La epidemia del siglo XXI: la diferencia en el nivel estrés frente al de nuestros antepasados frena el ritmo evolutivo del ser humano

La diferencia de estrés con nuestros antepasados marca un ritmo evolutivo insuficiente. (Montaje Infobae)

El ritmo precipitado al que nos hemos acostumbrado en la vida contemporánea puede ser uno de los motivos por los que la evolución de la humanidad se ha estancado. Las exigencias laborales o familiares y las preocupaciones económicas y sociales han provocado que 9 de cada 10 personas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hayan sentido estrés durante el último año, de los que un 40% lo sufre de forma continua. Esta cifra se traduciría a un 60% en España, algo que también ha provocado que los ansiolíticos se conviertan en el “medicamento de moda”.

Por estos motivos, la OMS determinó en 2024 que esta reacción fisiológica es la “epidemia del siglo XXI”. Un apodo que le viene como anillo, al dedo al comprobar las últimas afirmaciones de los investigadores de las universidades de Zúrich y Loughborough. Según ellos, la predicción que en 2013 realizó el doctor Alan Kwan sobre la evolución humana para los siguientes 20.000 años no se cumplirán, al menos en el tiempo estimado, precisamente por culpa del estrés.

Y es que el estrés supera con creces la capacidad de adaptación biológica forjada a lo largo de millones de años. Según el estudio ‘El Homo sapiens, la industrialización y la hipótesis del desajuste ambiental’, publicado en la revista Biological Reviews, la biología humana no consigue adaptarse al ritmo de transformación del mundo industrializado, lo que repercute en la salud y el bienestar de la población global.

Del miedo al depredador a la tensión permanente

Las condiciones modernas a las que estamos sometidos han hecho que se generen conflictos internos que comprometen funciones vitales como la reproducción, el sistema inmune, las capacidades cognitivas y la salud física. Ante esto, el doctor Colin Shaw, codirector del grupo de Investigación de Ecofisiología Evolutiva Humana en la Universidad de Zúrich y autor principal del análisis, ha remarcado que ese estrés lo usaban nuestros ancestros en otros ámbitos de supervivencia. “El león vendría ocasionalmente, y tenías que estar preparado para defenderte o correr cuando eso ocurriera. La clave estaba en que el león se acababa yendo”, ha expresado para National Geographic.

No obstante, en la actualidad no podemos usar ese estrés para sobrevivir a los depredadores: “Nuestro cuerpo reacciona como si todos estos factores estresantes fuesen leones”, ha destacado Shaw. Con estímulos y preocupaciones constantes, no tenemos tiempo para que esa respuesta fisiológica se apague. De esta manera, el tráfico urbano, las inquietudes sociales, la sobrecarga laboral o la presencia constante de dispositivos móviles generan una “tensión constante e incesante que acaba deteriorando nuestra salud física y mental”. Al final, como dijo el biólogo Edward O. Wilson antes de morir en 2021 —y antes del nacimiento de la versión 3.5 ChatGPT— “tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnología de dioses”. Algo que han usado los investigadores para mostrar la precipitación tecnológica e industrial a la que se somete nuestro cuerpo.

La diferencia de estrés con nuestros antepasados marca un ritmo evolutivo insuficiente para el ser humano. (Pexels)

De este modo, a raíz de este estrés se generan otros problemas en el sistema autoinmune, que hace que se incrementen las alergias y enfermedades o que disminuya la fertilidad y el rendimiento cognitivo. Asimismo, los expertos han detectado un descenso en la resistencia física y la fuerza muscular, en comparación con generaciones pasadas

Una transformación ambiental fuera de ritmo

Más de la mitad de la población vive actualmente en ciudades y, según las estimaciones, se prevé que para 2050 esa cifra alcance el 66%, gracias a la industrialización. El estudio de Daniel P. Longman y Shaw recalca que “el ritmo de cambio ambiental está superando la capacidad adaptativa de Homo sapiens, poniendo en riesgo nuestra salud y nuestra aptitud evolutiva”. Concretamente, su análisis ha identificado cuatro áreas especialmente afectadas por este desfase y otros factores del desarrollo contemporáneo:

Función reproductiva: la contaminación atmosférica, el contacto con pesticidas, los microplásticos y los disruptores endocrinos han provocado una reducción del 50% en la concentración y el recuento total de espermatozoides en el período de 1973 a 2018, un registro global vinculado a la polución y al uso de sustancias químicas industriales. Sistema inmune: el alejamiento de la biodiversidad microbiana, especialmente por la vida urbana, contribuye a la mayor prevalencia de enfermedades autoinmunes y alergias. La hipótesis The Old Friends, que respaldan los autores, sugiere que el contacto reducido con microorganismos ambientales afecta la regulación inmunológica humana. Capacidad cognitiva: se ha documentado un desarrollo más lento en niños y adultos que crecen en zonas urbanas con escasos espacios verdes. La exposición permanente a ruido ambiental, polución y estímulos artificiales deteriora la atención y otras facultades mentales. Salud física: el sedentarismo y la contaminación atmosférica vinculados a entornos urbanos influyen en la reducción de la capacidad cardiovascular y la fuerza muscular, con repercusiones directas en la salud y la competitividad biológica.

Pero sin duda, uno de los aspectos con más impacto es el estrés crónico o la ‘cronicidad de la tensión’. Según el equipo encabezado por Shaw, “una vez que se confrontaba o se eludía su ataque, el problema quedaba resuelto. Sin embargo, permanecer atentos al ruido del tráfico, las notificaciones del móvil o las críticas de un compañero de trabajo no resuelve nada”.

El estrés se dispara en España: a la cabeza de Europa en sufrimiento psicológico y con más visitas al médico.

Perspectivas de adaptación y políticas públicas

Los mecanismos adaptativos de la especie humana, como la plasticidad fenotípica y la selección natural, requieren miles de años para evidenciar modificaciones importantes. Un ejemplo fue la adaptación genética a la lactosa, que precisó milenios, mientras que la industrialización surgió hace apenas unas generaciones.

Ante eso, las conclusiones del equipo de Longman y Shaw piden implementar estudios que comparen los efectos de la exposición prolongada a entornos naturales y urbanos. Además, recomiendan identificar los estímulos concretos que influyen en la presión arterial y la función del sistema inmunológico, con el propósito de replantear la relación con el entorno natural y las grandes ciudades.