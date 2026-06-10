Kiko Jiménez alquila su chalé de lujo en Madrid por 3.700 euros al mes: con un jardín inmenso y al lado de la casa en la que vive con Sofía Suescun

Kiko Jiménez en su casa junto a Sofía Suescun, en montaje de Infobae (Europa Press / Instagram)

Kiko Jiménez ha puesto en alquiler su chalé de Valdemorillo por 3.700 euros al mes, una vivienda que ya intentó vender en 2022 por un millón de euros y que ahora vuelve al mercado mientras él y Sofía Suescun concentran su proyecto residencial en otras propiedades. La casa está en una urbanización privada con personal de seguridad, conserje, videovigilancia, zonas de ocio, restauración y supermercado, a 39 kilómetros del centro de Madrid.

La pareja vivía por separado en un primer momento, ya que Maite Galdeano, la madre de Sofía Suescun, vivía con ella. Sin embargo, una vez sucedió su polémico enfrentamiento, Kiko Jiménez tuvo vía libre para mudarse con la influencer, por lo que su chalé, que está muy cerca de su actual vivienda, quedó vacío.

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La vivienda ocupa una sola planta y suma 250 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 1.800 metros cuadrados. El diseño recurre a grandes superficies acristaladas para conectar interior y exterior, con una distribución articulada alrededor de un salón abierto a la cocina con isla. La casa dispone de tres dormitorios y dos baños. El principal está configurado en suite e incorpora baño propio y vestidor.

La casa de lujo que alquila Kiko Jiménez (Idealista)

La casa de Kiko Jiménez

El salón integra una chimenea de bioetanol y una televisión de 80 pulgadas. En el exterior, el jardín se reparte en distintas alturas que generan áreas de ocio independientes. La pieza central de la parcela es una piscina salina rodeada de tumbonas y sombrillas, con los pinares de Valdemorillo al fondo. La finca incluye además garaje y punto de carga para vehículos eléctricos.

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La casa de lujo que alquila Kiko Jiménez (Idealista)

Según el anuncio de Idealista, la vivienda incorpora placas solares con capacidad de hasta 8 kW/h y un sistema de aerotermia que reduce el consumo eléctrico hasta en un 66%. La propiedad se encuentra en un municipio próximo a El Escorial, parcialmente integrado en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y enclavado en la Ruta Imperial de la Comunidad de Madrid.

La casa de lujo que alquila Kiko Jiménez (Idealista)

La salida al mercado en régimen de alquiler reabre el recorrido de una casa que Jiménez mostró públicamente durante su construcción. En agosto de 2021 escribió: “No es el Bernabéu, pero también es mi gran proyecto”. En mayo de 2022, una vez terminada, vendió la exclusiva a Lecturas para enseñar la vivienda que definió como su “sueño”. Entonces escribió en Instagram: “Aún no me creo que esté aquí tumbado mirando la revista en la que os enseño mi casa. Sueño cumplido”.

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La casa de lujo que alquila Kiko Jiménez (Idealista)

La mudanza de Kiko Jiménez y Sofía Suescun

Dos meses después de exhibir la casa que compartía en ocasiones con Sofía Suescun, Kiko Jiménez decidió desprenderse de ella y mudarse en pareja. Aquella primera operación se lanzó por un millón de euros, pero no encontró comprador. La actual comercialización coincide con una nueva etapa inmobiliaria de la pareja. En diciembre, Suescun y Jiménez anunciaron en Instagram la compra de una casa en la playa y explicaron que tener un hogar en la costa era una meta compartida.

La casa de lujo que alquila Kiko Jiménez (Idealista)

En esa publicación escribieron: “Cumpliendo sueños juntos. Siempre quisimos tener nuestra casa en la playa, disfrutar de atardeceres únicos, refugiarnos del ruido… Y pronto se convertirá en una realidad”. En otro mensaje añadieron: “Oficialmente ya eres nuestra, ya sólo faltaría ponerle nombre a esta villa, nos ayudáis”.

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Fragmento de la entrevista de Sofía Suescun en 'De Viernes'. (Mediaset España)

La nueva vivienda está en Finestrat, en la Costa Blanca, y se trata de una villa de tres plantas valorada en más de medio millón de euros, situada en una urbanización exclusiva. La pareja ha supervisado la obra de primera mano y la construcción de la que ya han llamado ‘Villa Playa’ está terminada. De hecho, la pareja ha anunciado que deja Madrid para mudarse al municipio alicantino, lo que no se sabe es si será únicamente en verano o su decisión se prolongará todo el año.