana agencias

Bolaños admite que los casos de acoso en PSOE "duelen y repugnan" y asume que las mujeres puedan sentir "decepción"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños ha reconocido este miércoles que los casos de machismo y acoso sexual en el PSOE "duelen, repugnan y avergüenzan", y asume que las mujeres puedan sentirse "decepcionadas" cuando las cosas no se hacen bien, pero también ha apostillado que las mujeres "no esperan nada del PP y Vox".

En la sesión de control del Pleno del Congreso, Bolaños ha respondido así a la portavoz del PP, Ester Muñoz, que tras preguntarle por la imagen que da este Gobierno y ha denunciado que el machismo y el acoso sexual son "estructurales" en el PSOE y en el Ejecutivo, tras conocerse este miércoles que el presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé (PSOE), ha sido acusado de acoso sexual por seis compañeras o excompañeras de partido.

La portavoz 'popular' ha citado también el caso del exasesor de Moncloa y conocido exmilitante socialista Francisco Salazar, asegurando que las mujeres que trabajan con él en el palacio presidencial "le tenían miedo" porque "él les pedía que le enseñaran el escote, escenificaba felaciones delante de ellas y se bajaba la bragueta y se la subía en su cara".

Muñoz ha calificado estos hechos de "repugnantes", ha acusado al PSOE de "tapar" las denuncias y ha preguntado al ministro de Presidencia: "¿Usted no sabía nada? ¿Usted cree que esta imagen del Gobierno es positiva para España?".

"LAS MUJERES SE DECEPCIONAN CON EL PSOE Y BIEN QUE HACEN"

En su respuesta, Bolaños ha coincidido con la diputada del PP en calificar estos casos de "repugnantes" pero ha apuntado que cuando Vox pide al PP "recortes" en derechos a las mujeres, acceden "solícitos". Y ha defendido que las mujeres "sí esperan del PSOE que siga ampliando sus derechos y que garantice su seguridad", al tiempo que ha admitido que cuando el partido "no está a la altura", ellas "se decepcionan". "Y hacen bien en decepcionarse", ha añadido.

En su segundo turno de intervención, Ester Muñoz ha recordado que los dos últimos exsecretarios de Organización del PSOE, ambos acusados de graves delitos de corrupción, fueron, al igual que Salazar, nombrados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que ha resumido con tres palabras: "Corrupción, prostitución y acoso sexual".

La portavoz parlamentaria ha asegurado que en el PSOE existe "un modo de uso" similar que opera, a su juicio, en todos los casos de esta naturaleza: "lo tapan, no lo cuentan e insultan a quienes lo denunciamos". Y ha añadido que Sánchez es una persona "que ha vivido de la prostitución con normalidad" y que, por tanto, no le sorprende que se rodeara de "tres personajes de esta naturaleza".

"LA DIFERENCIA ESTÁ EN CÓMO REACCIONAR"

En su réplica final, Bolaños ha señalado que todos los partidos tienen problemas que "duelen, avergüenzan y repugnan", pero que "la diferencia está en cómo reaccionar".

En este punto, ha destacado que el PSOE "no ha tapado delitos con una policía patriótica", ni ha "animado a ningún corrupto diciéndole que sea fuerte", ni ha "destrozado ningún disco duro", en alusión a casos anteriores de supuesta corrupción del PP. Y ha reprochado a este partido que en Galicia se despidiera "entre aplausos" a un dirigente "acusado de agresión sexual" --en referencia al consejero Alfonso Villares--, una situación por la que se ha mostrado "convencido" de que Muñoz se avergüenza.

"SEREMOS LAS MUJERES ESPAÑOLAS LAS QUE ECHEMOS A ESTE GOBIERNO"

También ha terciado sobre esta cuestión la diputada del PP Cuca Gamarra para apuntar que lo que esperaban las mujeres del PSOE acosadas era "que las creyeran y que no perdieran sus denuncias". "Seremos las mujeres españolas las que les echemos de este Gobierno. No tenga usted ninguna duda", ha llegado a decir.

En su réplica, el ministro ha señalado que un ejercicio democrático que practica el PSOE es también "defender a las mujeres y su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y a personas que tienen una orientación sexual diferente" para reprochar, a renglón seguido, al PP que no hacen esto "cuando se alían con la ultraderecha". "El mayor riesgo para la democracia en España es que el PP hoy sea el siervo de Vox", ha concluido.

