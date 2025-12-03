La reunión de alto nivel entre España y Marruecos busca reforzar las “excelentes relaciones” con la estabilidad regional y el Sáhara en el foco

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con el rey de Marruecos, Mohamed VI, en su viaje oficial de 2024 a Rabat (Marruecos). (Moncloa/Europa Press)

Madrid acoge este miércoles y el jueves 4 un encuentro clave para la política internacional española. El Gobierno recibe a Marruecos en una la XIII Reunión de Alto Nivel, que no se celebra desde que hace casi tres años Pedro Sánchez visitó Rabat. En aquel momento, ratificó el cambio de posición para reconocer la autonomía marroquí del Sáhara Occidental como punto de partida de una solución. Ahora, Marruecos planteará avanzar en esta dirección y abordar otros asuntos de fronteras.

Por su parte, España tiene distintos intereses en Marruecos. La cooperación entre las autoridades de los dos países es fundamental para lograr la estabilidad regional. Los problemas de seguridad relacionados con migración o narcotráfico exigen una colaboración entre las dos naciones. Además, se pretende fomentar el intercambio económico, incluyendo un día de “encuentro empresarial” en este viaje.

Pedro Sánchez y el presidente del Ejecutivo marroquí, Aziz Ajanuch en Rabat (Europa Press)

Marruecos cuenta con un apoyo global a su plan de autonomía gracias a la resolución de la ONU, que se posiciona de la misma forma que Sánchez en 2022, aceptando su estrategia como base de las negociaciones. No obstante, el Sáhara no es el único asunto territorial que pueden poner sobre la mesa en esta reunión. Las zonas marítimas y aérea que corresponden al país o su dominio de otros enclaves son otras aspiraciones.

Albares niega "teorías extrañas" de nuevas cesiones a Marruecos sobre el Sáhara.

“Excelentes relaciones” entre España y Marruecos

El año pasado, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunió en Madrid con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, para repasar el buen momento de las relaciones bilaterales y abordar temas clave de la agenda regional e internacional. En el anuncio de este nuevo encuentro, el Gobierno español destaca las “excelentes relaciones” que existen entre las dos administraciones.

En 2024, ambos destacaron los avances logrados, como la apertura de las aduanas comerciales en Ceuta y Melilla, la cooperación migratoria y la lucha conjunta contra las mafias de inmigración irregular, lo que ha reducido las llegadas irregulares a España. En 2024, España fue primer socio comercial de Marruecos, con un récord histórico de 22.693 millones en intercambios.

Ahora, se espera seguir avanzando con esta tendencia. En lo económico, el encuentro empresarial de este miércoles 3 de diciembre puede materializarse en nuevos acuerdos. Ejemplo de estos vínculos es el nuevo proyecto de construcción en Dajla, ciudad que el Frente Polisario considera ocupada por Marruecos, lo que hace que critique la participación del organismo público Proexca, del gobierno canario.

Interior espera una oleada de pateras a Canarias con 6.000 migrantes desde Senegal y Marruecos

Aspiraciones de Marruecos

Un artículo de Atalayar, medio centrado en comunicar sobre la relación de España y Marruecos, relata los desafíos pendientes entre los dos países. Una de las aspiraciones marroquíes que aborda es la delimitación marítima en el Atlántico, que suele crear problemas por el choque de las intenciones de Mohamed VI con el espacio de las Islas Canarias. También pueden entrar a detallar la gestión del espacio aéreo sobre el Sáhara Occidental.

Uno de los puntos más importantes es la explotación del monte submarino Tropic. Se trata de un enclave monte rico en minerales estratégicos cercano al archipiélago canario. Su control ha sido motivo de disputa durante años. Los distintos intereses podrían resolverse buscando acuerdos y puntos, en principio, intermedios en la reunión de este mes de diciembre.