El expríncipe Andrés desafía a Carlos III y retrasa su salida del Royal Lodge: “Quiere una indemnización por los costes de la mudanza”

La situación de Andrés Mountbatten-Windsor continúa dando de qué hablar en el Reino Unido después de que el rey Carlos III decidiera retirarle todos sus títulos debido a su relación con el Caso Jeffrey Epstein. El exduque de York fue excluido del Registro de la Nobleza y, a partir de entonces, únicamente es conocido por su nombre completo. A ello se suma el hecho de que el monarca decidiese expulsarlo de su residencia Royal Lodge, la residencia en la que ha vivido en las últimas dos décadas. Sin embargo, pese a la contundencia del mensaje, las últimas informaciones apuntan a que Andrés no abandonará el inmueble de inmediato, desafiando una vez más la voluntad del monarca.

Varios medios británicos publicaron que la salida del expríncipe sería inminente tras el comunicado del soberano, una advertencia que parecía marcar un punto de no retorno en la relación entre ambos hermanos. No obstante, Andrés habría decidido resistirse a esos planes y permanecer en la propiedad al menos durante las próximas Navidades. Según adelantó Daily Mail, pasará las fiestas en Royal Lodge antes de trasladarse de manera definitiva a Sandringham en 2026, un enclave muy vinculado a la tradición navideña de la Familia Real, pero al que él no se unirá este año, rompiendo con las costumbres habituales.

De acuerdo con las fuentes citadas por la prensa británica, Buckingham Palace ha insistido en que la salida del inmueble debe producirse “tan pronto como sea posible”, pero todo indica que el hermano del rey busca prolongar su estancia. Un funcionario consultado por Daily Mail ha señalado que el proceso está lejos de ser sencillo, ya que sus pertenencias requieren de un traslado especialmente complejo y que supone “un proceso logístico bastante sustancial”. A estas complicaciones se suma la necesidad de resolver el contrato de arrendamiento por 75 años que mantiene con Crown Estate, la entidad encargada de la administración del patrimonio inmobiliario de la Corona.

“Hay muchos asuntos pendientes de resolver”

La reubicación del exduque ha provocado tensiones internas en la Casa Real, especialmente porque se estudia si Andrés debe recibir una compensación por las inversiones personales que realizó en la mansión de 30 habitaciones. Su destino, una vez abandone Royal Lodge, será Sandringham, una de las residencias más emblemáticas para la familia, gestionada directamente con los ingresos privados del rey y no con fondos públicos.

El hecho de que Andrés decida pasar las próximas Navidades en Royal Lodge responde a dos razones principales. La primera, que el rey lo ha vetado de las celebraciones familiares. La segunda, según revelan varias cabeceras británicas, que él mismo prefiere mantenerse alejado del resto de la familia en estas fechas. Según Heat World, “hay muchos asuntos pendientes de resolver, Andrés está presionando para obtener algún tipo de indemnización por los importantes costes de la mudanza, así como las obras de renovación de su nueva residencia”.

La caída en desgracia del antiguo príncipe ha sido fulminante. Según The Mirror, Andrés pasa sus días prácticamente aislado y sin rutina estable, dedicándose principalmente al golf y a los videojuegos. El medio asegura que “deambula” por la residencia y mantiene horarios desordenados: “Al parecer, se despierta avanzada la mañana. El desayuno está servido por su personal. Después, pasa gran parte del día en un amplio salón donde hay una pantalla gigante que ocupa casi toda la pared, jugando a videojuegos o viendo películas bélicas y retransmisiones de golf”.

El periódico también recoge que Andrés tiene serios problemas para asumir su nueva condición sin título real, pues continúa exigiendo un trato protocolario dentro de su residencia y obliga a su personal a inclinarse ante él en cada encuentro.