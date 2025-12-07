España

Huevos duros o queso cottage: esta es la opción con más proteína

Los expertos señalan que ambos alimentos pueden integrarse en una dieta equilibrada

Guardar
Huevos duros. (Freepik)
Huevos duros. (Freepik)

La elección entre huevos duros y queso cottage como tentempiés saludables ha generado interés entre quienes buscan opciones ricas en proteínas. Ambos alimentos han destacado por su aporte nutricional, pero la decisión sobre cuál es más adecuado depende de las preferencias personales y las necesidades específicas de cada persona, según han explicado varias dietistas consultadas por el medio especializado EatingWell.

Tanto los huevos duros como el queso cottage ofrecen una cantidad significativa de proteínas y una variedad de vitaminas y minerales esenciales, y los expertos han subrayado que no es necesario decantarse exclusivamente por uno de ellos, ya que ambos pueden integrarse en una dieta equilibrada. Además, recomiendan combinarlos con frutas o verduras para aumentar el contenido de fibra y añadir más micronutrientes a la ingesta diaria.

Por un lado, los huevos duros se distinguen por su contenido en proteínas de alta calidad. Un solo huevo grande aporta seis gramos de proteína, que el organismo puede utilizar eficazmente para la construcción y reparación muscular. Además, la proteína de los huevos contribuye a la sensación de saciedad, lo que puede favorecer el control del peso. Si el objetivo es perder peso, un huevo duro puede ser una buena opción, especialmente si se acompaña de verduras ricas en fibra.

Por otro lado, el queso cottage también sobresale por su aporte proteico, con aproximadamente doce gramos de proteína por media taza. Una de las proteínas presentes en este alimento es la caseína, que se digiere lentamente y contribuye a prolongar la sensación de saciedad. Sin embargo, esto no implica que sea superior al huevo, ya que investigaciones previas han concluido que ambos alimentos tienen un poder saciante similar. Algunas variedades de queso cottage incluyen probióticos, bacterias vivas que favorecen el equilibrio de la microbiota intestinal. Para saber si un producto los contiene, es necesario revisar la lista de ingredientes y buscar cultivos vivos como L. acidophilus o Bifidobacterium lactis.

Un estudio apunta a que una dieta baja en carbohidratos sería beneficiosa para adultos con diabetes tipo 1.

¿Es necesario elegir entre ambos?

Las dietistas consultadas por EatingWell han coincidido en que no es imprescindible elegir entre huevos duros y queso cottage, ya que ambos son opciones saludables por sí solas. Para lograr un tentempié más equilibrado, es mejor acompañar el huevo duro, que aporta proteínas y grasas, con una fuente de hidratos de carbono como pan integral o fruta. En el caso del queso cottage, se puede añadir fruta fresca, frutos secos o semillas para incorporar grasas saludables.

Incluir ambos alimentos en la dieta semanal permite beneficiarse de una mayor variedad de nutrientes y resulta práctico, ya que tanto los huevos duros como el queso cottage se comercializan en formatos individuales en supermercados y tiendas de conveniencia, facilitando su consumo fuera de casa.

No obstante, existen algunas consideraciones individuales. Las personas sensibles a los lácteos pueden experimentar hinchazón o gases tras consumir queso cottage, debido a su contenido en lactosa, aunque este es inferior al de la leche. Además, el queso cottage suele tener un alto contenido en sodio, con unos 360 miligramos por media taza, lo que puede ser problemático para quienes padecen hipertensión. Sin embargo, existen versiones sin sal añadida que contienen tan solo 15 miligramos por media taza.

Temas Relacionados

Recetas EspañaProductos EspañaAlimentación saludableDietasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

20.000 toneladas de desechos ilegales tirados en plena naturaleza: las autoridades acusan a un empresario y su hija de soltar vertidos ilegales durante nueve años

El impacto económico de esta operación presuntamente ilegal en Francia alcanza “beneficios ilícitos de cuatro millones de euros”

20.000 toneladas de desechos ilegales

La Aemet anuncia un cambio de tiempo por la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas: estas son las regiones en las que más lloverá

Las temperaturas serán “altas para la época del año en todo el país”, incluso podrán llegar a los 24 grados en el Mediterráneo

La Aemet anuncia un cambio

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de

La Justicia gallega anula la resolución de la Xunta que le denegó a una asociación en defensa de los derechos LGTBI+ la declaración de utilidad pública

La Asociación ALAS A Coruña lleva desde 2023 luchando contra la LGTBIfobia, siendo su mayor movimiento haber ejercido como acusación popular en el caso del asesinato de Samuel Luiz

La Justicia gallega anula la

Mónica García quiere derogar la ley que permite la gestión privada de hospitales públicos

El ministerio y Más Madrid irán a la Fiscalía para denunciar el escándalo del Hospital Universitario de Torrejón

Mónica García quiere derogar la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia gallega anula la

La Justicia gallega anula la resolución de la Xunta que le denegó a una asociación en defensa de los derechos LGTBI+ la declaración de utilidad pública

José Blas García, el alcalde del pueblo gallego al que llegan estudiantes por el precio de la vivienda en Santiago: “Ya vivimos esto hace dos décadas”

El Gobierno de Ayuso rescinde el contrato con la empresa que se encargaba del mantenimiento de las bibliotecas porque puso en riesgo a los visitantes y no cambiaba ni las bombillas

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un colombiano que recibió amenazas de muerte por parte de grupos armados: considera que es “delincuencia común”

Las víctimas de la DANA afirman que no se reunirán con Pérez Llorca hasta que exija a Mazón que deje el acta de diputado

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Resultados ganadores del Super Once del 7 diciembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Lorenzo Amor, presidente de ATA: “La mayoría de autónomos con 65 años quieren seguir trabajando”

Vender tu casa y seguir viviendo en ella: la nuda propiedad se consolida como alternativa de liquidez para los mayores de 65 años

DEPORTES

Un amigo de Topuria habla

Un amigo de Topuria habla sobre la decisión del campeón de alejarse un tiempo de la competición: “Seguro que arreglará estos problemas y volverá aún más fuerte”

La Guardia Civil detiene a un hombre que robó una bicicleta de un piloto de MotoGP durante el Gran Premio de Cheste

La FIFA confirma la agenda completa del Mundial 2026: días, horarios de España y sedes de todos los partidos

Estos son los estadios donde jugara España en la primera fase del Mundial 2026

Horario de los partidos de España en el Mundial 2026: dos a las seis de la tarde en Atlanta y uno a las 2 de la madrugada en Guadalajara