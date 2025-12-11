España

Un dentista explica por qué “lo ideal es cepillarse los dientes antes de desayunar”

Las bacterias que se acumulan durante la noche son la clave para entender por qué el cepillado previo a desayunar puede proteger mejor los dientes

Un dentista explica cómo y cuándo cepillarse los dientes por la mañana

Al amanecer muchos veces sentimos que tenemos mal aliento. Esto se debe a que, mientras dormimos, la producción de saliva cae de forma natural, y con ella disminuye su función protectora. Ese descenso crea un entorno perfecto para que las bacterias de la boca proliferen durante la noche. Y es precisamente este fenómeno el que explica el debate de siempre: ¿es mejor cepillarse antes o después de desayunar?

En un vídeo reciente publicado en TikTok por la cuenta de Clínica Dr. Franco (@clinicadrfranco), el especialista en odontología y medicina estética recuerda que, si desayunamos sin lavarnos los dientes antes, esas bacterias acumuladas durante horas se mezclan con los alimentos. En consecuencia, esa mezcla puede favorecer la producción de ácidos, que son los que terminan debilitando el esmalte dental con el tiempo.

Según el experto, cepillarse antes de desayunar elimina esa capa bacteriana que se forma al dormir. Este pequeño ajuste de rutina puede marcar una diferencia en la salud del esmalte, especialmente a largo plazo, cuando los hábitos sostenidos pesan más que los gestos puntuales.

¿Y si prefieres lavarte los dientes después?

Aunque la recomendación principal es hacerlo antes del desayuno, muchas personas mantienen el hábito inverso porque les resulta más cómodo. En ese caso, el Dr. Franco propone un consejo práctico para no dañar el esmalte: beber un vaso de agua después de comer y esperar unos 20 minutos antes de cepillarse.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este margen de tiempo permite que el pH de la boca se estabilice. Algunos alimentos —especialmente cítricos, zumos y café— pueden temporalmente volver la saliva más ácida, dejando el esmalte ligeramente más vulnerable. La espera y el agua ayudan a equilibrar ese entorno antes del cepillado, reduciendo el riesgo de erosión dental. La saliva es uno de los mejores protectores naturales del esmalte. Cuando dormimos, todo ese sistema se ralentiza. Este planteamiento no convierte en incorrecto cepillarse después de desayunar, pero sí explica por qué muchos profesionales recomiendan hacerlo antes. Lo esencial es comprender el porqué del consejo, más que cumplirlo como una regla estricta.

Sobre la salud dental

Más allá de estos pasos, la salud dental no depende solo de cuándo te cepillas. También influyen cómo lo haces, la pasta que eliges, cuántas veces al día te limpias los dientes y si acudes a revisiones con regularidad. Lo que explica el doctor Franco no busca generar presión, sino ayudar a que un gesto que ya hacemos funcione mejor. Su consejo se apoya en algo simple: cómo actúa la saliva al despertar y cómo reacciona el esmalte cuando hay cambios de acidez.

(Crédito: Freepik)

La idea general es fácil de recordar. Si puedes, lávate los dientes antes del desayuno. Si prefieres hacerlo después, bebe un poco de agua y espera un rato. Con estos gestos, la boca se mantiene más limpia, el esmalte sufre menos y tu sonrisa puede estar mejor cuidada a largo plazo. Si quieres mejorar tu rutina sin complicarte, estas recomendaciones sirven para hacerlo de una forma tranquila, adaptada a la vida diaria de cualquiera.

