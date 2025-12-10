Fernando Alonso y Melissa Jiménez esperan su primer hijo en común, que nacerá en marzo

Fernando Alonso y Melissa Jiménez (DAZN).

Los rumores llevaban semanas circulando por el paddock con la misma intensidad que el rugido de los motores de la Fórmula 1. La ausencia de Melissa Jiménez en las últimas citas del calendario y, especialmente, en el Gran Premio de Abu Dabi no pasó desapercibida para nadie. Ahora, esas sospechas se confirman: Fernando Alonso y la periodista deportiva están esperando su primer hijo en común.

Así lo afirma la revista ¡Hola!, pues citando a fuentes cercanas a la pareja afirma en su versión digital que Melissa se encuentra en su sexto mes de embarazo y el nacimiento del bebé está previsto para el próximo mes de marzo. En esta etapa, la reportera de DAZN ha optado por reducir al máximo su actividad profesional y priorizar su cuidado, motivo por el que no ha viajado a los últimos grandes premios ni ha participado en convenciones y conferencias, unas facetas laborales que habitualmente compaginaba con su trabajo de reportera en los circuitos.

A sus 38 años, Melissa ya es madre de tres hijos —Gala, de diez años; Abril, de siete, y Max, de seis— fruto de su anterior matrimonio con el futbolista Marc Bartra. Este cuarto embarazo llega en un momento distinto de su vida, lo que explica su decisión de aparcar temporalmente el frenético ritmo que impone la Fórmula 1, especialmente ahora que afronta el último trimestre de gestación.

Melissa Jiménez en una imagen de archivo junto a Marc Bartra, padre de sus tres hijos mayores. (Europa Press)

La periodista, políglota y especializada en motor, vive actualmente en Mónaco junto a Fernando Alonso, donde sus hijos se han adaptado sin dificultad y donde la pareja espera dar la bienvenida al nuevo miembro de la familia. Para el piloto asturiano, de 44 años, se trata de su primer hijo, un deseo que él mismo había expresado públicamente en alguna ocasión. La paternidad llega, además, en un periodo de posibles cambios profesionales, ya que su contrato con Aston Martin concluye a finales de 2026.

Aunque ambos han optado desde el inicio por mantener su relación lejos del foco mediático, Alonso y Jiménez se han convertido en una de las parejas más observadas del paddock. Cada gesto, publicación o ausencia ha sido analizado al detalle en redes sociales. Ocurrió hace meses, cuando Melissa compartió un ramo de flores acompañado de una frase inspirada en Flowers, de Miley Cyrus, lo que desató especulaciones sobre una posible ruptura que quedaron desmentidas días después con su aparición conjunta en el circuito de Miami.

Una historia de amor forjada en los circuitos de F1

Su historia comenzó de forma discreta en la primavera de 2023, cuando coincidieron profesionalmente tras la incorporación de Melissa a DAZN para cubrir la Fórmula 1, después de una larga trayectoria ligada a MotoGP. La primera imagen pública de la pareja fue obra de un aficionado que los fotografió paseando por Mónaco, confirmando un romance que había comenzado semanas antes.

Desde entonces, han construido una relación sólida, compartiendo tiempo tanto dentro como fuera del circuito y celebrando junto a los hijos de Melissa, con quienes Alonso mantiene una excelente relación. Estas serán las terceras Navidades que pasen juntos, consolidando un proyecto de vida que ahora suma un nuevo e ilusionante capítulo.

Mientras Fernando Alonso atraviesa una de sus mejores temporadas deportivas, la actividad pública de Melissa ha quedado en pausa. Su última aparición en un circuito tuvo lugar el pasado mes de septiembre en Monza. Después, silencio en televisión y redes sociales que hoy cobra pleno sentido: la pareja vive uno de sus momentos más felices, a la espera de ampliar la familia.