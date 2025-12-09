España

Reino Unido presenta ‘Bastión Atlántico’: la nueva tecnología de guerra submarina contra los “buques espías de Putin”

Este programa de coordinación se suma al reciente acuerdo con Noruega para realizar un despliegue en el Flanco Norte

Guardar
El 'Bastión Atlántico', nuevo sistema de guerra submarina de Reino Unido (Ministerio de Defensa)

Reino Unido se planta ante Rusia. El ejército británico ha decidido dar un paso adelante en la batalla silenciosa contra el Kremlin. La presencia de submarinos rusos en aguas cercanas a la isla ha hecho que el gobierno de Starmer tome medidas y aumente su capacidad de defensa ante la amenaza de los “buques espías de Putin”. Primero, anunció un importante despliegue permanente junto a Noruega. Ahora, ha confirmado la creación de un nuevo sistema de coordinación de guerra submarina.

Los medios empleados para repeler o defenderse de un enemigo bajo el agua son variados. Con el desarrollo tecnológico y armamentístico, el uso de sensores, radares o sistemas no tripulados son una constante. A esto, hay que sumarle los medios más habituales y, a su vez, todavía fundamentales, como los buques de guerra y los submarinos.

Todo ello requiere de una coordinación, para lo que se ha diseñado el ‘Bastión Atlántico’. El Ministerio de Defensa lo ha anunciado como “respuesta” al buque espía de Putin, el Yantar, que ha estado operando en aguas del Reino Unido, mapeando cables y tuberías submarinos que impulsan nuestra economía y nuestra vida diaria".

Marina Real (Royal Navy)
Marina Real (Royal Navy)

El sistema es una innovadora plataforma de defensa desarrollada para proteger infraestructuras submarinas críticas, como cables de comunicaciones y tuberías energéticas, ante la amenaza de submarinos y buques espía. Este programa integra buques autónomos de superficie y submarinos no tripulados junto con sensores avanzados y una potente red de inteligencia artificial.

Esta fuerza híbrida permite la detección, localización y seguimiento de actividades hostiles bajo el mar mediante la recopilación automática de datos acústicos y de movimiento, que se analizan en tiempo real. El sistema conecta estos vehículos no tripulados con buques de guerra tripulados y aviones de patrulla, formando una red colaborativa de defensa.

Mediante este enfoque multidominio, la respuesta ante amenazas submarinas es mucho más rápida y precisa, ya que la tecnología automatizada puede identificar y, en caso necesario, actuar contra objetivos enemigos sin depender exclusivamente de tripulaciones humanas. Por ello, el ‘Bastión Atlántico’ aspira a ser un sistema clave en la defensa marina de Occidente.

La fragata HMS Somerset de
La fragata HMS Somerset de la Royal Navy, (Ministerio de Defensa del Reino Unido)

La visión del Gobierno es desplegar los primeros sistemas en 2025, apoyados en talento tecnológico británico e infraestructuras digitales avanzadas. De esta manera, pretenden cumplir con un eje principal de la política estratégica de defensa nacional y reafirmar el liderazgo del Reino Unido en el contexto de la seguridad europea.

No es la primera apuesta por la defensa que ha realizado el ejército británico en los últimos días. El Reino Unido y Noruega han fortalecido su colaboración en materia de defensa naval mediante un acuerdo histórico para contrarrestar la amenaza submarina rusa en el Atlántico Norte. Este pacto, valorado en 10.000 millones de libras, contempla la operación conjunta de al menos 13 fragatas Tipo 26, diseñadas especialmente para la guerra antisubmarina y ensambladas en el Reino Unido.

Ambas armadas, miembros de la OTAN, patrullarán áreas estratégicas entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, protegiendo infraestructuras críticas como cables y oleoductos submarinos. Además, el acuerdo incluye entrenamientos conjuntos en condiciones polares y el desarrollo de tecnología avanzada para la guerra submarina, reforzando la seguridad y la cooperación ante la creciente actividad rusa en la región.

Temas Relacionados

Fuerzas ArmadasEjércitoReino UnidoRusiaEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Salva Reina cuenta en ‘El Hormiguero’ el gran susto que vivió durante el rodaje de ‘Atasco’: “El coche ardía de verdad”

El actor ha acudido en compañía de Alejo Sauras al espacio presentado por Pablo Motos para presentar la tercera temporada de la serie de Prime Video

Salva Reina cuenta en ‘El

La Audiencia de Tarragona avala el desahucio de una vivienda promovido por el Ayuntamiento de Reus de una familia que alega vivir con un menor de un año

El juzgado de instancia dio inicialmente la razón a los ocupantes, al entender que el Ayuntamiento no había acreditado su legitimación activa, ya que la vivienda figuraba inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de una sociedad pública distinta

La Audiencia de Tarragona avala

Alexandre Olmos, médico especializado en Epigenética y Medicina Interna: “Deberías empezar a congelar el pan antes de comerlo”

Este paso previo incrementa la presencia de almidón resistente, que actúa como prebiótico y promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas en el colon

Alexandre Olmos, médico especializado en

El alimento rico en vitamina C que mejora la digestión, es antiinflamatorio y ayuda a controlar el peso

Este fruto destaca por su sabor ácido y su excelente perfil nutricional

El alimento rico en vitamina

Fernando Azor, psicólogo: “Haz esto para poder disfrutar de tus vacaciones”

Cuando la persona se obliga a sí misma a aprovechar el viaje o los días de desconexión, esto puede derivar en estrés o frustración

Fernando Azor, psicólogo: “Haz esto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Tarragona avala

La Audiencia de Tarragona avala el desahucio de una vivienda promovido por el Ayuntamiento de Reus de una familia que alega vivir con un menor de un año

La Guardia Civil advierte del peligro de la nieve en la carretera: “Las condiciones para conducir cambian de inmediato”

Moreno Bonilla al final tuvo su Día de la Bandera tras triplicar el coste del evento y unirlo a la inauguración del Belén en el Palacio de San Telmo

Se reactiva la investigación por las muertes en las residencias en Madrid durante el covid con la declaración de tres ex altos cargos de Ayuso

El Gobierno encara su última semana parlamentaria antes de Navidad: una sesión de control marcada por el caso Salazar y varias votaciones que puede salvar

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la gasolina este 9 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy martes 9 de diciembre

Cambio de euro a dólar hoy 9 de diciembre: cómo está la cotización y previsiones

Tener hijos penaliza la carrera de las mujeres: solo las que no pueden concebir igualan a los hombres en éxito laboral

Juan Bravo (PP): “Hay que definir lo que es un fondo buitre. Los fondos van a construir vivienda para que tú y yo podamos comprar con una rentabilidad”

DEPORTES

Arabia Saudí, rival de España

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del botín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”