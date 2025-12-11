Ainhoa Vila, psicóloga: “No tienes baja autoestima, tienes una mente agotada de defenderse sola”

No establecer límites o tener un diálogo interno agresivo afecta a la autoestima. (Freepik)

Los diálogos internos son la banda sonora silenciosa con la que convivimos cada día. A veces funcionan como un motor que impulsa, ordena y acompaña; otras, sin embargo, se convierten en un juez implacable que nos acaba desgastando. Así, la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos puede condicionar nuestra conducta, nuestra identidad y nuestras posibilidades de bienestar emocional.

Este fenómeno, invisible desde fuera, puede resultar profundamente destructivo cuando se instala en forma de crítica continua, comparación constante o autosabotaje. No es casual que muchas personas se convenzan de que su problema es una baja autoestima, sin reparar en que, a menudo, lo que realmente opera es el agotamiento mental de sostener una guerra interna consigo mismos.

La sensación de estar fallando, de no estar a la altura o de no merecer cuidados es un relato que se repite en distintas generaciones. Y, lejos de resolverse con frases motivacionales, suele requerir un proceso más complejo: reconstruir el vínculo con uno mismo, tal y como señala la psicóloga Ainhoa Vila.

“No tienes baja autoestima, tienes una mente agotada de defenderse sola”, explica la experta en uno de sus vídeos de TikTok (@ainhowins). Con ello, desplaza el foco del defecto personal al mecanismo de supervivencia que se activa en contextos donde la autoexigencia se ha normalizado durante años.

La crítica continua, la comparación y el autosabotaje acaban mermando la autoestima. (Freepik)

Cuando se abandonan los intentos de protección

“Tu autoestima no está baja porque seas débil. Está baja porque tu cerebro literalmente aprendió a sobrevivir sin ti”, señala la psicóloga. Esto sucede cuando la persona se acostumbra a hablarse mal a sí misma, a compararse y a ceder a lo que le hace daño sin establecer límites. “Tu mente está registrando un mensaje clarísimo: mis necesidades no son importantes”.

Esta afirmación puede terminar por consolidarse, lo que provoca que el cerebro deje de proteger. “Es como si dentro de ti hubiera un pequeño guardián que se queda solo, agotado, sin instrucciones, y entonces empieza a fallar, a criticarse, a rendirse”. Es esa renuncia interna la que alimenta la espiral de autocrítica y desconfianza.

Por eso insiste en que “la autoestima no se repara con frases bonitas, sino que se repara con lo que llamamos coherencia conductual”. Es decir, dejar de prometerse cambios vacíos y empezar a sostener compromisos verificables.

La coherencia conductual

Ainhoa Vila señala que la coherencia conductual consiste en “decirte algo y demostrarte con verdaderos hechos que sí que lo estás cumpliendo”. No se trata de grandes gestos, sino de pasos que el cerebro pueda reconocer como evidencia real.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

“En las sesiones por ello trabajo muchísimo con la autoafirmación conductual, que son esos pequeños compromisos diarios que tu cerebro sea capaz de verificar, no únicamente de escuchar”, explica. Este tipo de prácticas buscan reconstruir, poco a poco, la alianza y la confianza con uno mismo.

Ella misma reconoce que no es algo sencillo: “Al principio, obviamente, cuesta muchísimo, en cantidades ingentes. Aunque sea doloroso, tu mente no está acostumbrada a comprometerse y cumplir con lo que tú le prometes”. El objetivo final, según destaca la psicóloga, es recuperar la confianza interna perdida y la autoestima, algo que se consigue “cuando tu cerebro reconozca justamente que ya no estás en su contra, sino que estás de su lado”.