Por qué en 2026 todas las empresas necesitarán un especialista en IA y qué pasa si no se contrata uno

La inminente integración de la inteligencia artificial en el tejido empresarial global ha llevado a que, expertos del sector afirmen que, “todas las empresas necesitarán un especialista en inteligencia artificial (IA) para 2026. No eventualmente. No en cinco años. Para 2026”.

Esta afirmación, recogida en un artículo de David Nilssen, cofundador y director ejecutivo de Guidant Financial, marca un punto de inflexión en la gestión corporativa y anticipa un cambio estructural en la forma en que las organizaciones abordan la tecnología.

El experto señala que la presencia de la IA en los procesos cotidianos ya es una realidad: “Tus empleados ya están usando herramientas de IA todos los días. El verdadero problema es si las gestionas estratégicamente o permites que operen solas, sin ninguna gobernanza”.

Para el ejecutivo, la diferencia entre liderar y quedarse rezagado radica en la capacidad de las empresas para gestionar intencionalmente esta transición tecnológica. “Las empresas que no tengan a alguien gestionando intencionalmente esta transición se quedarán atrás rápidamente”, afirmó.

Qué hace un especialista en IA en una empresa y por qué es urgente contratar uno

El especialista en IA, según el experto, no es un simple programador ni alguien que domina la escritura de prompts. “Alguien que conecta los problemas del negocio con soluciones de inteligencia artificial: alguien que identifica dónde la automatización aporta valor, la integra de forma segura con tus datos y ayuda a tus empleados a usarla todos los días”, explicó Nilssen.

Esta figura se convierte en el puente entre la tecnología y las necesidades reales de la organización, asegurando que la automatización y la innovación se traduzcan en ventajas competitivas tangibles.

Además, la urgencia de incorporar este perfil profesional se fundamenta en la evolución de las grandes plataformas tecnológicas. Nilssen sostiene: “Las grandes plataformas que todos usamos, Microsoft, Google, AWS, están integrando la IA directamente en sus ecosistemas en este momento”.

A este escenario se suman nuevas regulaciones y estándares que, según el ejecutivo, crearán “la tormenta perfecta de accesibilidad y responsabilidad”. En este contexto, “las empresas que todavía ‘no se han puesto al día’ no solo estarán rezagadas, sino que estarán apostando con el futuro de toda su organización”, advirtió.

Cuál es el riesgo de no contar con un especialista de IA

El costo de la inacción se manifiesta en dos frentes: productividad y riesgo. Nilssen detalla que “en el lado de la productividad, los competidores que ya hayan integrado la IA en sus flujos de trabajo simplemente avanzarán más rápido, más barato y de manera más inteligente”.

Pero el verdadero peligro reside en la falta de gobernanza: “Una IA sin gobernanza se convierte en una responsabilidad, porque cuando nadie la gestiona, o lo bloqueas todo y no obtienes nada, o lo abres y arriesgas exponer datos sensibles. Un especialista en IA ayuda a navegar ese punto medio, asegurando que obtengas los beneficios sin el colapso”, afirmó.

Qué mitos existen alrededor del trabajo de los especialistas de IA

Frente a los mitos que rodean la figura del especialista en IA, Nilssen es categórico: “La primera es que los especialistas en IA son solo personas que escriben prompts, lo cual no podría estar más lejos de la realidad. Son constructores, traductores y reductores de riesgos que conectan sistemas complejos”.

Asimismo, rechaza la idea de que esperar facilite la adaptación: “La tecnología ya está integrada en las herramientas que tus empleados usan todos los días, así que la pregunta es si está gobernada o fuera de control”.

Sobre el temor a la sustitución de personas, el experto aclara que “las empresas que hacen esto bien usan la IA para amplificar a su gente, no para eliminarla”.

Cómo saber qué experto en IA contratar en la empresa

En cuanto al perfil, según el directivo, se debe buscar a alguien que “realmente haya lanzado automatizaciones reales o asistentes de IA dentro de una empresa y que pueda mostrarte el antes y el después”.

La mayor señal de alarma, advierte, es “cualquiera que actúe como si la IA fuera magia, porque si no pueden hablar sobre gobernanza de datos, limitaciones de los modelos y estrategia de adopción, crearán más desorden que impulso”.