Estos son los coches menos fiables o las averías más comunes, según un informe de la OCU

La fiabilidad, medida tanto en número como en gravedad de averías, se alza como el criterio principal de compra

La organización de consumidores (OCU) ha publicado los resultados de su encuesta anual sobre la fiabilidad y satisfacción de los automóviles. Lexus, Subaru y Toyota encabezan la lista como las marcas que visitan menos el taller, mientras que Tesla, Alfa Romeo y Jaguar figuran entre los fabricantes con más incidencias, según recoge el informe.

El sondeo, realizado entre 52.430 automovilistas de cinco países europeos en 2022, analizó las experiencias de los conductores respecto a 326 modelos y 523 versiones distintas. Los participantes declararon las averías que han experimentado desde la compra del vehículo y su grado de satisfacción.

La fiabilidad, medida tanto en número como en gravedad de averías, se alza como el criterio principal de compra para el 37% de los encuestados, por encima del precio o las emisiones del coche. Los resultados confirman la hegemonía de las marcas asiáticas en el ranking, con nueve de ellas en los primeros puestos.

Ferrari avanza su primer coche totalmente eléctrico y con más de 1.000 caballos.

Averías frecuentes y coches más afectados

Más allá de las estadísticas generales, la encuesta de la OCU identifica las averías más habituales en los automóviles actuales. Un 17% de los fallos se concentra en los sistemas eléctricos, como baterías, fusibles o cierres, con Alfa Romeo, Chevrolet, Citroën, Fiat, Renault y Seat liderando las incidencias en este apartado.

El sistema de frenos acumula un 13% de los defectos, en modelos de estas mismas marcas. Por otro lado, la electrónica representa un 8% de los problemas, afectando de forma más prominente a marcas como Opel y Lancia. Las averías en el sistema de alimentación y en la dirección suman un 7% cada una, los fallos relacionados con el motor se ubican en torno al 8% y los del sistema de calefacción y ventilación explica un 6% de los casos, con Renault y Ford señalados.

9 de cada 10 españoles que tienen intención de comprar coche optará por un eléctrico.

Coches más fiables y factores de compra

La lista de coches menos propensos a sufrir una avería destaca modelos como el Volkswagen T-Roc (diésel), Audi Q3, Kia Rio y Hyundai i20 (gasolina), Lexus IS y Toyota Corolla (híbridos de gasolina), Kia Niro y Mitsubishi Outlander (híbrido enchufable), así como Dacia Duster y Skoda Octavia (gas).

La diferencia entre optar por un coche fiable y uno con más visitas al taller también se refleja en los costes de mantenimiento que declaran los usuarios a la OCU. Entre los fabricantes con menor gasto anual se sitúan Hyundai, Dacia y Renault, con cifras de entre 114 a 150 euros. En el extremo opuesto, los propietarios de Mercedes-Benz, Audi o Volvo afrontan desembolsos que superan los 300 euros anuales en servicios de taller.

Más allá de la fiabilidad, el tamaño, el diseño o el consumo ocupan posiciones secundarias en las preferencias de los compradores. Solo un 3% de quienes participaron en la encuesta ubicó el impacto ambiental como factor decisivo en la compra del vehículo. En cuanto al nivel de satisfacción general, prácticamente todas las marcas obtienen la máxima puntuación, salvo algunas excepciones como Opel, Fiat o Chevrolet, que se sitúan una estrella por debajo en la valoración de sus propietarios.

