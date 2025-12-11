España

Orzuelo: causas, síntomas y tratamiento

Esta condición se debe a una infección bacteriana que, aunque no es grave, puede ser molesta

Guardar
Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un orzuelo (Wikipedia)

El orzuelo es una inflamación dolorosa del párpado que se asemeja a un pequeño grano o forúnculo y suele formarse cerca de la base de las pestañas. Generalmente aparece en la parte externa del párpado, aunque en ocasiones puede desarrollarse en su interior. Esta infección bacteriana es bastante común y, aunque no suele ser grave, puede llegar a ser muy molesta y afectar la vida diaria debido a la incomodidad que produce.

La causa principal de un orzuelo es una infección bacteriana en las glándulas sebáceas u oleosas del párpado. La bacteria más frecuentemente implicada es Staphylococcus aureus, un microorganismo común en la piel que, al obstruir una glándula, genera inflamación y acumulación de pus. La Clínica Mayo recoge entre los factores que aumentan el riesgo destacan el hábito de frotarse los ojos con las manos sucias, el uso inadecuado de lentillas, la costumbre de dormir con maquillaje y la utilización de productos cosméticos viejos o contaminados. Asimismo, afecciones crónicas como la blefaritis o enfermedades de la piel, como la rosácea, incrementan la probabilidad de desarrollarlo.

Los síntomas de un orzuelo suelen ser fáciles de identificar. El más característico es la aparición de un bulto rojo y doloroso en el párpado, acompañado de hinchazón localizada. Además, es común que el ojo lagrimee más de lo habitual y que la zona afectada esté sensible al tacto. Muchas personas también experimentan irritación ocular y sensación de cuerpo extraño, especialmente al parpadear. Aunque la visión rara vez se ve afectada, el malestar puede ser suficiente para interferir con actividades cotidianas.

En la mayoría de los casos, el orzuelo desaparece por sí solo en pocos días. Aun así, la Clínica Mayo recomienda aplicar compresas tibias sobre el párpado cerrado varias veces al día, ya que el calor favorece el drenaje natural del pus y reduce la inflamación. Igualmente, se aconseja mantener una higiene ocular adecuada, limpiando suavemente el párpado con agua tibia y evitando el uso de maquillaje o lentes de contacto mientras persista la infección. Es fundamental no apretar ni intentar reventar el orzuelo, ya que esto puede empeorar la infección o provocar complicaciones.

Cómo se cura el orzuelo

Si el orzuelo no mejora después de varios días de cuidados básicos, o si la inflamación se extiende más allá del párpado, se debe acudir a un profesional de la salud. En estos casos, el especialista podría indicar antibióticos tópicos en forma de gotas o pomadas, y en situaciones más severas, antibióticos orales. En raras ocasiones, cuando el orzuelo no drena por sí mismo, puede ser necesario realizar una pequeña incisión para liberar el pus y acelerar la curación.

Para prevenir la aparición de orzuelos, la Clínica Mayo enfatiza la importancia de adoptar buenos hábitos de higiene. Entre ellos, lavarse las manos con frecuencia, especialmente antes de tocarse los ojos, es esencial. También se recomienda no compartir cosméticos, evitar el uso de maquillaje vencido y mantener una correcta limpieza y desinfección de los lentes de contacto. Las personas con blefaritis u otras inflamaciones crónicas del párpado deben seguir un tratamiento adecuado para mantener controlada la condición.

Temas Relacionados

OrzueloOjosInfecciónBacteriasEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El hospital de Torrejón ‘pincha’ al inspeccionar algunos de los servicios que están privatizados: tres de las cuatro auditorías de 2025 han quedado desiertas

El contrato obliga a la Consejería de Sanidad a supervisar los servicios no sanitarios que gestionar Ribera Salud. Las auditorías de limpieza, esterilización y gestión de almacenes no se han podido llevar a cabo. El método es contratar empresas privadas para auditar servicios privados

El hospital de Torrejón ‘pincha’

Qué fue de Ylenia Padilla: Labrador desvela cómo es su vida actualmente y explica que se encuentra “muy centrada, más que nunca”

La de Benidorm decidió retirarse de le televisión para centrarse en su salud mental

Qué fue de Ylenia Padilla:

El dualismo de Isabel Pantoja tras su resurgir artístico: un triunfo marcado por el fracaso personal

La tonadillera se encuentra disfrutando de uno de los mejores momentos de su carrera profesional, en contraste con la sombra de sus problemas personales

El dualismo de Isabel Pantoja

Portugal vive su primera huelga general en más de una década contra la reforma laboral de Luís Montenegro

Las principales centrales sindicales del país aspiran a paralizar el país en protesta por el paquete “Trabalho XXI”, que consideran un retroceso social que aumenta la precariedad y limita derechos

Portugal vive su primera huelga

Adrià Martínez: “Las grandes influencers que cobran por hablar de cosmética han perdido credibilidad frente a microinfluencers expertos que generan más confianza”

El general manager del Beauty Cluster afirma que los hombres están tomando relevancia en el sector de la cosmética y ya hay marcas de maquillaje dirigidas únicamente a ellos

Adrià Martínez: “Las grandes influencers
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El hospital de Torrejón ‘pincha’

El hospital de Torrejón ‘pincha’ al inspeccionar algunos de los servicios que están privatizados: tres de las cuatro auditorías de 2025 han quedado desiertas

El Monte Tropic, un volcán inactivo rico en minerales y tierras raras ubicado en aguas internacionales que enfrenta a Canarias y Marruecos por su incalculable valor

Irene de Miguel, candidata a las elecciones del 21D por Unidas por Extremadura: “Somos los que estamos, aquí Sumar no existe”

Última sesión de control del año en el Congreso: el Gobierno (sin Pedro Sánchez presente) asume la derrota de la senda de déficit

Pedro Sánchez no asiste al último pleno del año en el Congreso tras una semana de escándalos: pide el voto telemático

ECONOMÍA

Portugal vive su primera huelga

Portugal vive su primera huelga general en más de una década contra la reforma laboral de Luís Montenegro

Adrià Martínez: “Las grandes influencers que cobran por hablar de cosmética han perdido credibilidad frente a microinfluencers expertos que generan más confianza”

Juan Bravo (PP): “El sistema que plantea Feijóo es que cuando Pedro Sánchez se vaya la gente gane 50.000 euros de media”

Europa domina la inversión global para descarbonizar la producción de acero

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”