Silvia Severino, psicóloga: “Estas son señales de que estás enamorado de alguien”

El torbellino de emociones que se siente en el estómago cuando estamos en el punto álgido de enamoramiento es bastante característico. Aunque es un sentimiento que se experimenta al menos una vez en la vida, lo cierto es que a menudo es difícil de descifrar y de transmitir. De esta forma, se puede decir que el amor representa una experiencia compleja, pero profunda, que influye de manera significativa en quienes lo viven.

Según ha descrito el Instituto Europeo de Psicología Positiva, este estado de ánimo se ha representado de manera infinita a lo largo de la historia del cine y la literatura, ya que es uno de los fenómenos que más engancha al ser humano. Más allá de la poesía, la ciencia revela que, al enamorarnos, el organismo libera un cóctel de compuestos químicos que revolucionan el estado emocional y dan forma a las sensaciones más intensas.

A veces, al buscar respuestas en la ciencia, parece que se diluye el misterio y se desvanece lo extraordinario. Sin embargo, en ese laberinto de sustancias y descargas eléctricas, el amor guarda intacto su poder de transformar, de estremecer con una intensidad capaz de dar sentido a los latidos y al desvelo. Para saber exactamente los hábitos y acciones que se pueden generar a raíz de este estado, la psicóloga, Silvia Severino, ha expresado algunas pautas que lo evidencian.

Las pautas que indican si estás enamorado

En uno de los últimos videos que ha publicado la experta en su perfil de TikTok (@silviaseverinopsico), ha indicado las “señales de que estás enamorado de alguien”. Aunque no todo el mundo cumple con todas, Severino ha explicado que “si levantas cuatro dedos o más, felicidades, te estás enamorando y quizás no lo sabes”, añade.

De esta forma, ha comenzado diciendo: “Levanta un dedo si te da un pequeño pinchazo el corazón cuando ves a esa persona hablar con otra persona". Otros signos de ello son “si tienes ganas de escribirle, aunque no tengas nada importante que decirle” o “si alguna vez te fuiste a dormir pensando en esa persona”.

Como cuarto factor clave, la experta ha señalo el hecho de que esa persona te aparezca siempre “entre los primeros contactos de WhatsApp cuando quieres reenviar alguna información”, una señal de que es una de las personas con las que más hablas. Además, ha agregado a la lista el miedo que puede surgir al confesar “lo que sientes”; aunque esto no debería importar si la otra persona corresponde tus sentimientos.

Es inevitable igualmente que alguna vez hayas soltado mentalmente un “te amo” sin querer. O “si alguna vez soñaste con esa persona”, enumera. Pero, sin duda, una de las cosas que llaman la atención y se diferencia de una conexión normal es “si últimamente te interesan cosas que antes no te interesaban simplemente porque son de su centro de interés”.

¿Por qué tengo respuestas físicas cuando estoy con esa persona?

Como ya se ha mencionado, el enamoramiento tiene una base química que influye directamente en el comportamiento y las emociones humanas. De este modo, no solo tus hábitos e intereses cambian, sino que esas mariposas que sientes en el estómago tienen una explicación científica. Según señala Zschimmer & Schwarz, al iniciar una relación, el cuerpo comienza a segregar sustancias que desencadenan respuestas similares a las provocadas por ciertas drogas.

Entre estas sustancias destaca la dopamina, un neurotransmisor que produce sensación de placer y euforia al estar cerca de la persona amada. Esta hormona también genera un sistema de recompensa que explica la necesidad de buscar constantemente la compañía de esa persona, así como la tristeza y la obsesión cuando falta.

Por otro lado, la norepinefrina provoca un aumento del ritmo cardiaco, presión arterial elevada, sudoración y rubor. Estas reacciones forman parte de la conocida montaña rusa emocional asociada al enamoramiento. También hace que pierdas el apetito o que altere tus horas de sueño, enfocando toda la atención en la persona de interés.

La feniletilamina intensifica el proceso, amplificando las sensaciones y emociones, lo que contribuye al entusiasmo y el optimismo extremo durante esta etapa. Esta sustancia pertenece a la familia de las anfetaminas y, de manera curiosa, también se encuentra en el chocolate.

No obstante, esta etapa no suele durar más de un año, según las comprobaciones científicas. Aun así, se han detectado que pasada la fase inicial del enamoramiento, el vínculo emocional se refuerza a través de la oxitocina y la serotonina. La primera de ellas fomenta la unión y la confianza mediante el contacto físico, especialmente durante los abrazos, besos y el orgasmo. Esta hormona también interviene en sentimientos como los celos, pues su disminución y el aumento del cortisol pueden generar ansiedad.

Finalmente, la serotonina, otro neurotransmisor clave, contribuye al bienestar durante la relación. Su nivel se incrementa con experiencias agradables y pensamientos positivos, mientras que preocupaciones y conflictos lo disminuyen. De esta forma, podemos comprobar que la química del amor es compleja y multifacética, y regula tanto las fases más intensas como las más estables de una relación.