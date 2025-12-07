El presidente de Melilla denuncia que las promesas de una reapertura de aduanas con Marruecos son una “tomadura de pelo” y asegura que no pasa “ni un yogur”

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (Rocío Ruz - Europa Press)

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (Partido Popular), ha acusado al Gobierno de España de protagonizar una nueva “tomadura de pelo” en relación con la reapertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, tras desmentir que el proceso esté realmente completado, como se afirmó después de la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos celebrada este jueves en Madrid.

A preguntas de los periodistas, Imbroda ironizó con si “hay alguien esperando a que la aduana comercial se abra y funcione correctamente”, y denunció que lo ocurrido en los últimos años no es más que una sucesión de anuncios sin efectos reales sobre el terreno. A su juicio, la reapertura no se producirá en condiciones normales “porque no quiere Marruecos”, al tiempo que reprochó al Ejecutivo central que mantenga “otros intereses en Marruecos” que, según su versión, impiden exigir con firmeza el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en materia aduanera.

El presidente melillense situó el origen del problema en agosto de 2018, fecha en la que el reino alauí cerró de forma unilateral la aduana comercial de Melilla. “Han dicho que sí una y otra vez, pero esto es una tomadura de pelo continuada desde agosto de 2018”, afirmó. En este sentido, restó valor a los denominados ensayos de reapertura realizados en los últimos años, al recordar que se limitaron al paso de un único camión y no al establecimiento de un tráfico comercial estable y regular.

El dirigente del PP en Melilla incidió en que esos gestos puntuales no pueden considerarse una normalización real de la actividad aduanera, tal y como sostiene el Gobierno central tras la última cumbre bilateral. Desde su punto de vista, la frontera sigue sin estar abierta al comercio en condiciones equiparables a las que existían antes del cierre de 2018, cuando Melilla mantenía un flujo continuo de exportaciones hacia Marruecos.

Un cierre con profundas consecuencias económicas

La aduana comercial de Melilla funcionó durante décadas como un punto estratégico para la exportación de mercancías a Marruecos, especialmente de materiales de construcción, productos industriales y bienes de consumo. Su cierre unilateral en agosto de 2018 supuso un golpe directo al tejido económico de la ciudad, que ya arrastraba una fuerte dependencia del comercio transfronterizo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Marruecos, Aziz Akhannouch (Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa)

Desde entonces, numerosas empresas vinculadas a la logística, el transporte y la exportación se vieron obligadas a reducir su actividad o a trasladar sus operaciones a la península. La ausencia de un canal legalizado de salida de mercancías hacia el país vecino alteró por completo el modelo económico tradicional de Melilla, basado en buena parte en su condición de puerta de entrada comercial hacia el norte de África.

Tras la crisis diplomática entre España y Marruecos en 2021, derivada del caso del líder del Frente Polisario, el desbloqueo de las relaciones bilaterales en 2022 incluyó el compromiso de reabrir progresivamente los pasos fronterizos y las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla. Sin embargo, en el caso melillense, ese compromiso se ha traducido hasta ahora en anuncios intermitentes, pruebas piloto muy limitadas y una falta de continuidad que mantiene a la aduana en una situación de parálisis práctica.

Desde mayo de 2022, según recordó Imbroda, Marruecos impide además el paso de cualquier producto que provenga de Melilla. “Ni un yogur”, subrayó gráficamente el presidente de la ciudad, mientras que en sentido contrario sí se permite la entrada de mercancía desde territorio marroquí hacia la ciudad española, con excepciones en determinados productos como pescado, carne y lácteos. Esta asimetría es, a juicio del Ejecutivo local, una muestra más de la falta de reciprocidad en el funcionamiento de la frontera.

Régimen de viajeros y presión empresarial

En paralelo al conflicto de las aduanas, Imbroda se refirió a la propuesta planteada por la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME-CEOE) de cerrar el régimen de viajeros procedentes de Marruecos tanto a Melilla como a Ceuta. Los empresarios sostienen que el actual sistema beneficia al tránsito desde el país vecino, mientras que los residentes en Melilla no gozan de las mismas facilidades al cruzar la frontera en sentido contrario.

El presidente melillense explicó que desde el Gobierno del PP se defiende un régimen de viajeros basado en la reciprocidad. En ese contexto, reclamó la intervención de la delegada del Gobierno en la ciudad, Sabrina Moh, para que medie ante Madrid y garantice que se cumplen las mismas condiciones para ambos lados de la frontera.

Imbroda advirtió de que, de no producirse esa reciprocidad, se estaría ante “una tomadura de pelo más” y ante una situación de “discriminación” hacia los melillenses, tal y como vienen denunciando los empresarios locales desde hace meses. La patronal ha alertado en repetidas ocasiones de que las restricciones en el régimen fronterizo y la falta de operatividad de la aduana impiden cualquier recuperación sólida de la actividad económica vinculada a Marruecos.

Las declaraciones del presidente de Melilla llegan en un momento especialmente sensible en las relaciones bilaterales, tras la celebración de la XIII Reunión de Alto Nivel en Madrid, en la que ambos gobiernos dieron por normalizado el funcionamiento de las aduanas comerciales. Un mensaje que, desde la perspectiva del Ejecutivo melillense y del tejido empresarial de la ciudad, no se corresponde con la realidad sobre el terreno, donde el tránsito de mercancías sigue siendo prácticamente inexistente.