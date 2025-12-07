Fran Ortega, fisioterapeuta: “Si tienes dolor de cabeza constantemente, prueba a hacer esto antes de tomarte un paracetamol”

Una mujer con dolor de cabeza. (Freepik)

Un fisioterapeuta y creador de contenido ha compartido tres ejercicios sencillos que, según explica, pueden ayudar a aliviar los dolores de cabeza recurrentes. Antes de optar por un analgésico como el paracetamol, recomienda abordar la posible tensión muscular que muchas veces está detrás de este tipo de molestias.

Fran Ortega, el tiktoker especializado en bienestar físico, recomienda comenzar con un “ejercicio de doble mentón”, destinado a activar y fortalecer la musculatura profunda del cuello. Más adelante, sugiere estirar ambos trapecios para reducir la sensación de presión en esta zona, una de las más asociadas con el dolor tensional. Para completar la rutina, propone un automasaje en la parte posterior que, asegura, puede mitigar de forma general el dolor.

La tensión muscular en el cuello y los hombros es una de las causas más comunes del dolor de cabeza de origen cervical. La vida moderna nos exige pasar muchas horas frente al ordenador o mirando el móvil con posturas indebidas de forma prolongada. Todo esto puede generar contracturas en los músculos del cuello, especialmente en los trapecios.

Según explica el Equipo del Dr. Diamantopoulos, especializado en neurocirugía, estas tensiones irritan los nervios cervicales superiores. Estos se encuentran conectados con la sensibilidad de la cabeza, lo que hace que el cerebro perciba ese dolor que se irradia hacia la nuca, la frente o incluso los ojos.

Además de las posturas y la falta de movimiento, factores como la ansiedad, el cansancio o la sobrecarga emocional pueden aumentar la rigidez muscular y volver al cuello más sensible al dolor. En muchos casos, esta tensión persistente desencadena un círculo vicioso: cuanto más se contraen los músculos, mayor es la irritación nerviosa y más intensa se vuelve la cefalea.

Por eso, ejercicios como el doble mentón, los estiramientos de trapecios o el automasaje en la base del cráneo pueden ayudar a aliviar la presión acumulada. Por otro lado, para saber si este tipo de dolor tiene realmente un origen cervical, conviene fijarse en ciertos síntomas característicos.

Cómo reconocer su origen cervical

El dolor suele comenzar en la nuca y avanzar hacia la frente, los ojos o la parte superior de la cabeza. Se trata de un patrón característico de las cefaleas relacionadas con la musculatura y las estructuras cervicales. También es frecuente que el malestar empeore con determinadas posturas o movimientos del cuello, lo que ayuda a diferenciarlo de otros tipos de dolor de cabeza.

En suma, existen otros síntomas que pueden sugerir un origen cervical: sensibilidad al tacto en la zona del cuello, molestias en los trapecios e, incluso, dolor que se extiende al hombro o al brazo. Instituciones especializadas como el Instituto Clavel señalan que estas cefaleas pueden venir acompañadas de visión borrosa, sensibilidad al ruido y la luz, náuseas o dolor alrededor de los ojos.

Cuando estos signos se repiten o interfieren en la vida diaria, se recomienda consultar con un especialista para obtener un diagnóstico preciso y descartar otras causas. Así, Fran Ortega divulga su conocimiento de forma rápida y amena para volver a los usuarios más conscientes de la importancia de la salud física.