España

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la baja médica: “Un simple artículo de tu convenio colectivo va a marcar la diferencia entre cobrar 1.000 o 2.000 euros”

El experto y creador de contenido explica en su canal de TikTok las consecuencias de poseer convenios diferenciados a la hora de recibir una baja médica

Guardar
El abogado explica en su
El abogado explica en su canal de TikTok diversas actualizaciones legales que pueden afectar a la hora de solicitar una baja médica. / Freepick

Hay temas que son más tediosos que otros a la hora de lidiar con ellos durante el día a día. Cuestiones laborales o médicas pueden encabezar el listado, más aún si se juntan ambos temas. Además, son situaciones generalizadas ante las que cualquier ciudadano puede verse representado con gran facilidad. Por ello, las redes sociales se han inundado de creadores de contenido que tratan de arrojar luz sobre deudas, finiquitos, bajas médicas y demás contratiempos. El objetivo, además de sumar seguidores, es informar a quien se acerca a sus vídeos sobre cómo solventar satisfactoriamente sus problemas.

Este es el caso de Miguel Benito Barrionuevo, abogado, quien en una de sus últimas apariciones en TikTok decide abordar las bajas médicas y cómo reclamarlas. En su canal de esta red social, titulado ‘empleado informado’, suele comentar los cambios en la legislación con tal de que sus seguidores no se pierdan detalle y puedan beneficiarse de ello. “Un simple artículo de tu convenio colectivo puede marcar la diferencia entre cobrar 1.000 o 2.000 euros cuando estés de baja médica”, declara Barrionuevo, durante una intervención en su canal de TikTok. El letrado explica en el vídeo que conocer el convenio colectivo es clave para entender cuánto se cobrará en caso de baja por enfermedad.

Para explicarlo, Barrionuevo procede a detallar en el vídeo el régimen general para las bajas médicas por contingencias comunes y cómo funcionan: “Del primero al tercer día no cobras nada, hasta el día veinte cobras el 60% de tu sueldo y del día veintiuno en adelante, el 75%”. Este esquema, indica el abogado, es lo que marca la ley. No obstante, se excluyen de esta característica todos aquellos convenios que mejoren las condiciones pactadas en beneficio del empleado, tal y como explica Barrionuevo en una de sus últimas publicaciones de TikTok.

Los distintos tipos de bajas médicas, según Barrionuevo

El abogado aclara en el vídeo de TikTok que existen numerosos convenios colectivos diferentes y, cada uno, posee unas particularidades concretas que deben conocerse. Estas características pueden incluir ventajas respecto al régimen general. “Hay convenios que establecen que tú vas a cobrar el 100% de tu sueldo cuando estés de baja o que hacen distinciones en función del motivo de la baja o de la duración”, afirma.

Cómo calcular el dinero que vas a cobrar si has estado de baja médica.

Según Barrionuevo, la información que descubre en el vídeo puede significar una diferencia relevante en los ingresos cuando se atraviesa una situación de incapacidad temporal. Por ello, aconseja una revisión cuidadosa del convenio colectivo, la cual considera que resulta fundamental. Estos documentos, según relata en su canal de TikTok, pueden contener artículos específicos que regulan el complemento de la baja médica. De esta manera, cambian notablemente entre unos y otros. “A veces no existe, pero muchas otras veces te da una alegría si tienes un problema de salud”, señala el abogado. En caso de desconocer la situación laboral en relación con las bajas médicas, el abogado recomienda conocer la normativa de primera mano o recurrir, si se requiere, a una persona experta en estos temas.

Temas Relacionados

Derechos TrabajadoresTrabajadores EspañaEmpresas EspañaEmpleo EspañaRedes SocialesTikTok EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Tres claves para diferenciar una baliza V16 homologada por la DGT de otra que no lo está

Jorge Torre e Ignacio Palmer, los creadores del sistema, han explicado cómo identificar fácilmente un dispositivo válido desde el pódcast ‘La Linterna’, de ‘La COPE’

Tres claves para diferenciar una

Quién es Melissa Jiménez, la periodista que espera su primer hijo con Fernando Alonso: su matrimonio con Marc Bartra y reportera de Fórmula 1

La reportera de DAZN dará a luz el próximo mes de marzo a su cuarto hijo, según ‘¡Hola!’, después de haber tenido tres junto al futbolista Marc Bartra

Quién es Melissa Jiménez, la

Un frente barre España de norte a sur y deja lluvias generalizadas: estás serán las regiones más afectadas

La Aemet espera “un ambiente suave para la época”, no habrá apenas heladas y se superarán los 20 grados en el Mediterráneo y Baleares

Un frente barre España de

Ana Boyer y Fernando Verdasco esperan su cuarto hijo: “Nos haría mucha ilusión que fuese una niña”

La hija de Isabel Preysler y el tenista se sinceran en una entrevista con ‘¡Hola!’ y revelan que, con la llegada de su cuarto retoño, no se plantean tener más hijos

Ana Boyer y Fernando Verdasco

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Estas son las 10 leyes para tener una vida con paz mental”

Evitar el perfeccionismo, tener un diálogo interno más amable o dejar de intentar complacer a los demás son algunos de los consejos que aporta la experta

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Estas son
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La metáfora de médicos y

La metáfora de médicos y enfermedades sexuales con la que el Tribunal Supremo explica por qué el fiscal general es culpable

Así delinquió el fiscal general, según el Tribunal Supremo: la clave ‘tuvo que’ estar en el móvil del periodista de Cadena SER

Los socios del Gobierno se hartan de la “dejadez” del PSOE mientras Sánchez cede ante las exigencias de Junts: “Se va a achicharrar”

El excomandante torturado por el chavismo: “Yo sabía que ETA había entrenado a las FARC y ahora Venezuela es el sueño de Pablo Escobar”

Varias compañeras del PSOE denuncian por acoso sexual al presidente de la Diputación de Lugo

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este 10 de diciembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 10 de diciembre

Las pensiones disparan la deuda a máximos históricos y asfixian el margen fiscal: “El problema no es de ingresos sino de exceso de gasto”

Los estudios se imponen como única opción de vivienda en las ciudades más caras de España: San Sebastián y Palma, donde más rápido se venden

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo