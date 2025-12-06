Un buque de la flota fantasma rusa atacado por Ucrania permanece varado frente a la costa de Bulgaria

El petrolero Kairos. REUTERS/Yoruk Isik

Un petrolero de la “flota fantasma” rusa, atacado por Ucrania a finales de noviembre en el Bósforo, se encuentra varado frente a la costa búlgara y está en marcha un operativo para evacuar a los 10 tripulantes, informaron este sábado las autoridades locales.

La tripulación del ‘Kairos’, registrado en China y supuestamente usado para el tráfico ilegal de petróleo, no puede ser evacuada debido al mal tiempo y al fuerte oleaje, explicó a EFE Anton Zlatanov, director de la Dirección General de Policía Fronteriza.

Según el oficial búlgaro, el buque fue detectado por la policía fronteriza del país balcánico el viernes en torno al mediodía.

“Durante las primeras horas, la tripulación no contactó a las autoridades búlgaras. Sin embargo, más tarde comenzó a responder, indicando que había 10 personas a bordo y que deseaban ser evacuados”, explicó Zlatanov.

Turquía informó el 28 de noviembre pasado de que el ‘Kairos’ navegaba hacia el puerto ruso de Novorossiysk, en el mar Negro, cuando se produjo un “ataque externo” que provocó un incendio a unas 28 millas náuticas de la costa turca.

El ‘Kairos’ figura en la lista de buques sujetos a sanciones impuestas contra Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022.

El buque acabó tocando fondo aproximadamente a una milla náutica al este de Ahtopol, en el extremo sureste de Bulgaria, cerca de la frontera con Turquía, y su navegación quedó suspendida.

El petrolero permanece bajo vigilancia constante debido al fuerte oleaje, que alcanza los cuatro metros de altura y una embarcación de la Policía Fronteriza está lista con un equipo especializado para dirigirse al buque.

Dos remolcadores y un helicóptero también están preparados para sumarse al operativo, añadió Zlatanov.

El Ministerio de Exteriores de Turquía ha citado al embajador ucraniano en Ankara, Nariman Dzhelaliov, y al encargado de negocios de la embajada rusa para expresarles su “preocupación” por los ataques contra buques de la marina mercante en el mar Negro, informó este jueves el diario Cumhuriyet.

Las citaciones tuvieron lugar este jueves y la víspera, según afirmó la viceministra de Exteriores turca, Berris Ekinci, ante una comisión del Parlamento turco.

“En las últimas semanas hemos visto una escalada muy grave en ataques mutuos en la guerra ruso-ucraniana. Y últimamente ha habido ataques en nuestra zona económica exclusiva en el mar Negro”, declaró la viceministra.

“Ayer y hoy hemos citado al encargado de negocios de Rusia en Ankara y al embajador ucraniano para expresarles nuestra preocupación. No queremos que el mar Negro se convierta en un campo de batalla ni que nos arrastre a ello”, agregó.

Ucrania ha reivindicado sendos ataques con drones navales en la madrugada del viernes pasado contra dos petroleros, el Kairos y el Virat, ambos abanderados en Gambia y registrados a nombre de compañías chinas.

Los dos buques, sin carga en el momento del ataque, se dirigían al puerto ruso de Novorosíisk, supuestamente para cargar crudo ruso, y según Kiev forman parte de la “flota rusa en la sombra”, es decir, barcos rusos camuflados para evitar las sanciones impuestas a Moscú.

En el Kairos se produjo un enorme incendio, apagado por buques bombero turcos, que evacuaron la tripulación, mientras que el Virat, sin sufrir mayores daños, interrumpió su viaje y está fondeado cerca de Estambul.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, expresó el lunes pasado su rotunda oposición a estos ataques, calificándolos de “inexcusables”.

El martes pasado, el buque Midvolga 2, abanderado en Rusia y con propietario ruso, también sufrió un ataque mientras navegaba con una carga de aceite de girasol de Rusia a Georgia, sin que se produjeran mayores daños ni se precisara intervención, según las autoridades turcas.

Al ser llamados al Ministerio, los representantes ucranianos aseguraron a sus interlocutores turcos que este tercer ataque no lo había llevado a cabo Kiev, asegura Cumhuriyet, citando a un diplomático turco anónimo.

Turquía respalda políticamente a Ucrania en su enfrentamiento con Rusia, y además le vende armamento, pero también mantiene buenas relaciones con Moscú, sin aplicarle sanciones, y ha acogido varias rondas de negociaciones entre ambos países.

(Con información de EFE)