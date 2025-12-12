El PSOE expedienta a Izquierdo por las informaciones de acoso sexual y cierra la puerta a Salazar: el partido defiende su actuación con “contundencia”

El senador y Secretario de Estudios y Programas del PSOE, Javier Izquierdo (PSOE)

Rebeca Torró, secretaria de organización del PSOE, ha confirmado que abre un expediente a Javier Izquierdo, secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal, por las informaciones de supuesto acoso sexual. Aunque no hay denuncias contra él, distintos medios han señalado esta posibilidad, después de que anunciara su dimisión.

La secretaria también ha anunciado la creación de un informe privado sobre el caso Salazar y la mejora del “órgano contra el acoso” del partido. Ha defendido la actuación con “contundencia” de la formación, y ha asegurado que Paco Salazar no podrá darse de alta como militante y que se abre un expediente informativo a Antonio Hernández, por su supuesta cooperación ocultando lo ocurrido.

Torró ha empezado su comparecencia disculpándose, en nombre del partido y en el suyo propio, y agradeciendo la “valentía” de las afectadas. Después, ha asegurado que el partido será “implacable” en la lucha contra el machismo, y que esto es un problema integrado en toda la sociedad, señalando que no solo afecta al PSOE.

Expediente a Izquierdo y veto a Salazar

La novedad más llamativa de la rueda de prensa de Torró ha sido la confirmación de que Javier Izquierdo también será investigado dentro del partido para conocer si las informaciones de otro caso de acoso sexual son ciertas. La secretaria ha anunciado esta medida, pero aclarando que, de momento, no existen denuncias. También ha animado a que si existen testigos de algún caso relacionado con Izquierdo, lo denuncien.

El PSOE ha cerrado el proceso disciplinario iniciado contra el exasesor presidencial Paco Salazar, tras las denuncias de acoso sexual formuladas por dos militantes. Tras analizar el caso, el partido concluyó que la actuación de Salazar constituye “una falta muy grave” según los estatutos internos. Esta resolución impedirá que pueda reincorporarse automáticamente como militante en caso de solicitarlo.

Los detalles del informe permanecerán bajo confidencialidad, aunque aseguró que las afectadas dispondrán de respaldo jurídico de la formación si optan por acudir a la vía legal. El partido también puso a su disposición apoyo psicológico. En relación con Antonio Hernández, que fue la mano derecha de Salazar en Moncloa, el PSOE ha acordado la apertura de un expediente informativo, para saber si conocía estas situaciones y las ocultó.

El dirigente socialista Francisco Salazar, que iba a ser nombrado por el Comité Federal del PSOE como adjunto a la secretaría de Organización, ha pedido ser apartado de sus funciones tras las informaciones que le acusan de tener comportamientos inadecuados contra mujeres que trabajaban en su equipo. (Fuente: PSOE)

El caso Salazar

El caso ha generado una profunda crisis interna en el PSOE y ha puesto en el centro del debate la gestión de las denuncias de acoso sexual dentro del partido socialista. Francisco Salazar, exdirigente socialista y colaborador cercano de Pedro Sánchez desde 2017, fue apartado de la dirección del PSOE tras ser acusado por varias mujeres de “comportamientos inadecuados” cuando era su jefe.

Las denuncias, presentadas de forma anónima, impidieron que el partido pudiera trasladar el caso a la Fiscalía, aunque el presidente Sánchez reconoció públicamente errores en la gestión y ofreció apoyo a las víctimas si decidían acudir a la justicia. La polémica se intensificó con la destitución de Antonio Hernández, mano derecha de Salazar en Moncloa, y la apertura de expedientes internos, que ahora aumentan.