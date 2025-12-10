El consejo de Sundar Pichai, CEO de Google, para los jóvenes y el temor a la IA: “El mundo los necesita a todos”

Sundar Pichai aconseja a los jóvenes no abandonar sus estudios o carreras profesionales pese al avance de la IA.

Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, hizo un llamado directo a los jóvenes y futuros profesionales que observan con inquietud el avance acelerado de la inteligencia artificial. Su mensaje fue claro: no abandonar carreras universitarias ni cambiar de rumbo profesional por miedo a quedar desplazados por estas tecnologías, sino aprender a utilizarlas para mantenerse relevantes en un mercado laboral transformado por la automatización.

Las declaraciones del CEO de Alphabet se dieron durante una conversación reciente en el pódcast de Lex Fridman, donde el ejecutivo detalló cómo la adaptación y la incomodidad han sido claves en su propio desarrollo profesional.

En sus comentarios, Pichai remarcó que el temor a la competencia tecnológica es comprensible, pero no debería determinar el futuro académico de los estudiantes. En su opinión, la verdadera ventaja estará en quienes sean capaces de combinar sus conocimientos tradicionales con el manejo estratégico de la IA. Según afirmó, las herramientas actuales ofrecen grandes oportunidades para incrementar la productividad y potenciar carreras profesionales, en lugar de reemplazarlas de manera total.

Sundar Pichai recomienda aprender las herramientas IA para avanzar profesionalmente. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

El directivo relató que este enfoque de crecimiento ha estado presente desde sus inicios en Google, cuando ingresó a la compañía en 2004 como gerente de producto. Durante su trayectoria, explicó, se acostumbró a trabajar junto a personas que consideraba más capaces que él.

Esa sensación, lejos de desmotivarlo, le permitió identificar la incomodidad como un motor para el aprendizaje continuo. Diez años después de ingresar a la empresa, se ganó la atención de los cofundadores Larry Page y Sergey Brin, quienes lo eligieron como CEO en 2015.

En la entrevista, Pichai insistió en que asumir riesgos es parte esencial del desarrollo profesional, especialmente para las generaciones más jóvenes que hoy enfrentan cambios profundos en las formas de trabajar. Señaló que establecer metas únicamente desde la razón puede ser limitante y sugirió prestar atención a las actividades que realmente generan entusiasmo. “No renuncies a tus sueños. El mundo los necesita a todos”.

Jóvenes enfrentan las automatizaciones de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CEO también destacó la importancia de construir equipos sólidos con objetivos claros. Para él, rodearse de personas capaces y comprometidas impulsa tanto el crecimiento individual como el cumplimiento de metas colectivas. En el caso de Google, aseguró, este tipo de sinergias ha sido determinante para consolidar su posición como una de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo.

Las reflexiones sobre el entorno laboral actual también incluyeron referencias a las exigencias internas de la industria tecnológica. De acuerdo con un memorando interno citado por el New York Times, Sergey Brin ha expresado que la productividad en áreas vinculadas a la inteligencia artificial requiere presencia constante en la oficina y jornadas laborales extensas. Aunque Pichai ha defendido previamente modelos de trabajo más flexibles, reconoció que la competencia global por avances en IA ha llevado a las grandes empresas a adoptar ritmos mucho más intensos.

El directivo explicó que, bajo estas condiciones, es fundamental mantener la calma al gestionar equipos. Aseguró que muchos empleados con alto nivel de compromiso identifican rápidamente sus errores, por lo que reaccionar con dureza puede resultar contraproducente. No obstante, aclaró que en situaciones puntuales es necesario establecer límites claros y señalar fallos de manera directa.

Sundar Pichai reconoció que todos deberían de adaptarse a la revolución tecnológica para no quedarse sin trabajo. REUTERS/Aleksandra Szmigiel/File Photo

La conversación también abordó el contraste entre el crecimiento personal de Pichai y el patrimonio de los fundadores de Google. Aunque lleva casi una década al frente de la empresa, su fortuna dista de la de Page y Brin, quienes actualmente se encuentran entre las personas más ricas del mundo. A pesar de esta diferencia, Pichai enfatizó que las trayectorias profesionales no deben medirse solo en términos económicos, sino por la capacidad de generar aportes significativos.

El mensaje hacia los estudiantes se complementó con una reflexión de Larry Page dirigida a graduados universitarios en 2009, donde destacó que la tecnología debe servir para facilitar la vida y liberar tiempo. Según Page, el futuro pertenece a quienes identifiquen oportunidades para resolver problemas de manera innovadora, una idea que Pichai retomó para motivar a las nuevas generaciones a mantenerse curiosas y perseverar a pesar de las dificultades.