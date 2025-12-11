Orzuelo: causas, síntomas y tratamiento

Imagen de archivo de un orzuelo (Wikipedia)

El orzuelo es una inflamación dolorosa del párpado que se asemeja a un pequeño grano o forúnculo y suele formarse cerca de la base de las pestañas. Generalmente aparece en la parte externa del párpado, aunque en ocasiones puede desarrollarse en su interior. Esta infección bacteriana es bastante común y, aunque no suele ser grave, puede llegar a ser muy molesta y afectar la vida diaria debido a la incomodidad que produce.

La causa principal de un orzuelo es una infección bacteriana en las glándulas sebáceas u oleosas del párpado. La bacteria más frecuentemente implicada es Staphylococcus aureus, un microorganismo común en la piel que, al obstruir una glándula, genera inflamación y acumulación de pus. La Clínica Mayo recoge entre los factores que aumentan el riesgo destacan el hábito de frotarse los ojos con las manos sucias, el uso inadecuado de lentillas, la costumbre de dormir con maquillaje y la utilización de productos cosméticos viejos o contaminados. Asimismo, afecciones crónicas como la blefaritis o enfermedades de la piel, como la rosácea, incrementan la probabilidad de desarrollarlo.

Los síntomas de un orzuelo suelen ser fáciles de identificar. El más característico es la aparición de un bulto rojo y doloroso en el párpado, acompañado de hinchazón localizada. Además, es común que el ojo lagrimee más de lo habitual y que la zona afectada esté sensible al tacto. Muchas personas también experimentan irritación ocular y sensación de cuerpo extraño, especialmente al parpadear. Aunque la visión rara vez se ve afectada, el malestar puede ser suficiente para interferir con actividades cotidianas.

En la mayoría de los casos, el orzuelo desaparece por sí solo en pocos días. Aun así, la Clínica Mayo recomienda aplicar compresas tibias sobre el párpado cerrado varias veces al día, ya que el calor favorece el drenaje natural del pus y reduce la inflamación. Igualmente, se aconseja mantener una higiene ocular adecuada, limpiando suavemente el párpado con agua tibia y evitando el uso de maquillaje o lentes de contacto mientras persista la infección. Es fundamental no apretar ni intentar reventar el orzuelo, ya que esto puede empeorar la infección o provocar complicaciones.

Cómo se cura el orzuelo

Si el orzuelo no mejora después de varios días de cuidados básicos, o si la inflamación se extiende más allá del párpado, se debe acudir a un profesional de la salud. En estos casos, el especialista podría indicar antibióticos tópicos en forma de gotas o pomadas, y en situaciones más severas, antibióticos orales. En raras ocasiones, cuando el orzuelo no drena por sí mismo, puede ser necesario realizar una pequeña incisión para liberar el pus y acelerar la curación.

Para prevenir la aparición de orzuelos, la Clínica Mayo enfatiza la importancia de adoptar buenos hábitos de higiene. Entre ellos, lavarse las manos con frecuencia, especialmente antes de tocarse los ojos, es esencial. También se recomienda no compartir cosméticos, evitar el uso de maquillaje vencido y mantener una correcta limpieza y desinfección de los lentes de contacto. Las personas con blefaritis u otras inflamaciones crónicas del párpado deben seguir un tratamiento adecuado para mantener controlada la condición.