Un abogado explica cómo recuperar el dinero que “Hacienda te quitó de más”: te pueden devolver “hasta 3.000 euros”

Miles de contribuyentes en España podrían tener derecho a recuperar parte del dinero que Hacienda les “quitó de más” durante los últimos ejercicios fiscales. Así lo asegura Andrés Millán, abogado y divulgador, en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@lawtips), donde explica los pasos para poder reclamar deducciones y exenciones no aplicadas en la declaración de la Renta.

Según el letrado, “se pueden recuperar hasta 3.000 euros de Hacienda por los últimos cuatro años”. Este llamamiento viene respaldado por la normativa vigente, que permite presentar una declaración rectificativa hasta cuatro años después de presentado el impuesto, cubriendo desde el ejercicio de 2020 en adelante.

Diferencias por comunidad

Millán señala que en España existe un sistema complejo de deducciones y exenciones, que cambia cada año y depende de la comunidad autónoma de residencia. “Cada año en España quitan y meten diferentes deducciones en la renta en cada una de las 17 comunidades autónomas”, explica en el vídeo. Esta variedad normativa hace que muchos ciudadanos desconocen los beneficios fiscales a los que tienen derecho.

Las deducciones pueden resultar tan variadas que incluyen, según el abogado, desde “una por usar gafas hasta otra por ir al gimnasio y varían en función de donde vives”. Millán insiste en que “es imposible meterlas todas” y advierte: “Si aceptas el borrador sin más, faltan deducciones y exenciones, seguro”.

Declaración rectificativa: el recurso para recuperar el dinero

Cuando una persona descubre que ha olvidado incorporar alguna deducción en su declaración de la renta, dispone de un trámite: la declaración rectificativa. Así lo resume Millán: “Si te enteras de que te faltó meter algo, como ocurre al 99% de las personas, puedes presentar una rectificativa que aplique a los anteriores cuatro años”.

El abogado añade que este olvido es habitual: “esto ocurre en casi todas las declaraciones de la renta que he visto”. Por ello, recomienda que cualquier contribuyente revise en profundidad sus declaraciones fiscales pasadas.

Cómo reclamar: proceso sencillo y sin riesgo económico

Como medida para agilizar el proceso, tanto Millán y su equipo, como otros bufetes de abogados, ofrecen un servicio de revisión de las declaraciones. En caso de encontrar alguna deducción no aplicada, se encargan de realizar todo el procedimiento de reclamación ante Hacienda. El modelo de honorarios que propone el letrado es “a éxito”, tal y como subraya: “Reclamamos y nos quedamos un 25% de lo recuperado. Si no recuperamos nada, no cobramos nada”.

Cantidades que pueden recuperarse y plazo de rectificación

Asimismo, Millán destaca que el proceso puede tener una recompensa significativa: “Hemos recuperado en varias ocasiones más de 3.000 euros para diferentes clientes”. No obstante, confiesa que “la media” de lo que recuperan habitualmente “son 600 euros”.

Cabe destacar que el plazo para solicitar la rectificación es limitado: solo puede reclamarse lo relativo a los últimos cuatro ejercicios fiscales, por lo que es recomendable realizar cuanto antes la revisión. El propio abogado concluye con un aviso a quienes dudan sobre si iniciar el trámite: “Hazlo ya porque no pierdes nada”.