Mariona Falomi, española en Estados Unidos, revela cuánto cobra como niñera: “No pago agua, luz, gas, coche y comida”

La joven ‘au pair’, que trabaja en casa de una familia con hijos que se hace cargo de la mayoría de sus gastos básicos, recibe semanalmente una cantidad de dinero establecida por ley

Mariona Falomi, española en Estados Unidos, revela cuánto cobra como niñera: “No pago agua, luz, gas, coche y comida”. (Montaje Infobae España con imágenes de TikTok / @marionsfalomi)

Convertirse en au pair se ha vuelto una de las fórmulas más populares entre personas jóvenes que buscan combinar una experiencia cultural internacional con un presupuesto limitado. Bajo este programa, personas de entre 18 y 30 años se trasladan a vivir con una familia anfitriona en otro país, donde colaboran en el cuidado de los niños y en la realización de las tareas domésticas del día a día. A cambio, reciben alojamiento, manutención y una pequeña compensación económica semanal, conocida como ‘pocket money’. Aunque no se considera un empleo tradicional, sí implica responsabilidades diarias y un compromiso de convivencia.

La motivación principal suele ser el aprendizaje de un idioma en un entorno de inmersión total. También influyen el deseo de viajar, conocer otras culturas y adquirir independencia sin afrontar los elevados costes de vivir fuera del país de origen. Para muchos, es además un primer contacto con la vida laboral, especialmente para quienes ya tienen afinidad por los empleados relacionados con el cuidado y el trabajo con menores.

Hacerse au pair es un proceso estructurado: se buscan familias a través de plataformas especializadas o agencias, se realizan entrevistas y, una vez acordado el encaje, ambas partes firman un contrato que regula horarios, tareas y remuneración. En países extracomunitarios, como Estados Unidos, es necesario tramitar visados específicos. Esta modalidad de intercambio continúa creciendo como una alternativa segura y accesible para formarse y explorar el mundo, pero su complejidad hace que la parte económica cobre una importancia fundamental.

Unos 800 dólares al mes más gastos

Determinar el salario real de un au pair va más allá de reparar en la paga semanal que recibe, ya que este régimen de intercambio especial implica que el empleador se hace cargo de muchos de los gastos del trabajador, una realidad que no se ve reflejada en la cifra del ‘pocket money’. Mariona Falomi, una española que vive esta experiencia en Estados Unidos, explica que el pago para todas las niñeras internacionales allí “está establecido por el Gobierno como mínimo en 200 dólares semanales”, un número que parece insuficiente para un país con un coste de vida elevado.

Una niñera cuida de un niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero Falomi aclara en un video publicado en su cuenta de TikTok (@marionsfalomi) que la clave está en todo lo que la familia anfitriona cubre durante la estancia. “No pago ni casa, ni luz, ni agua, ni gas, ni coche, ni la gasolina, ni la comida... nada”, explica. Esto significa que la empleada no asume los gastos cotidianos que normalmente consumen la mayor parte del presupuesto de un joven que vive en el extranjero.

Cuánto cuesta mantener a una ‘au pair’

Junto a su “host mom”, Falomi ha desglosado esas partidas para entender el monto realmente invertido por su anfitriona en ella: “60 dólares del plan del móvil, 400 dólares de gasolina, 300 dólares del seguro del coche, unos 1.600 de casa, porque la zona donde vivimos no bajan de ese precio, otros 500 dólares mensuales en comida...”. Según sus cálculos, esto equivale a unos 3.800 dólares mensuales netos, una cifra notablemente más elevada que el salario percibido directamente.

A pesar de estos beneficios, quienes participan en este régimen deben tener en cuenta sus deberes fiscales. Falomi recuerda que “tienes que pagar ‘taxes’ al final del año”, por lo que parte del sueldo recibido de este trabajo, como en cualquier otro, deberá estar dedicado a el pago de impuestos.

