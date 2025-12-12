España

Nueva denuncia de acoso sexual (y también laboral) en el PSOE contra el alcalde de Almussafes: el ‘Me too’ continúa

Se trata de Toni González, figura destacada dentro del PSPV-PSOE valenciano, ha sido uno de los colaboradores más cercanos del exministro de Fomento José Luis Ábalos

Toni González, alcalde de Almussafes
Toni González, alcalde de Almussafes (Valencia). / (EFE)

El PSOE ha iniciado una investigación interna -otra más- tras recibir dos denuncias, una por acoso sexual y otra por acoso laboral, contra Toni González, actual alcalde de Almussafes y vicesecretario del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia. La denunciante, que se ha identificado con nombre y apellidos, ha presentado ambas quejas a través del canal Antiacoso del partido y ante el Departamento de Cumplimiento de Normativa. Según ha informado elDiario.es, Ferraz ha confirmado que, por el momento, no se ha adoptado ninguna medida cautelar contra González.

Las denuncias se refieren a hechos que, según la información recabada, habrían tenido lugar en el Ayuntamiento de Almussafes. La mujer ha optado por utilizar tanto el canal interno de los socialistas como el departamento encargado de velar por el cumplimiento normativo, lo que ha dado lugar a la apertura de sendas investigaciones para verificar los hechos y determinar los pasos a seguir. El proceso se encuentra en fase de recopilación de información, según aseguran desde el PSOE al citado medio.

González, figura destacada dentro del PSPV-PSOE valenciano, ha sido uno de los colaboradores más cercanos del exministro de Fomento José Luis Ábalos, actualmente en prisión, y en la actualidad es considerado la mano derecha de Carlos Fernández Bielsa, secretario general del partido en la provincia. Almussafes, municipio que lidera, es una de las agrupaciones socialistas con mayor peso en Valencia, y González ha jugado un papel relevante en los procesos internos de la formación.

Primer caso en la federación valenciana

La denuncia contra Toni González representa la primera de este tipo dirigida contra un cargo del PSPV-PSOE, federación a la que también pertenecen la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Federal, Pilar Bernabé. Tras el reciente escándalo de las denuncias contra Francisco Salazar, ha sido precisamente Bernabé quien ha asumido la gestión de la crisis en el seno del partido.

Pedro Sánchez sobre el caso del Hospital de Torrejón

En las últimas jornadas, el PSOE ha afrontado otras denuncias similares que han afectado a diferentes cargos. Entre ellas, la presentada contra José Tomé, hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, quien ha presentado su dimisión este viernes; la que afecta a Antonio Navarro, exsecretario general socialista en Torremolinos; y la que ha motivado la renuncia de Javier Izquierdo, exsecretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal, que ha abandonado todos sus cargos orgánicos e institucionales.

Toni González: “Tendrá que probarlo”

Preguntado por elDiario.es, Toni González ha manifestado que la denunciante “tendrá que probarlo, tendrá que probar que no ha sido consentido y en tercer lugar tendrá que probar por qué lleva amenazando desde hace un año con que va a presentar diferentes denuncias y por qué había pedido que se le pasara del convenio de limpieza al convenio del metal, que son 400 euros más, y que se aprobara un convenio que pudiera mejorar el salario que cobra”.

El propio González ha añadido que, a partir de ese momento, la denunciante “empieza a denunciar a todos, a la presidenta de la empresa, denuncia a Antifraude cosas de la empresa que aún no nos han dicho qué puede haber mal y llevamos ya seis meses con la investigación, empieza a denunciar acoso laboral y ahora aprovechando todo el filón denuncia acoso sexual” y ha insistido en que tendrá que demostrar “que no es consentido lo que ella haya podido denunciar”.

Además, ha asegurado que la denunciante “antes era de máxima confianza y hasta hace cosa de un año defendía la labor del equipo de Gobierno y del alcalde al 100% y ahora va y nos denuncia; todo eso deberá explicarlo, pero ahora ya el mal está hecho”.

