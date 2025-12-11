España

Estos son los coches diésel y gasolina que va a prohibir la Unión Europea

Numerosos vehículos con motores de combustión interna se verán restringidos en poco tiempo pese a que la Comisión Europea puede flexibilizar la ley

Decenas de coches en la autovía A3, (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

Las Zonas de Bajas Emisiones han visto incrementado su número en las ciudades de toda Europa. Todo ello acorde a la implantación de medidas para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire, restringiendo el acceso de vehículos a las zonas más sensibles.

El coche eléctrico es la alternativa más sostenible que coge peso para disminuir las emisiones y el ruido. Para ello se han aprobado subvenciones para los compradores de eléctricos y añadido ventajas como zonas de aparcamiento exclusivas. Sin embargo, también hay otros modelos que salen perjudicados.

El plan de la Unión Europea era prohibir la venta de coches nuevos de combustión (gasolina y diésel) a partir del año 2035, no se limitaría la circulación de los coches antiguos, pero no se podrían matricular vehículos nuevos que emitiesen CO2.

Prohibidos para empresas y alquiler

Desde el medio alemán Handelsblatt han comentado que desde la Comisión Europea ya se estaría trabajando en una regulación que permita próximamente a los compradores privados seguir adquiriendo vehículos nuevos con motor de combustión. Por el contrario, no estará permitido para flotas comerciales que utilicen leasing o incluso el alquiler.

La proporción de vehículos eléctricos en el sector empresarial aumentaría en gran medida, pues desde el propio medio aseguran que uno de cada dos vehículos de empresa tendría que ser ya eléctrico para 2027. Además, sobre 9 de cada 10 tendrían que serlo en un plazo de menos de cinco años, ya de cara a 2030.

Llaves de un coche (Freepik)

Estos dos canales, es decir, el de los vehículos de alquiler y de flotas de empresa, abarcan ya en la Unión Europea un 60% del mercado de coches nuevos. Es por ello que que desde Bruselas intentan priorizar esta medida para promover el eléctrico en un periodo de cuatro años.

Vehículos de ocasión

El mayor número de compradores particulares siguen optando en mayor medida a comprar vehículos de segunda mano al ser más baratos. Hasta septiembre, en España, los vehículos de ocasión han acumulado casi 1,6 millones de unidades vendidas. Por cada coche nuevo, se venden ya 1,9 usados, lo que refleja una tendencia al alza, con un crecimiento del 5,2% respecto al año anterior, según Ganvam y Faconauto.

Algunos diputados europeos como Markus Ferber ya han instado a desechar este plan de prohibiciones para el sector comercial, mientras que el director general de una empresa de alquiler como es Sixt, ha subrayado que esto supondría que los turistas casi no usen vehículos de alquiler, recoge el medio Autopista.

Según informa Bild am Sonntag, el objetivo final de la Comisión Europea de acelerar la eliminación gradual general de los motores de combustión se basa en datos de la UE. Estos aclaran que los vehículos de flota alimentan posteriormente el mercado privado en una segunda vida.

Las ventas de coches en España crecen un 5,3% en enero.

Desde los órganos comunitarios consideran que, de no tomarse esta medida, la prohibición de venta a particulares no tendrá los efectos esperados y deseados. Solo queda permanecer expectantes ante las decisiones de la Comisión Europea para saber si confirma ya todos los planes previstos de cara a los próximos 10 años.

Por el momento parece que este aplazamiento tendrá viabilidad para aquellos vehículos que usen combustibles alternativos, como pueden ser los biocombustibles o combustibles sintéticos o e-fuels, aunque el objetivo final desde Europa es el de reducir al 100% las emisiones de cara a 2035.

