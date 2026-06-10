La reina Letizia hace pleno de blanco en la Sagrada Familia ante León XIV: repite el vestido de la misa inaugural en El Vaticano, cuando lo nombraron papa

La reina Letizia hace pleno de blanco en la Sagrada Familia ante León XIV (EFE)

Una vez más, la reina Letizia ha hecho uso de su ‘privilegio de blanco’ en su último encuentro con el papa León XIV en España. El pontífice cierra esta tarde su visita a Barcelona con una misa solemne en la Sagrada Familia, que sirve como homenaje al coincidir con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

La prerrogativa vaticana permite que algunas reinas católicas vistan de blanco ante el máximo representante de la Iglesia católica. En el resto de casos, el código no escrito en este tipo de ceremonias mantiene la exigencia de sobriedad, colores discretos y estilismos elegantes sin elementos estridentes. En el primer encuentro el sábado, la reina Letizia llevó un diseño de encaje de guipur con motivos florajes y, 24 horas después, un vestido de cintura marcada, ambos en blanco dentro de esa pauta autorizada por la Santa Sede.

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La norma general en los actos con el pontífice establece que las mujeres vistan de negro, como señal de respeto y sobriedad. La excepción del blanco se reserva a casas reales católicas y vuelve a adquirir visibilidad en una jornada de fuerte carga litúrgica y simbólica. La presencia de Letizia en los actos con León XIV añade una lectura de protocolo a una visita marcada también por la dimensión institucional.

La reina Letizia hace pleno de blanco con el último estilismo de su agenda con León XIV (RTVE)

El ‘look’ de la reina Letizia

Para su último encuentro con el papa León XIV en su visita a España, la reina Letizia ha optado por un elegante vestido blanco, como no podía ser de otra manera. La prenda de corte midi cuenta con un cuello asimétrico y ligeramente fruncido, mientras que el resto del diseño es bastante sobrio con mangas largas y silueta recta.

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La reina Letizia hace pleno de blanco en la Sagrada Familia ante León XIV (EFE)

Como reina del reciclaje, tampoco en la agenda papal ha renunciado a su compromiso por reutilizar prendas de su armario. En esta ocasión, ha decidido lucir el mismo vestido de la firma Redondo Brand que ya se puso en la misa inaugural del papa León XIV cuando lo nombraron pontífice en 2025. Eso sí, en este caso ha renunciado a llevar el velo blanco, lo que le da un aire completamente distinto al look.

La reina Letizia hace pleno de blanco en la Sagrada Familia ante León XIV (EFE)

Esta vez ha sumado otros accesorios, como un bolso de mano a juego con el vestido. En los pendientes ha aprovechado para referenciar la moda catalana con un diseño en oro blanco de 18 quilates, diamantes de 0.13 quilates y perlas cultivadas de agua dulce de Tous. También los zapatos de tacón bajo que ha escogido eran blancos para completar un pulcro total look.

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La reina Letizia hace pleno de blanco en la Sagrada Familia ante León XIV (RTVE)

El papa León XIV en la Sagrada Familia

Entre los invitados a la misa figuran también el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat Salvador Illa, junto a autoridades religiosas, representantes institucionales y fieles de distintas parroquias. La misa de esta tarde ha reunido a unos 8.000 asistentes entre el interior de la basílica y el exterior del templo, frente a la fachada del Nacimiento.

Una niña con el síndrome de Leber saluda a los reyes y el papa (RTVE)

Antes de la celebración, el papa León XIV ha recorrido con el papamóvil el entorno de la Sagrada Familia. El acto central de la jornada termina con la inauguración y bendición de la torre de Jesucristo, la aguja central de la Sagrada Familia. Con 172,5 metros de altura, convierte al templo barcelonés en la iglesia más alta del mundo.

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En el marco del Día Mundial sin Tabaco, la Reina Letizia de España reflexiona sobre los peligros de fumar y el uso de nuevos productos como los vapeadores. En su mensaje, cuestiona las motivaciones detrás de su consumo, ya sea por adicción o por moda.