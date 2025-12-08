Silvia Severino, psicóloga: “La depresión no es solo estar triste, puede cambiar tus patrones de sueño y hambre”

Fragmento de TikTok en el que Silvia Severino habla de la depresión. (@silviaseverinopsico)

La salud mental es uno de los apartados más importantes para tener una vida plena. Tanto el estrés como la ansiedad son dos factores que están más presentes en la sociedad de lo que creemos.

Sin embargo, hay muchas veces que no sabemos identificar cómo actúa exactamente. Silvia Severino, una psicóloga que publica contenido en redes sociales, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok (@silviaseverinopsico) en el que profundiza sobre esta cuestión. “La depresión no es solo estar triste, puede cambiar tus patrones de sueño y hambre”, explica durante los primeros segundos.

Cómo nos afecta la depresión

Este trastorno puede alterar los hábitos del sueño, provocando insomnio, despertarse demasiado temprano o dormir en exceso. También puede modificar los hábitos alimenticios, generando pérdida o aumento significativo del apetito. Estas alteraciones físicas no solo afectan la energía diaria, sino que también inciden directamente en el estado de ánimo, generando un círculo difícil de romper sin apoyo adecuado.

Además, la depresión suele aislar a las personas de su entorno. Quienes la padecen tienden a retirarse de sus actividades habituales y a distanciarse de familiares y amigos, incluso de aquellos con los que mantienen vínculos más estrechos.

Esto no se debe a falta de interés o voluntad, sino a que la enfermedad afecta la motivación, la concentración y la capacidad de relacionarse. Por esta razón, es frecuente que quienes la sufren parezcan indiferentes o desinteresados, aunque en realidad estén luchando internamente.

Otro aspecto importante es que los síntomas de la depresión pueden confundirse con tener un mal día. La diferencia radica en la intensidad y la persistencia. Mientras un mal día es temporal, la depresión puede mantenerse durante meses o incluso años, afectando a la rutina.

Contar con la orientación de un profesional en salud mental es esencial para abordar la depresión de forma efectiva. La psicoterapia y, en algunos casos, la medicación pueden marcar una gran diferencia en la recuperación. Sin embargo, el apoyo cercano también juega un papel fundamental.

Que familiares y amigos comprendan la enfermedad, sepan cómo acompañar y ofrezcan ayuda sin juzgar, puede ser un primer paso crucial para que la persona afectada no se sienta sola frente a la enfermedad.

Finalmente, es importante reconocer que la depresión es una condición real y tratable. No se trata de falta de ganas o de una debilidad personal. Con la combinación adecuada de ayuda profesional y redes de apoyo es posible recuperar el bienestar.

Estrategias de autocuidado

Además del tratamiento profesional y el apoyo cercano, adoptar hábitos de autocuidado puede ayudar a mantener la salud mental y a prevenir recaídas. La práctica regular de actividad física, por ejemplo, libera endorfinas, neurotransmisores que mejoran el estado de ánimo y reducen la sensación de ansiedad.

Mantener rutinas diarias estructuradas es otra herramienta útil. Establecer horarios regulares para dormir, comer y realizar tareas cotidianas puede aportar sensación de control y estabilidad, disminuyendo la incertidumbre que muchas veces acompaña a la depresión.

Asimismo, dedicar tiempo a actividades que generen placer, como hobbies, leer o estar en contacto con la naturaleza, puede fortalecer la motivación y mejorar la perspectiva de la vida cotidiana.