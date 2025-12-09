Las 11 recomendaciones de los técnicos de Hacienda para aplicar ahora y ahorrar hasta 3.300 euros en la próxima declaración de la Renta

Si estás divorciado, estas son las deducciones que te permiten ahorrar dinero en la declaración de la Renta.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han difundido una serie de recomendaciones fiscales dirigidas a quienes buscan maximizar las deducciones y reducir la factura del IRPF antes del cierre del año. Según sus cálculos, el ahorro puede llegar hasta los 3.370 euros si se adoptan las medidas sugeridas a tiempo. Ahora bien, Gestha remarca que este ahorro en la declaración de la Renta no impacta por igual a todos los contribuyentes, ya que quienes tienen ingresos más altos son quienes logran los mayores beneficios: los que perciben más de 600.000 euros pueden alcanzar un ahorro de hasta 90.777 euros, mientras que en el caso de las rentas inferiores a 21.000 euros, el potencial de ahorro apenas ronda los 1.800 euros. De hecho, solo el 5,6% de los declarantes, situados en los tramos altos, acaparan más de una quinta parte de todas las deducciones aplicadas el año pasado.

En este contexto, Gestha llama la atención sobre las deducciones más urgentes, ya que algunas podrían expirar el 31 de diciembre, aunque no descartan una potencial prórroga. Un ejemplo fundamental es la deducción del 15% sobre el precio de adquisición de vehículos eléctricos, limitada a una base de 20.000 euros y un ahorro máximo de 3.000 euros. Para beneficiarse, es indispensable formalizar la compra o realizar una entrega a cuenta de al menos el 25% antes del cierre del año. Además, la instalación de puntos de recarga en el hogar también goza de deducción del 15%, con un tope de 4.000 euros, siempre que los pagos se efectúen por medios bancarios.

Por otro lado, las mejoras en eficiencia energética representan otra vía relevante de ahorro fiscal. Actualmente sigue en vigor la deducción del 60% del coste invertido en rehabilitación de viviendas residenciales que aporten una reducción significativa del consumo energético o una mejora en la calificación energética, con un máximo de 5.000 euros al año y hasta 15.000 euros acumulados. Esto exige no solo que los pagos se justifiquen por vía bancaria, sino también contar con el certificado energético actualizado.

Ventajas por compra de vivienda o maternidad

En cuanto a la vivienda habitual, resulta útil recordar que quienes adquirieron su casa o iniciaron su construcción antes de 2013 mantienen el derecho a deducir el 15% de los importes destinados a amortización de hipoteca, hasta 9.040 euros anuales. Realizar una amortización extraordinaria antes de final de año puede suponer un beneficio fiscal extra, siempre que el préstamo lo permita. Asimismo, la reinversión total o parcial por la venta de la vivienda habitual permite neutralizar la tributación por la ganancia patrimonial, y los mayores de 65 años quedan exentos de tributar.

Junto a estas medidas, Gestha resalta otras opciones como la deducción por maternidad para madres trabajadoras con hijos menores de tres años, que puede alcanzar 1.200 euros por hijo y ampliarse en otros 1.000 euros si existen gastos homologados en guardería. Por otro lado, también recomienda revisar la compensación de pérdidas y ganancias en inversiones financieras antes del cierre del ejercicio, ya que compensar saldos negativos con beneficios futuros puede amortiguar el impacto fiscal.

Productos de ahorro y gestión de inversiones

A continuación, Gestha destaca la importancia de las aportaciones a planes de pensiones como instrumento de planificación fiscal, aunque recuerda que los límites deducibles se han reducido notablemente frente a años anteriores. El máximo para aportaciones individuales se sitúa en 1.500 euros, ampliable hasta 8.500 euros en caso de aportaciones empresariales. Este incentivo beneficia sobre todo a quienes se encuentran en los tramos más altos de ingresos, pues más del 44% de los contribuyentes que superan los 150.000 euros aprovecharon este beneficio en la última campaña. Además, a partir de 2025 será posible rescatar fondos depositados en planes de pensiones con más de diez años de antigüedad sin necesidad de justificar contingencias concretas, aunque las ventajas fiscales disminuyen en aportaciones más recientes.

Continuando con las recomendaciones, Gestha aconseja planificar la venta de acciones de cara a optimizar resultados fiscales, puesto que diferir operaciones según el tramo de ingresos puede suponer diferencias notables en la cuota de IRPF. Asimismo, las donaciones a ONG ofrecen una deducción del 80% en los primeros 250 euros y del 40% en lo restante, porcentaje que puede elevarse al 45% bajo ciertas condiciones. Las cuotas sindicales, de partidos políticos y colegios profesionales también generan deducciones adicionales sobre la base imponible.

Por otro lado, quienes invierten en empresas de nueva creación pueden deducirse hasta el 50% del importe invertido siempre que se cumplan los requisitos legales sobre participación, antigüedad de la sociedad y reinversión de plusvalías. Sumado a esto, las nuevas condiciones de reducción fiscal para los alquileres urbanos, activos para contratos firmados desde 2024, pueden suponer rebajas del 50% al 90% de las rentas declaradas, en función de la zona y el perfil del arrendatario.

Consejos para evitar problemas con Hacienda

Finalmente, Gestha subraya la importancia de utilizar siempre medios bancarizados para probar pagos y movimientos relacionados con deducciones, ya que a partir de 2026 la Agencia Tributaria incrementará el control sobre transacciones electrónicas, tarjetas y pagos móviles. Así, operar de manera transparente permite justificar las deducciones y anticiparse a las exigencias fiscales de los próximos años. De este modo, quienes planifiquen sus decisiones en estas semanas podrán aprovechar al máximo las opciones distribuidas por la regulación vigente.