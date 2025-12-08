España

Silvia Severino, psicóloga: “La depresión no es solo estar triste, puede cambiar tus patrones de sueño y hambre”

La experta profundiza sobre cómo identificar esta enfermedad y las consecuencias que puede tener

Guardar
Fragmento de TikTok en el
Fragmento de TikTok en el que Silvia Severino habla de la depresión. (@silviaseverinopsico)

La salud mental es uno de los apartados más importantes para tener una vida plena. Tanto el estrés como la ansiedad son dos factores que están más presentes en la sociedad de lo que creemos.

Sin embargo, hay muchas veces que no sabemos identificar cómo actúa exactamente. Silvia Severino, una psicóloga que publica contenido en redes sociales, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok (@silviaseverinopsico) en el que profundiza sobre esta cuestión. “La depresión no es solo estar triste, puede cambiar tus patrones de sueño y hambre”, explica durante los primeros segundos.

Cómo nos afecta la depresión

Este trastorno puede alterar los hábitos del sueño, provocando insomnio, despertarse demasiado temprano o dormir en exceso. También puede modificar los hábitos alimenticios, generando pérdida o aumento significativo del apetito. Estas alteraciones físicas no solo afectan la energía diaria, sino que también inciden directamente en el estado de ánimo, generando un círculo difícil de romper sin apoyo adecuado.

Además, la depresión suele aislar a las personas de su entorno. Quienes la padecen tienden a retirarse de sus actividades habituales y a distanciarse de familiares y amigos, incluso de aquellos con los que mantienen vínculos más estrechos.

Esto no se debe a falta de interés o voluntad, sino a que la enfermedad afecta la motivación, la concentración y la capacidad de relacionarse. Por esta razón, es frecuente que quienes la sufren parezcan indiferentes o desinteresados, aunque en realidad estén luchando internamente.

Otro aspecto importante es que los síntomas de la depresión pueden confundirse con tener un mal día. La diferencia radica en la intensidad y la persistencia. Mientras un mal día es temporal, la depresión puede mantenerse durante meses o incluso años, afectando a la rutina.

Contar con la orientación de un profesional en salud mental es esencial para abordar la depresión de forma efectiva. La psicoterapia y, en algunos casos, la medicación pueden marcar una gran diferencia en la recuperación. Sin embargo, el apoyo cercano también juega un papel fundamental.

Que familiares y amigos comprendan la enfermedad, sepan cómo acompañar y ofrezcan ayuda sin juzgar, puede ser un primer paso crucial para que la persona afectada no se sienta sola frente a la enfermedad.

Finalmente, es importante reconocer que la depresión es una condición real y tratable. No se trata de falta de ganas o de una debilidad personal. Con la combinación adecuada de ayuda profesional y redes de apoyo es posible recuperar el bienestar.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Estrategias de autocuidado

Además del tratamiento profesional y el apoyo cercano, adoptar hábitos de autocuidado puede ayudar a mantener la salud mental y a prevenir recaídas. La práctica regular de actividad física, por ejemplo, libera endorfinas, neurotransmisores que mejoran el estado de ánimo y reducen la sensación de ansiedad.

Mantener rutinas diarias estructuradas es otra herramienta útil. Establecer horarios regulares para dormir, comer y realizar tareas cotidianas puede aportar sensación de control y estabilidad, disminuyendo la incertidumbre que muchas veces acompaña a la depresión.

Asimismo, dedicar tiempo a actividades que generen placer, como hobbies, leer o estar en contacto con la naturaleza, puede fortalecer la motivación y mejorar la perspectiva de la vida cotidiana.

Temas Relacionados

Salud MentalEstrésAnsiedadTikTokTikTok EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple España hoy

Estos son los artistas en Apple que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos sencillos

Este es el top 10

Por qué los pasajeros en coches eléctricos se marean más: “El cerebro se queda sin señales”

El silencio del motor, la frenada regenerativa y el abuso de pantallas explican un malestar que afecta sobre todo a quienes no controlan el vehículo

Por qué los pasajeros en

Un crucero que venía a España retrasa su salida después de que 16 contenedores llenos de plátanos se cayeran por la borda

El barco zapaba de Southampton, Inglaterra, y vio obligado a aplazar el comienzo de la ruta

Un crucero que venía a

Un hombre muere tras sufrir una parada cardiaca mientras era reducido por la Policía: había entrado en un locutorio a robar y los clientes lo habían encerrado dentro

El varón, de 35 años, estaba en un avanzado estado de agitación y entró en parada cardiorrespiratoria tras la intervención de los agentes

Un hombre muere tras sufrir

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 3 de la Triplex
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Por qué los pasajeros en

Por qué los pasajeros en coches eléctricos se marean más: “El cerebro se queda sin señales”

Un hombre muere tras sufrir una parada cardiaca mientras era reducido por la Policía: había entrado en un locutorio a robar y los clientes lo habían encerrado dentro

Bruselas abre la puerta a la creación de centros de deportación de migrantes fuera de las fronteras europeas con la oposición de España

Procedente el despido de un director de operaciones de Kinépolis que emitió un spot publicitario en 24 salas durante dos meses sin permiso

El Gobierno de Ayuso tilda de “disparate” el Estatuto Marco y acusa a Mónica García de “mentir” y “señalar” a las comunidades autónomas

ECONOMÍA

Sorteo 3 de la Triplex

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la luz 9 de diciembre: la tarifa más alta del día subió 35%

Precio del aceite de oliva en España hoy 8 de diciembre de 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

A la venta una iglesia por 148.000 euros: puede convertirse en un museo, galería de arte o biblioteca sin permiso de obra

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 8 diciembre

DEPORTES

Ganó la Champions con el

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”

Cabo Verde, el rival de España en la fase de grupos del Mundial 2026 que recluta jugadores a través de LinkedIn

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1