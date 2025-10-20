España

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre el convenio colectivo: “La mitad de tus derechos laborales están en ese papel”

El convenio colectivo desempeña un papel decisivo en la protección de los derechos laborales y las condiciones contractuales de los empleados

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Guardar
Trabajadores en una oficina. (Europa
Trabajadores en una oficina. (Europa Press)

El convenio colectivo desempeña un papel decisivo en la protección de los derechos laborales y las condiciones contractuales de los empleados en España. Miguel Benito Barrionuevo, abogado especializado en derecho laboral, enfatiza la influencia de estos documentos sobre las condiciones de trabajo y la calidad de vida de los empleados, destacando en un vídeo difundido desde su cuenta de TikTok (@empleado_informado) que gran parte de los derechos laborales dependen de lo que establece el propio convenio colectivo. Según explica, el desconocimiento de este instrumento puede exponer a los trabajadores a perder beneficios clave o no exigir condiciones que les corresponden por ley o acuerdo sectorial.

De acuerdo con la opinión de Barrionuevo, la falta de información y formación en materia de convenios colectivos representa una de las principales fuentes de conflictos en empresas y despachos de abogados laborales. “La mitad de tus derechos laborales están en este papel y tú ni siquiera te lo has leído”, advirtió el letrado, en un mensaje dirigido a trabajadores de todos los sectores para fomentar la consulta y comprensión del documento que rige su relación contractual.

“Muchos problemas son por falta de conocimiento, por no leerse el convenio”

El abogado señala que muchos problemas surgen por el simple desconocimiento de lo esencial: “Como abogado laboralista, sé que muchos de los problemas en el trabajo son por falta de conocimiento y suelen venir por no leerse el convenio colectivo, que sé que sabes lo que es, pero también sé que no lo conoces bien”.

Barrionuevo aborda en su explicación las claves para identificar y aprovechar el convenio aplicable: “Para saber qué convenio colectivo se te aplica, es tan fácil como irte a la cláusula séptima de tu contrato laboral”. De este modo, recomienda a los empleados revisar el documento desde el primer día, ya que ahí suele citarse de forma explícita el convenio vigente de referencia.

Cómo calcular el dinero que vas a cobrar si has estado de baja médica.

Así, el experto detalla que prestar atención a ciertos apartados puede marcar una diferencia sustancial: “Ahora vamos a ver en qué cláusulas te tienes que fijar. Primero, fíjate en los complementos salariales. Hay algunos como dietas o transporte que, si viene en tu convenio, te los tienen que pagar”. Estas partidas, que pueden representar un porcentaje relevante del salario total, no siempre se conocen o exigen, lo que conlleva potenciales pérdidas económicas para el trabajador año tras año.

“Revisa los tiempos de descanso, porque muchos convenios te dan más tiempo”

La cobertura de bajas por incapacidad temporal constituye otro de los aspectos más decisivos para empleados. “Si estás de baja, fíjate en el complemento AIT. Por ley solo te tienen que pagar el 75%, pero muchos convenios lo suben hasta el 100% de tu nómina si tienes esta cláusula”, explicó Barrionuevo, haciendo referencia a la Acción Integral de Tratamiento (AIT), una figura que mejora la cobertura legal básica. El impacto de este complemento puede alcanzar centenares de euros mensuales para quienes atraviesan una enfermedad o accidente.

El tiempo de descanso durante la jornada laboral es otro punto donde la diferencia entre lo que establece la ley general y lo que concede el convenio puede ser decisiva. “Por último, revisa los tiempos de descanso. Muchos convenios colectivos te dan más tiempo o establecen este descanso como retribuido, que recuerda la ley, lo hace como no retribuido”, puntualizó el abogado. Esta mención adquiere especial relevancia en sectores donde la fatiga física o mental incide en la productividad y el bienestar del empleado.

Temas Relacionados

Derechos TrabajadoresTrabajadores EspañaEmpresas EspañaEmpleo EspañaRedes SocialesTikTok EspañaEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Comprobar la Primitiva: el número ganador de este 20 de octubre

Como cada lunes, aquí están los ganadores del sorteo de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar la Primitiva: el número

Ganadores de Bonoloto del 20 de octubre

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Ganadores de Bonoloto del 20

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de EuroDreams

Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Jugada ganadora y resultado del

Javier Ruiz señala a Atresmedia y Mediaset desde RTVE: “Si te vetan, no vuelves a trabajar en tu vida”

El periodista ha señalado el duopolio de la televisión privada en España y ha censurado los ataques a la cadena pública

Javier Ruiz señala a Atresmedia

Números ganadores del Super Once del 20 octubre

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Números ganadores del Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia da la razón

La Justicia da la razón a los vecinos y anula los planes de aparcamientos en los alrededores del Bernabéu

Un pintor de coches con depresión y que sufrió un infarto en 2023 no consigue la incapacidad permanente absoluta

La Guardia Civil advierte sobre una nueva estafa: “Es un troyano especializado en robar datos bancarios”

Un error muy común en octubre al volante: puede costarte una multa de 600 euros

Pedro Sánchez propondrá a la Unión Europea acabar con el cambio de hora porque “ya no tiene sentido”

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 20 octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Ser asalariado y autónomo a la vez en España: así funciona la pluriactividad

La CNMC autoriza los cambios temporales en el sistema eléctrico propuestos por Red Eléctrica para evitar nuevos apagones

Una mujer pide una pensión de 250 € para su hija estudiante y mayor de edad: el juez se la deniega porque solo la hija puede solicitarla al no existir un proceso de divorcio

DEPORTES

Raúl Fernández consigue su primera

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’