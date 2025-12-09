El economista Marc Vidal explica “los casos en los que es más recomendable continuar con prestaciones que aceptar un trabajo”

Esta es la edad a la que te puedes jubilar si cobras el subsidio para mayores de 52 años

Una de las cuestiones más controvertidas dentro del debate sobre el desempleo en España radica en la problemática que plantea el subsidio destinado a mayores de 52 años, según ha señalado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un informe reciente. El analista económico Marc Vidal desarrolló este asunto en conversación con Carlos Herrera en el programa Herrera en COPE. Durante el diálogo, Vidal explicó que el actual diseño de la ayuda genera una situación paradójica para los potenciales trabajadores de este segmento etario.

Refiriéndose al contenido del informe, Marc Vidal afirmó que “el subsidio por desempleo para mayores de 52 años esconde una verdad incómoda. Resulta que a muchos beneficiarios no les compensa volver a trabajar si el empleo que se les ofrece parte del salario mínimo interprofesional”. El experto recalcó en su sección Salida de emergencia las cifras involucradas: aunque los beneficiarios perciben 480 euros mensuales de subsidio, “el diseño de la ayuda introduce ahora mismo un efecto perverso. Incluye una cotización equivalente al 125% de la base mínima, lo que supone que el Estado cotiza por el parado como si ganara 1.726 euros”.

En este contexto, el incentivo para reincorporarse al mercado laboral, sobre todo en empleos cercanos al salario mínimo (1.184 euros mensuales), desaparece para muchos. De acuerdo con los datos expuestos por Vidal, aceptar una oferta laboral significa perder ese beneficio extra en cotizaciones y, simultáneamente, asumir nuevos compromisos fiscales. Lo resumió así: “cuando un mayor de 52 años acepta un empleo, en realidad pierde esa cotización, digamos, prémium, y además empieza a pagar impuestos y contribuciones sociales”.

Hasta 300 euros menos por trabajar

Al retomar la palabra, Carlos Herrera preguntó si el beneficio neto de trabajar bajo estas condiciones llega a ser nulo. La respuesta de Marc Vidal no deja lugar a dudas: “Este fenómeno se conoce como ‘participation tax rate’. Implica que el esfuerzo de volver al mercado laboral equivale a enfrentarse a tipos efectivos superiores al 100%”, explicó. Puso un ejemplo práctico: un desempleado que recibe 800 euros mensuales en prestaciones, si acepta un empleo por 1.000 euros, perdería los 800 euros en ayudas y debería aportar 250 adicionales por impuestos y cotizaciones. El resultado sería obtener entre 200 y 300 euros menos que en situación de desempleo.

Falta de medidas institucionales

Según el experto, el Gobierno intentó remediar este desajuste mediante la introducción del complemento de apoyo al empleo. Sin embargo, dicho mecanismo no alcanzó a cumplir las recomendaciones de la organización internacional, ya que, según palabras de Vidal, “no pudo llevarlo hasta donde recomienda la OCDE por las presiones de una parte del Ejecutivo. Ya sabemos qué parte”. A finales del pasado año, el Congreso derogó el decreto del Ministerio de Trabajo que reformaba el subsidio con los 176 votos en contra del PP, Vox, UPN y Podemos.

Reflexionando sobre las consecuencias sociales de este esquema, Marc Vidal alertó sobre el riesgo de que “un país donde cada vez es más rentable no trabajar y abonado como está a la cultura del subsidio, pues hombre, es un país roto en lo social y especialmente en lo económico”. Para concluir, apuntó a la relación entre dependencia de las prestaciones y debilitamiento estructural, mientras Herrera describía a España como “manejable a través de la paguita”, a lo que Vidal replicó: “Ahí, ahí, la paguita y la dependencia, ya sabes”.