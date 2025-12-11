El extenso patrimonio de Fernando Alonso antes de ser padre: 260 millones euros, un museo y 4 casas por el mundo

Fernando Alonso en una imagen de archivo (REUTERS/Jakub Porzycki)

Fernando Alonso afronta uno de los periodos más significativos de su vida, tanto en el plano personal como en el profesional. El rostro del piloto asturiano ha saltado a la primera plana tras confirmarse que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo junto a la periodista Melissa Jiménez. De acuerdo con la información revelada por la revista ¡Hola!, el nacimiento del bebé está previsto para la primavera de 2025.

La llegada al mundo de su primogénito tendrá lugar en un contexto especialmente optimista para el bicampeón mundial, quien hace apenas unas semanas aseguraba que 2026 podría representar un punto de inflexión en su carrera deportiva. Con la mirada puesta en la Fórmula 1, Alonso afrontará el próximo año importantes cambios dentro de la escudería Aston Martin.

El piloto español Fernando Alonso (Jerome Miron / Reuters)

La estructura británica trabaja ya en un nuevo monoplaza supervisado por Adrian Newey, uno de los ingenieros más influyentes en la historia del campeonato. Este proyecto, según ha señalado el propio piloto, constituye su “gran objetivo a corto plazo”, un reto que aspira a situarlo nuevamente en la lucha por posiciones de cabeza tras más de dos décadas compitiendo al máximo nivel.

El patrimonio millonario de Fernando Alonso

Los números acumulados por Alonso a lo largo de su trayectoria ya lo sitúan entre los grandes nombres del automovilismo mundial: dos títulos de campeón del mundo, 32 victorias en Grandes Premios y 106 podios en Fórmula 1. A ello se suma una larga permanencia en la élite, con 22 años consecutivos en los circuitos, una constancia que le ha permitido convertirse también en uno de los deportistas españoles con mayor proyección internacional y con un patrimonio económico difícil de igualar.

Fernando Alonso está realizando una de sus mejores temporadas, pero necesita que su compañero de equipo, el canadiense Lance Stroll, levante el vuelo si quieren pelear por la segunda posición del campeonato

Según el portal especializado Celebrity Net Worth, el patrimonio estimado del piloto rondaría los 260 millones de euros. Esta cifra, aunque aproximada, se sustentaría en los contratos firmados a lo largo de su carrera, sueldos como piloto oficial y remuneraciones por patrocinios, además de un notable volumen de ingresos extradeportivos. De hecho, Alonso ha diversificado sus inversiones en múltiples áreas, desde la moda hasta el deporte virtual, el turismo y el sector de las bebidas isotónicas.

Uno de sus proyectos más conocidos es Kimoa, la firma de moda urbana que fundó en 2017. La marca llegó a distribuirse en más de 100 países gracias a su tienda online y a su presencia en plataformas como Amazon. En 2021, Alonso vendió el 75% de la empresa a Revolution Brands, manteniendo el 25% restante y su papel como embajador. Actualmente, la firma se encuentra en concurso de acreedores, lo que ha reducido su valor, aunque el piloto continúa como accionista.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez (DAZN).

En el terreno digital y competitivo, Alonso impulsó FA Racing G2 —posteriormente FA Racing—, un equipo de eSports nacido en colaboración con Logitech y G2 Esports. El objetivo era competir en simuladores de Fórmula 1 y otras categorías virtuales, generando visibilidad y acuerdos comerciales que ampliaron su presencia en el mercado deportivo más allá del asfalto.

Cuatro casas por todo el mundo

Uno de los proyectos más representativos de su legado es el Museo y Circuito Fernando Alonso, situado en Llanera (Asturias). El complejo alberga monoplazas históricos, trofeos y piezas clave de su carrera, además de un circuito internacional de karting que funciona como espacio de entrenamiento, turismo y promoción de su marca personal. A ello se añade su participación —en torno al 10%, según medios especializados— en RAW Superdrink (RAW Sport Drink), una bebida isotónica ecológica creada en 2018 y cada vez más presente en el mercado deportivo.

Su patrimonio incluye además un notable conjunto de propiedades inmobiliarias. La más emblemática es su mansión en las afueras de Oviedo, valorada en unos 10 millones de euros y considerada su refugio más íntimo, un espacio idóneo para recibir a su primer hijo. A esta vivienda se suma su residencia en Mónaco, donde pasa la mayor parte del año por motivos profesionales y de privacidad; una propiedad en Suiza, adquirida durante su etapa en Ferrari, y otra en Dubái, de la que apenas han trascendido detalles.

Con un presente marcado por la estabilidad personal y una carrera que continúa ampliándose, Fernando Alonso se consolida como una de las figuras más influyentes y con mayor capacidad de diversificación dentro del deporte español. Ahora, su paternidad abre un nuevo capítulo en una vida marcada por el éxito y la capacidad de reinventarse dentro y fuera de los circuitos.