Los analgésicos comunes engañan a los médicos al diagnosticar insuficiencia cardíaca, advierte un estudio

MIÉRCOLES, 3 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Una alternativa al analgésico a los opioides podría estar engañando a los médicos para que diagnostiquen erróneamente la insuficiencia cardíaca, advierte un nuevo estudio.

Medicamentos como la gabapentina y la pregabalina se recetan frecuentemente para tratar el dolor nervioso, según los investigadores.

Pero un efecto secundario de estos fármacos es la retención de líquidos, que provoca que las piernas y pies de la persona se hinchen.

Desafortunadamente, ese también es un síntoma bien conocido de la insuficiencia cardíaca.

Como resultado, muchos pacientes con este efecto secundario reciben medicamentos adicionales innecesarios como diuréticos, lo que aumenta su riesgo de lesión renal, mareos y lesiones por caídas, según informaron los investigadores el 2 de diciembre en JAMA Network Open.

"Los gabapentinoides no son opioides, y los prescriptores los asocian con un perfil de seguridad relativamente favorable", dijo el investigador principal Dr. Michael Steinman, profesor de medicina en la Universidad de California-San Francisco, en un comunicado de prensa.

"Los pacientes que los tomen deberían consultar regularmente con su médico para evaluar si este es el mejor tratamiento para ellos y considerar otras opciones, incluidas alternativas no farmacológicas que puedan ser más adecuadas", dijo Steinman.

Las prescripciones de gabapentenoides casi se han duplicado en la última década, ya que la epidemia de opioides obligó a los médicos a buscar analgésicos alternativos, según los investigadores en notas de fondo.

Para el nuevo estudio, los investigadores rastrearon los historiales médicos de 120 veteranos con una edad media de alrededor de 74 años, todos ellos tomando cinco o más medicamentos a largo plazo.

Todos los veteranos habían tomado gabapentenoides y desarrollaron hinchazón en las piernas y los pies.

Sin embargo, solo cuatro de los médicos de los veteranos consideraron que los gabapentenoides podrían causar la inflamación, mientras que 69 la atribuyeron a otros problemas de salud, según los resultados.

La insuficiencia cardíaca fue la explicación alternativa más común para la inflamación de las piernas y pies de los pacientes, según los investigadores.

Otra condición que citaron los médicos fue la estasis venosa, en la que un flujo sanguíneo anormal ejerce presión sobre las venas, a veces provocando úlceras.

Todos los médicos recetaron diuréticos para tratar la inflamación, incluidos aquellos que sospechaban que los gabapentinoides eran la causa, según los investigadores.

En los dos meses siguientes al inicio de los diuréticos, casi 1 de cada 4 pacientes experimentó problemas de salud relacionados con estos fármacos: empeoramiento de la función renal, mareos, visión borrosa y bajos niveles de sodio o potasio.

Seis pacientes acabaron hospitalizados o tratados en urgencias.

Los investigadores calificaron el uso de diuréticos como un ejemplo de "cascada de prescripción", un fenómeno en el que se administran más medicamentos para tratar los efectos secundarios causados por recetas anteriores.

Solo un médico indicó a los pacientes que dejaran de tomar gabapentinoides después de que empezaran a experimentar hinchazón en las piernas y los pies, señalaron los investigadores.

Por otro lado, cerca de 1 de cada 5 pacientes se sometió a imágenes médicas para descartar condiciones potencialmente mortales que podrían haber causado la inflamación, según los resultados.

"Los gabapentinoides pueden recetarse en dosis innecesariamente altas o para condiciones que no ayuden", dijo el investigador principal , el Dr. Matthew Growdon, profesor adjunto de medicina en la UCSF, en un comunicado de prensa.

"En estos casos, los médicos deberían considerar no prescribir estos medicamentos -- o administrar dosis más bajas para reducir el riesgo de recetar cascadas y otros efectos secundarios", dijo Growdon.

Más información

La Fundación MedShadow tiene más información sobre la cascada de recetas.

FUENTES: Universidad de California-San Francisco, comunicado de prensa, 2 de diciembre de 2025; Apertura de la Red JAMA, 2 de diciembre de 2025