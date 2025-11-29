España

El expríncipe Andrés desafía a Carlos III y retrasa su salida del Royal Lodge: “Quiere una indemnización por los costes de la mudanza”

Andrés Mountbatten-Windsor ha perdido sus títulos reales y ha sido expulsado de la mansión en la que ha residido en las últimas dos décadas debido a su relación con el Caso Epstein

Guardar
El príncipe Andrés y el
El príncipe Andrés y el rey Carlos III salen después de la misa de réquiem por la duquesa de Kent en la catedral de Westminster en Londres, el martes 16 de septiembre de 2025. (Foto AP/Joanna Chan, archivo)

La situación de Andrés Mountbatten-Windsor continúa dando de qué hablar en el Reino Unido después de que el rey Carlos III decidiera retirarle todos sus títulos debido a su relación con el Caso Jeffrey Epstein. El exduque de York fue excluido del Registro de la Nobleza y, a partir de entonces, únicamente es conocido por su nombre completo. A ello se suma el hecho de que el monarca decidiese expulsarlo de su residencia Royal Lodge, la residencia en la que ha vivido en las últimas dos décadas. Sin embargo, pese a la contundencia del mensaje, las últimas informaciones apuntan a que Andrés no abandonará el inmueble de inmediato, desafiando una vez más la voluntad del monarca.

Varios medios británicos publicaron que la salida del expríncipe sería inminente tras el comunicado del soberano, una advertencia que parecía marcar un punto de no retorno en la relación entre ambos hermanos. No obstante, Andrés habría decidido resistirse a esos planes y permanecer en la propiedad al menos durante las próximas Navidades. Según adelantó Daily Mail, pasará las fiestas en Royal Lodge antes de trasladarse de manera definitiva a Sandringham en 2026, un enclave muy vinculado a la tradición navideña de la Familia Real, pero al que él no se unirá este año, rompiendo con las costumbres habituales.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

De acuerdo con las fuentes citadas por la prensa británica, Buckingham Palace ha insistido en que la salida del inmueble debe producirse “tan pronto como sea posible”, pero todo indica que el hermano del rey busca prolongar su estancia. Un funcionario consultado por Daily Mail ha señalado que el proceso está lejos de ser sencillo, ya que sus pertenencias requieren de un traslado especialmente complejo y que supone “un proceso logístico bastante sustancial”. A estas complicaciones se suma la necesidad de resolver el contrato de arrendamiento por 75 años que mantiene con Crown Estate, la entidad encargada de la administración del patrimonio inmobiliario de la Corona.

“Hay muchos asuntos pendientes de resolver”

La reubicación del exduque ha provocado tensiones internas en la Casa Real, especialmente porque se estudia si Andrés debe recibir una compensación por las inversiones personales que realizó en la mansión de 30 habitaciones. Su destino, una vez abandone Royal Lodge, será Sandringham, una de las residencias más emblemáticas para la familia, gestionada directamente con los ingresos privados del rey y no con fondos públicos.

El hecho de que Andrés decida pasar las próximas Navidades en Royal Lodge responde a dos razones principales. La primera, que el rey lo ha vetado de las celebraciones familiares. La segunda, según revelan varias cabeceras británicas, que él mismo prefiere mantenerse alejado del resto de la familia en estas fechas. Según Heat World, “hay muchos asuntos pendientes de resolver, Andrés está presionando para obtener algún tipo de indemnización por los importantes costes de la mudanza, así como las obras de renovación de su nueva residencia”.

El príncipe Andrés y su
El príncipe Andrés y su hermano, Carlos III.

La caída en desgracia del antiguo príncipe ha sido fulminante. Según The Mirror, Andrés pasa sus días prácticamente aislado y sin rutina estable, dedicándose principalmente al golf y a los videojuegos. El medio asegura que “deambula” por la residencia y mantiene horarios desordenados: “Al parecer, se despierta avanzada la mañana. El desayuno está servido por su personal. Después, pasa gran parte del día en un amplio salón donde hay una pantalla gigante que ocupa casi toda la pared, jugando a videojuegos o viendo películas bélicas y retransmisiones de golf”.

El periódico también recoge que Andrés tiene serios problemas para asumir su nueva condición sin título real, pues continúa exigiendo un trato protocolario dentro de su residencia y obliga a su personal a inclinarse ante él en cada encuentro.

Temas Relacionados

Príncipe AndrésCarlos IIICasa Real BritánicaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas a los 73 años

Tuvo un breve paso por la presidencia de la Generalitat, y la dirigió ocho meses entre 2002 y 2003

Muere el expresidente de la

Investigan por “posible suicidio” la muerte de dos chicas adolescentes de 15 y 16 años en un parque en el centro de Jaén

Se ha decretado el secreto de sumario hasta que no se levante por parte del juez

Investigan por “posible suicidio” la

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo

Antonio Banderas, protagonista de la Navidad de Málaga: el actor encendió las emblemáticas luces de la calle Larios

El malagueño acudió al evento con su pareja Nicole Kimpel y su socio Domingo Merlín

Antonio Banderas, protagonista de la

Top 10 de los podcasts más populares hoy de Spotify España

Las producciones de terror y de ficción, como Caso 63, se han posicionado entre los favoritos del público español en Spotify

Top 10 de los podcasts
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere el expresidente de la

Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas a los 73 años

Investigan por “posible suicidio” la muerte de dos chicas adolescentes de 15 y 16 años en un parque en el centro de Jaén

Feijóo pide elecciones y no moción de censura, pero la llave a Moncloa sigue siendo seducir a Junts: “¿Hay algo más democrático que poder votar?"

Cuánto cuesta a los españoles pagar la cárcel de Koldo y Ábalos: un abogado cuenta como será su nueva vida

Miles de aviones A320 de Airbus fuera de servicio por la radiación solar: “Puede corromper datos críticos para los controles de vuelo”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 29 noviembre

Precio de la luz en España este 30 de noviembre

Iberia alerta a sus clientes de la filtración de sus datos personales por un ciberataque

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

DEPORTES

Cata Coll sostiene a España

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions