Una abogada explica cuál es el error que los españoles cometen al hacer la declaración de la Renta que les hace perder “casi 9.000 millones de euros”

El error que los españoles cometen al hacer la declaración de la Renta

La campaña de la Renta 2024-2025 ya ha comenzado y con su arranque millones de contribuyentes comprueban que se hayan aplicado todas las deducciones posibles en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para ahorrar y no pagar de más a Hacienda. Sin embargo, año tras año otro gran porcentaje acepta el borrador propuesto por la Agencia Tributaria sin modificaciones o alteraciones que se podrían haber implementado, lo que provoca una pérdida colectiva estimada en casi 9.000 millones de euros, según detalla una de las abogadas de TaxDown en la cuenta de TikTok de la plataforma.

Una de las principales razones detrás de este problema es la falta de comprensión sobre el funcionamiento del sistema tributario. Muchos ciudadanos admiten no entender del todo el contenido de su borrador y, ante la incertidumbre o el temor a cometer errores, optan por confirmarlo sin cambiar nada, sobre todo si el resultado no implica un pago adicional. “Si no sale a devolver, nos damos por contentos y confirmamos sin mirar cuando podríamos estar dejando dinero sobre la mesa”, explica la trabajadora de TaxDown. Esta actitud, sin embargo, tiene un coste alto: aceptar sin revisar puede implicar renunciar a deducciones a las que se tiene derecho y que no siempre aparecen reflejadas en el borrador inicial.

Hacienda no aplica todas las deducciones

Aunque algunos ciudadanos no están al tanto de esto, la Agencia Tributaria no incorpora de forma automática todas las deducciones posibles en el borrador que ofrece al contribuyente, sino que es este quien debe analizar sus opciones e introducir las desgravaciones que más le puedan beneficiar. Para beneficiarse de algunas de ellas, incluso habrá que aportar información específica de la que Hacienda no tiene conocimiento. Es el caso de las deducciones por gastos de alquiler, inversiones en vivienda habitual, aportaciones a planes de pensiones o determinadas situaciones familiares, por ejemplo.

“Una de cada dos personas podría ahorrar hasta 400 euros más solo por aplicar las deducciones correctas", afirma la abogada. Además, asegura que los contribuyentes que contratan los servicios de TaxDown ahorran de media unos 350 euros cada campaña de la Renta. Aunque explica que no aplicar todas las deducciones posibles no supone una pérdida total y ese dinero no desaparece, ya que pasa a las arcas del Estado, donde se reinvertirá en todo tipo de proyectos, una simple modificación en el borrador podría suponer un ingreso potencial que muchos hogares necesitan para cubrir gastos o ahorrar en un contexto de inflación y encarecimiento del coste de la vida.

Las fechas clave de la declaración de la Renta

El plazo para acceder al borrador y presentar la declaración por Internet será del 2 de abril al 30 de junio de 2025. Además, entre el 6 de mayo y el 30 de junio, estará disponible el servicio telefónico “Le Llamamos”, que permite a los contribuyentes confeccionar su declaración por teléfono. Para ello, se podrá pedir cita desde el 29 de abril hasta el 27 de junio, tanto por Internet como en los teléfonos 91 535 73 26 y 901 12 12 24.

Por otro lado, entre el 2 y el 30 de junio, también será posible realizar la declaración de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. La cita previa para esta modalidad deberá solicitarse entre el 29 de mayo y el 27 de junio.