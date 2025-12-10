La IA transforma las redacciones en España con nuevas oportunidades y con el compromiso de la responsabilidad humana

I Foro Hispanoamericano de IA aplicada al periodismo (Insomnia)

La inteligencia artificial ha irrumpido en las redacciones de todo el mundo, y eso es un hecho incontestable. La tecnología de la IA ofrece a los periodistas nuevas y múltiples herramientas para multiplicar sus capacidades e integrarse en la labor diaria del periodista, también supone un reto a nivel ético sobre la responsabilidad humana sobre la información que se publica.

Sobre estas cuestiones y el futuro de la profesión se ha debatido en el I Foro Hispanoamericano de IA Aplicada al Periodismo en Valencia, un encuentro en la que han participado representantes de los medios más importantes de España y Latinoamérica y que ha reunido a líderes tecnológicos y startups.

La sede de Innsomnia Business Accelerator, en La Marina de Valencia, ha sido la sede que ha acogido la primera jornada de un foro que ha puesto el foco en la transformación del periodismo y en la necesidad de adaptar los procesos de producción y los modelos de negocio a la nueva realidad tecnológica que la IA ha venido a revolucionar.

“Queremos que se ponga el foco en la digitalización de los medios de comunicación, en la inevitable transformación de los procesos de producción y los modelos de negocio de la prensa, como en el resto de sectores”, ha destacado el cofundador y CEO de la aceleradora, Rafael Navarro, en su intervención inaugural.

Navarro, que ha reclamado el apoyo de la Unión Europea y de las administraciones españolas para impulsar la transformación del periodismo, ha subrayado la necesidad de que los periodistas colaboren con los responsables de innovación y digitalización de sus medios, implicando a la dirección y a todos los departamentos de las empresas, tanto públicas como privadas. “Os va el futuro en ello”, ha apuntado.

Prompts para periodistas y un ‘kit de herramientas’

La ponencia inaugural ha estado a cargo de la Agencia EFE, con la participación de su presidente, Miguel Ángel Oliver, y de su director de Tecnología y Sistemas, Juanma Ruiz. Oliver ha reflexionado sobre el cambio de paradigma en el periodismo y no solo sobre sus implicaciones éticas, sino también la obligación del periodista de estar pendiente de los retos que implica la llegada de la inteligencia artificial: “El periodista debe hacer lo de toda la vida y lo de la nueva vida”.

Durante la jornada, se han presentado ejemplos concretos de cómo la IA ya se utiliza en las redacciones. Juanma Ruiz ha detallado que en la Agencia EFE se emplean asistentes virtuales con acceso al archivo histórico y bancos de pruebas de prompts para periodistas. En RTVE, David Corral ha señalado que la IA se usa en la búsqueda de contenidos, la generación por voz de noticias con acentos territoriales y la personalización de contenidos, aunque ha reconocido el “miedo” que la IA está generando en las empresas.

Paola Bruni, editora general de Infobae España, ha expuesto que desde la herramienta propia desarrollada con el ADN de Infobae e integrada en su editor de textos, los periodistas de las redacciones de todo el mundo cuentan con decenas de asistentes de IA con diferentes funciones y un ‘kit de herramientas’ que se actualiza día a día con las necesidades de los periodistas.

Daniel Muñoz, de El Español, ha admitido que el sector está “lleno de amenazas, pero también de oportunidades sin que el modelo de negocio vaya a mejorar sustancialmente”, y ha puesto como ejemplo el uso de la IA para buscar enlaces o mejorar la ortografía de los redactores. Carlos Caneiro, director adjunto de ABC, ha defendido que “el periodismo debe recuperar la credibilidad gracias a la IA” y ha explicado que en su medio se emplean asistentes de CMS para propuestas de SEO, titulares e imágenes.

La herramienta Xalok Assistant, desarrollada por Hiberus Media Labs y presentada por Belén Jódar y David Sancha, ha sido otro de los casos destacados. Esta solución, presente en 32 países, ayuda a periodistas y editores a adaptar los contenidos a las necesidades de la audiencia, siempre “respetando el flujo de la redacción”.

Manuel Ángel Méndez, de El Confidencial, ha detallado cómo el uso de la IA puede ayudar a detectar eventos como caídas de tráfico, ratios de conversión en suscripciones o interacciones con usuarios.

Oportunidades y valor añadido de la IA

El foro ha servido también para analizar las oportunidades que la inteligencia artificial ofrece al sector. David Hurtado, Innovation Lead en Microsoft España, ha subrayado la rapidez con la que evoluciona esta tecnología: “No se me ocurre en los medios de comunicación un proceso donde no pueda actuar hoy en día la IA”. Hurtado ha defendido su uso para mejorar la productividad y ha anticipado cambios en el estilo periodístico gracias a herramientas como ‘Copilot’.

Carlos Ardila, de Protecmedia, ha destacado la vocación de la IA como asistente de periodistas y la capacidad de los nuevos agentes para realizar tareas precisas dentro del oficio.

Desde el Grupo Godó, Pere Català ha puesto el acento en el potencial de la IA para combatir las fake news, aunque ha reconocido la dificultad de vincular esta tecnología a una mejora directa del negocio. Gonzalo Teubal, de PRISA, ha insistido en la necesidad de que los medios establezcan condiciones claras de uso de la IA para sus redactores.

En el ámbito de la gestión de datos y la personalización, Rubén Guirado, de Unidad Editorial, ha explicado que llevan años utilizando IA y que actualmente emplean la generativa como herramienta de mercado.

Retos, amenazas y debate ético

El debate sobre los riesgos y desafíos de la inteligencia artificial ha ocupado un lugar central en la jornada. Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, ha advertido: “La IA es un tsunami, porque produce e interpreta”. Lauría ha alertado sobre la capacidad ilimitada de la IA para generar contenidos falsos y ha advertido que “si no actuamos pronto, la brecha informativa se ampliará”. Ha defendido la necesidad de un acuerdo global en el sector para garantizar la ética en el uso de la IA y ha señalado que el escalado de soluciones, la investigación y el análisis son aspectos clave para aprovechar las oportunidades.

David Guardado, de Prensa Ibérica, ha utilizado una metáfora para explicar el papel de la IA en su grupo: “Prensa Ibérica no tiene vehículo autónomo, tiene asistentes. El piloto es el periodista”. Guardado ha remarcado la importancia de adaptar las estrategias para que cada cabecera pueda utilizar la IA de forma flexible según sus necesidades.

La jornada ha incluido un taller práctico de Microsoft sobre herramientas de IA aplicadas al periodismo y ha contado con ponencias que han abordado los nuevos escenarios que se abren para el sector. Tomás Dodds, director del Public Tech Media Lab de la Universidad de Wisconsin-Madison, ha introducido el concepto de “nuevos futuros democráticos” derivados de la aplicación de la IA y ha sido rotundo en su valoración: “Más vale calidad que cantidad”.