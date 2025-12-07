España

Un jardinero experto comparte las plantas de Navidad que no irán a la basura en enero: “Se desperdicia un 30% más que el resto del año”

La cara B de la celebración navideña suele estar sujeta a muchos desperdicios que se pueden evitar siguiendo pasos muy sencillos

Guardar
Muchas plantas son desechadas cuando
Muchas plantas son desechadas cuando acaba la Navidad. (Adobe Stock)

La temporada navideña implica un aumento notorio en la generación de residuos, estimado en torno al 30 % más respecto a otros momentos del año. Tradicionalmente, en enero se descartan árboles y adornos de temporada, una costumbre que contribuye de manera significativa a la acumulación de desechos. Se trata de la “cara B” de la magia de diciembre, en enero los contenedores se llenan de plantas y decoración que ya ocupa demasiado espacio.

Frente a esta realidad, la propuesta de conservar las plantas navideñas después de las fiestas cobra relevancia, no solo por su atractivo ornamental, sino también porque representan una opción de bajo impacto ambiental, capaz de embellecer jardines y espacios exteriores durante los doce meses.

El fundador de GardeningExpress, Chris Bonnett, subraya que no resulta necesario desechar estas especies al retirar las decoraciones festivas. Sugiere ubicarlas en el jardín, donde pueden prosperar a largo plazo y, paralelamente, desempeñar funciones ecológicas importantes como el soporte a la fauna local y la provisión de verdor en las estaciones más frías.

La selección de las plantas es fundamental para poder tener más vida útil, entre las mejores destacan cinco especies por su resistencia, adaptabilidad y valor ornamental durante y después de las fiestas. Cada una brinda ventajas particulares tanto para la estética del jardín como para el equilibrio ecológico.

Las cinco plantas navideñas que duran todo el año

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

La primera opción de la lista es el acebo, esta planta constituye uno de los emblemas clásicos de la decoración festiva y mantiene su atractivo durante los meses posteriores. Sus bayas rojas resultan una fuente de alimento esencial para la fauna silvestre, y sus arbustos compactos y densos funcionan como refugio y lugar de anidación para aves y pequeños mamíferos. El eléboro es otra opción, florece durante el invierno y produce flores blancas y suaves capaces de proveer néctar a los primeros polinizadores en busca de sustento al final del invierno.

Entre los grandes favoritos está el abeto, además de su mítica función en Navidad, permite tener una vida mucho más larga. Su follaje sirve de refugio mientras que las semillas alimentan una variedad de aves y pequeños animales. Resultan idóneos como árboles navideños de exterior y su porte permite decorar sus ramas de acuerdo a la época del año, extendiendo su función más allá de las celebraciones.

Por último tenemos el ciclamen y el romero, perfectos para completar a las grandes piezas del jardín. El ciclamen destaca entre las plantas de maceta de temporada por su colorido y por la posibilidad de reactivar su floración en los inviernos sucesivos. El romero, en cambio, sobresale por su tolerancia al frío y su versatilidad. Puede cultivarse en el jardín todo el año y su uso no se limita a la cocina.

Recomendaciones para cuidar el jardín

Las compras de plantas de
Las compras de plantas de Navidad crecen pero también los residuos. EFE/ Hilda Ríos

Todas estas plantas míticas de Navidad tienen que seguir una serie de pasos para asegurar su supervivencia. Es recomendable elegir ubicaciones protegidas del exceso de frío o viento. Las plantas resistentes, como las sugeridas, requieren riegos moderados durante el invierno y ciertos recortes periódicos para estimular su crecimiento y mantener un aspecto atractivo. Particularmente el romero, resulta ideal para modelar y ubicar junto a la entrada, ya que su aroma perfuma el ambiente y da la bienvenida a los visitantes.

Las flores de invierno, como los ciclámenes y los eléboros, pueden llevarse temporalmente al interior en macetas pequeñas para decorar mesas o ventanas y, posteriormente, reintegrarse al exterior. Esto permite una doble función: adornan los espacios internos en la época de mayor uso y continúan su ciclo vital en el jardín una vez termina la temporada.

Temas Relacionados

PlantasCuidadosJardínRomeroTrucosEcologíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Como cada domingo, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación

Los gemelos de 3 años de la mujer que se tiró desde un décimo piso en Madrid celebraron su cumpleaños un día antes: el estado de los niños sigue grave

Los vecinos del barrio han afirmado que la madre tenía manías persecutorias y que, en los últimos tiempos, decía que la espiaban

Los gemelos de 3 años

Un “pequeño percance” destruye una urna funeraria de 2.000 años en un museo de Córdoba: las autoridades afirman que el daño es reparable

El incidente ha ocurrido en el Museo Arqueológico de la ciudad durante la sustitución del cristal de la vitrina

Un “pequeño percance” destruye una

PP y Vox impulsan iniciativas para restringir la adjudicación de contratos de alto riesgo en Seguridad Nacional con la lupa puesta en Huawei

Las propuestas llegan a la Comisión Mixta Congreso-Senado e incluyen vetos a proveedores considerados de riesgo, refuerzo de la ciberseguridad y la revisión de contratos ya adjudicados en sectores sensibles

PP y Vox impulsan iniciativas

Revuelta, la rama juvenil de Vox, se tambalea tras las acusaciones de exdirigentes de haber desviado fondos recaudados para ayudar a víctimas de la DANA

Su vicepresidente, Arturo Villa, ha publicado un comunicado en el que informa de su cese y de la presentación de una denuncia contra la organización ante la Fiscalía

Revuelta, la rama juvenil de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PP y Vox impulsan iniciativas

PP y Vox impulsan iniciativas para restringir la adjudicación de contratos de alto riesgo en Seguridad Nacional con la lupa puesta en Huawei

Revuelta, la rama juvenil de Vox, se tambalea tras las acusaciones de exdirigentes de haber desviado fondos recaudados para ayudar a víctimas de la DANA

Un agente de la Policía Nacional de Galicia consigue una indemnización por vestuario aunque trabaja de paisano y sin uniforme

La Justicia gallega anula la resolución de la Xunta que le denegó a una asociación en defensa de los derechos LGTBI+ la declaración de utilidad pública

José Blas García, el alcalde del pueblo gallego al que llegan estudiantes por el precio de la vivienda en Santiago: “Ya vivimos esto hace dos décadas”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 7 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Resultados ganadores del Super Once del 7 diciembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

El mentor de las hermanas

El mentor de las hermanas Williams se rinde ante Carlos Alcaraz: “Es el mejor jugador que a su edad haya jugado al tenis”

Juan Roig promete un millón de euros a quien bata el récord en la Maratón de Valencia: ni Korir ni Jepkosgei (ganadores de la carrera) han podido hacerlo

Un amigo de Topuria habla sobre la decisión del campeón de alejarse un tiempo de la competición: “Seguro que arreglará estos problemas y volverá aún más fuerte”

La Guardia Civil detiene a un hombre que robó una bicicleta de un piloto de MotoGP durante el Gran Premio de Cheste

La FIFA confirma la agenda completa del Mundial 2026: días, horarios de España y sedes de todos los partidos