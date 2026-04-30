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Un influencer de 23 años reparte pizzas gratis en su Ferrari: “Es muy divertido ver las reacciones de la gente”

El joven tuvo la idea para intentar hacerse un hueco entre los creadores de contenido de los superdeportivos

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Un influencer de 23 años reparte pizzas gratis en su Ferrari
Yojaan en su Ferrari. (YouTube/Double Y)

La escena no pasa desapercibida. Un Ferrari rojo aparcado en doble fila frente a una pizzería, cajas apiladas en el maletero y varias personas detenidas, móvil en mano, intentando entender qué ocurre.

Al volante no hay ningún millonario de paseo. Hay un chico de 23 años que, apenas unas horas antes, estaba repartiendo pizzas… pero en moto. Ese chico es Yohann. Y ha convertido esa contradicción en su mejor idea.

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Yohann creció en Toulon con internet como telón de fondo. Tras dejar los estudios, tuvo que ponerse a trabajar. Desde entonces encadena empleos temporales durante el día y repartos de pizza por la noche. “Llevo años haciendo esto. Después de dejar los estudios, necesitaba ganar dinero”, ha explicado al diario Nice-Matin.

Pero había algo más. Una obsesión constante: los coches. Los superdeportivos, los vídeos, ese universo que le quedaba lejos en su día a día.

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Intentó abrirse camino en YouTube con contenido automovilístico. No funcionó. “Hay muchísimos creadores en este nicho. Llevo tiempo intentándolo, pero no acaba de despegar”, ha señalado

La vuelta de tuerca

Lejos de abandonar, buscó una idea propia. “Necesitaba encontrar una idea que me gustara de verdad, pero que también atrajera a la gente”, ha explicado. La respuesta estaba en su propia vida: repartir pizzas… pero en un Ferrari.

Pidió el coche prestado, llamó a su amigo Sofiane, cámara y editor, y salió a grabar. “La idea es pedir prestados coches para crear un evento que yo mismo filme. Lo divertido es ver las reacciones de la gente y mostrar coches preciosos en Toulon”, ha subrayado. Las pizzas eran gratis. El espectáculo, también.

Repartidor de pizza.
Repartidor de pizza.

Un Ferrari en doble fila

Los vecinos no están acostumbrados a ver un Ferrari en doble fila. Mucho menos a que el conductor les ofrezca una pizza caliente por la ventanilla.

Las reacciones no tardaron: sorpresa, risas, teléfonos grabando. “¡Más aún cuando el repartidor te ofrece una pizza gratis!”, ha bromeado Yohann.

Aunque ha reconocido que tenía dudas: “Espero que los vídeos se hagan virales y generen reacciones positivas. No siempre es fácil aquí; la gente puede sorprenderse y no siempre apoyar”.

Un influencer de 23 años reparte pizzas gratis en su Ferrari
El Ferrari de Yohaan. (YouTube/Double Y)

Entre trabajos precarios y sueños grandes

Detrás de la escena viral hay una realidad mucho más común. Yohann sigue trabajando de día y repartiendo por la noche. Su rutina habitual no incluye motores de lujo ni coches prestados.

Pero sí incluye una ambición clara: hacerse un nombre en redes sociales. Su canal, Double Y, empieza a ganar tracción con este formato que mezcla espectáculo, cercanía y un punto de sorpresa.

La pizzería más famosa de Nápoles abre un restaurante en Madrid: la pizza de ‘Come, reza, ama’ llega al barrio de Salamanca.

Lo que viene

Yohann no quiere quedarse en una sola idea. El Ferrari fue solo el inicio. “Por ejemplo, voy a cambiar de coche, ofrecer otros tipos de entregas, y siempre gratis”, ha adelantado. La fórmula está clara: originalidad, generosidad y cámara encendida.

Detrás de una imagen que parece casi una broma (un repartidor en superdeportivo) hay algo más serio: un joven que ha encontrado la manera de acercarse a lo que le apasiona sin esperar el momento perfecto. De momento, reparte pizzas gratis en un Ferrari por las calles de Toulon. Después, ya se verá.

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