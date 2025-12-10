Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la baja médica: “Un simple artículo de tu convenio colectivo va a marcar la diferencia entre cobrar 1.000 o 2.000 euros”

El abogado explica en su canal de TikTok diversas actualizaciones legales que pueden afectar a la hora de solicitar una baja médica. / Freepick

Hay temas que son más tediosos que otros a la hora de lidiar con ellos durante el día a día. Cuestiones laborales o médicas pueden encabezar el listado, más aún si se juntan ambos temas. Además, son situaciones generalizadas ante las que cualquier ciudadano puede verse representado con gran facilidad. Por ello, las redes sociales se han inundado de creadores de contenido que tratan de arrojar luz sobre deudas, finiquitos, bajas médicas y demás contratiempos. El objetivo, además de sumar seguidores, es informar a quien se acerca a sus vídeos sobre cómo solventar satisfactoriamente sus problemas.

Este es el caso de Miguel Benito Barrionuevo, abogado, quien en una de sus últimas apariciones en TikTok decide abordar las bajas médicas y cómo reclamarlas. En su canal de esta red social, titulado ‘empleado informado’, suele comentar los cambios en la legislación con tal de que sus seguidores no se pierdan detalle y puedan beneficiarse de ello. “Un simple artículo de tu convenio colectivo puede marcar la diferencia entre cobrar 1.000 o 2.000 euros cuando estés de baja médica”, declara Barrionuevo, durante una intervención en su canal de TikTok. El letrado explica en el vídeo que conocer el convenio colectivo es clave para entender cuánto se cobrará en caso de baja por enfermedad.

Para explicarlo, Barrionuevo procede a detallar en el vídeo el régimen general para las bajas médicas por contingencias comunes y cómo funcionan: “Del primero al tercer día no cobras nada, hasta el día veinte cobras el 60% de tu sueldo y del día veintiuno en adelante, el 75%”. Este esquema, indica el abogado, es lo que marca la ley. No obstante, se excluyen de esta característica todos aquellos convenios que mejoren las condiciones pactadas en beneficio del empleado, tal y como explica Barrionuevo en una de sus últimas publicaciones de TikTok.

Los distintos tipos de bajas médicas, según Barrionuevo

El abogado aclara en el vídeo de TikTok que existen numerosos convenios colectivos diferentes y, cada uno, posee unas particularidades concretas que deben conocerse. Estas características pueden incluir ventajas respecto al régimen general. “Hay convenios que establecen que tú vas a cobrar el 100% de tu sueldo cuando estés de baja o que hacen distinciones en función del motivo de la baja o de la duración”, afirma.

Cómo calcular el dinero que vas a cobrar si has estado de baja médica.

Según Barrionuevo, la información que descubre en el vídeo puede significar una diferencia relevante en los ingresos cuando se atraviesa una situación de incapacidad temporal. Por ello, aconseja una revisión cuidadosa del convenio colectivo, la cual considera que resulta fundamental. Estos documentos, según relata en su canal de TikTok, pueden contener artículos específicos que regulan el complemento de la baja médica. De esta manera, cambian notablemente entre unos y otros. “A veces no existe, pero muchas otras veces te da una alegría si tienes un problema de salud”, señala el abogado. En caso de desconocer la situación laboral en relación con las bajas médicas, el abogado recomienda conocer la normativa de primera mano o recurrir, si se requiere, a una persona experta en estos temas.