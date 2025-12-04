España y Marruecos revisan los avances en su organización del Mundial de 2030

El compromiso de España y Marruecos de compartir información científica sobre la actividad sísmica y los riesgos naturales en la región del Estrecho de Gibraltar ha sido uno de los puntos destacados dentro de los acuerdos sellados en la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN), celebrada en el Palacio de La Moncloa, según consignó el medio. Esta cooperación geológica tiene como meta coordinar la vigilancia y mejorar la comprensión de un área clave para la sismología europea y africana, fijada en la confluencia de las placas tectónicas de Eurasia y África, y su relevancia se traduce también en acciones para hacer frente a terremotos y tsunamis a través de redes de observación y mecanismos de intercambio de datos.

Durante esta cumbre bilateral, liderada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo marroquí, Aziz Ajanuch, se formalizaron 14 acuerdos y una declaración conjunta compuesta por más de cien puntos. Tal como publicó el medio, estos documentos establecen una hoja de ruta orientada a afianzar la colaboración institucional en varios ámbitos, y buscan reforzar los vínculos hispano-marroquíes sin tratar de forma explícita cuestiones delicadas dentro de la relación bilateral. Las delegaciones de ambos países contaron con la presencia de media docena de ministros de cada lado, incluyendo representantes de áreas clave como Exteriores, Agricultura, Educación, Transportes, y Seguridad Social. Tras el cierre de la sesión, no se ofrecieron declaraciones públicas ni conferencias de prensa; sin embargo, los gobiernos manifestaron por escrito su intención de consolidar y extender el marco de cooperación.

El área digital figuró entre las prioridades abordadas. De acuerdo con lo detallado por el medio, España y Marruecos pactaron memorandos para fortalecer la digitalización administrativa en materia tributaria y facilitar el envío y recepción de solicitudes a través de canales electrónicos. La protección social y la Seguridad Social fueron objeto de una prórroga del acuerdo vigente, aspecto significativo debido a la magnitud de la comunidad marroquí residente en territorio español, cifra que asciende a 335.000 cotizantes, el grupo extranjero más numeroso dentro del país.

Los gobiernos rubricaron además convenios sobre la digitalización del patrimonio documental y el intercambio de conocimientos técnicos. Esto incluye una declaración de intenciones para compartir técnicas de producción y difusión digital aplicables a textos legislativos y normativos. Estas acciones buscan modernizar las administraciones públicas y promover una cooperación institucional más ágil.

En el ámbito educativo, uno de los acuerdos introduce nuevos criterios administrativos para los centros españoles en Marruecos, así como una actualización en el proceso de selección del profesorado, según relató el medio. Este ajuste responde a la evolución de la demanda educativa y a la necesidad de fortalecer la presencia y calidad de la enseñanza española fuera de sus fronteras. El paquete de medidas contempla también acciones de formación y salvaguarda para los deportistas, agregando así un capítulo específico de cooperación deportiva destinado tanto a eventos nacionales como internacionales.

Respecto a la proyección internacional, ambas partes evaluaron el progreso conjunto respecto a la Copa Mundial Masculina de Fútbol de 2030, evento que contará también con Portugal como país anfitrión. Según publicó el medio, los ejecutivos de Madrid y Rabat subrayaron la relevancia del certamen como oportunidad para fortalecer las relaciones intercontinentales y favorecer los flujos de inversión y comercio entre África y Europa. Como parte de su compromiso, declararon que garantizarán la seguridad y protección tanto de delegaciones como de jugadores y público, tanto para el Mundial como para la próxima edición de la Copa Africana de Naciones.

La estrategia conjunta frente a los discursos de odio y a la xenofobia en las redes sociales fue otro eje de la reunión. El medio recogió que, dentro de este marco, ambos países implementarán mecanismos para combatir la proliferación de mensajes discriminatorios, empleando campañas de sensibilización y colaboración entre instituciones, así como trabajos coordinados para desacreditar la información falsa. Estas acciones buscan contribuir a la convivencia armónica de las comunidades hispana y marroquí.

En cuanto a la gestión de recursos y actividades económicas, la cooperación bilateral también se reflejó en el ámbito pesquero y agrícola. España y Marruecos convinieron un marco de acción para reforzar el control contra la pesca ilegal, promover la acuicultura, impulsar la agricultura sostenible y fomentar el manejo racional del agua, con el objetivo de incentivar el desarrollo rural y asegurar la preservación de los recursos naturales en la región, según consignó el medio.

La investigación científica aparece como un pilar común en la lista de prioridades, en particular los estudios conjuntos orientados a analizar el comportamiento geodinámico del Estrecho de Gibraltar. El propósito es profundizar en el conocimiento de los riesgos geológicos, estableciendo redes de observación y flujo de información entre ambos países para anticipar y mitigar el impacto de eventos sísmicos y tsunamis.

Los resultados de la XIII Reunión de Alto Nivel dejan establecido un marco de colaboración que abarca desde la digitalización y la protección social hasta la investigación científica y la organización segura de grandes eventos deportivos, según informó el medio. Los gobiernos de España y Marruecos reiteraron su determinación de expandir este esquema de trabajo y de continuar con el diálogo institucional sobre nuevas áreas de cooperación de interés para ambas sociedades.