Marlaska refuerza la relación con Qatar, "actor clave" en materia de terrorismo y el conflicto entre Israel y Palestina

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha firmado este miércoles en Qatar un plan de acción para incrementar la cooperación bilateral en seguridad, destacando que este país es un "actor clave en la diplomacia y la resolución de conflictos", con un "importante rol en los diálogos entre Israel y Palestina" y también en la lucha contra el terrorismo.

"El conocimiento y la experiencia de Qatar en este ámbito contribuyen a nuestras evaluaciones sobre el estado de la seguridad y de la amenaza del terrorismo y radicalización", ha sostenido Grande-Marlaska, según ha destacado el Ministerio del Interior en una nota de prensa.

El ministro del Interior ha firmado este miércoles un "plan de acción" en materia de seguridad con su homólogo de Qatar, Sheikh Khalifa Bin Hamad bin Khalifa Al Thani, que quiere servir de marco para incrementar la cooperación policial entre ambos países, según han expuesto tras la reunión mantenida en Doha.

Se trata de la primera visita de un ministro del Interior español al país y busca continuar el trabajo iniciado en 2011 con la firma del convenio de cooperación en materia de seguridad entre España y Qatar.

En concreto, marca seis líneas de acción prioritarias: intercambio de información sobre delitos; lucha contra el terrorismo, el blanqueo de capitales, la delincuencia organizada y la falsificación; lucha contra el narcotráfico y la ciberdelincuencia; seguridad de puertos, aeropuertos, costas y pasos fronterizos; capacitación, intercambio de conocimientos y desarrollo de capacidades; y cooperación técnica.

Grande-Marlaska ha acordado también una declaración conjunta entre Interior y la Fuerza de Seguridad Interna de Qatar, la Lekhwiya, como marco de referencia para la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

