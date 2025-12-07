Cinco formas de aislar tus ventanas en invierno para que no entre el frío en tu casa (Canva)

Subir las persianas por las mañana para que se cuele el poco sol que habrá en los meses de inviernos ya forma parte de la rutina. Desde que el frío llamó a la puerta de todos los hogares hace unas semanas y es inevitable poner la calefacción; aunque sea unos minutos al día. Sin embargo, estas medidas pueden no ser suficientes para tener un hogar con un confort térmico.

Durante el invierno podremos ver cómo las corrientes de aire frías y la congelación de las ventanas van a marcar una diferencia en los grados del hogar. Esto hará que suba el consumo energético, con el fin de paliar este fenómeno. Pero lo que muchos a lo mejor no saben es que más del 30% del calor de la calefacción se pierde, debido al aislamiento deficiente de ventanas y puertas.

Estos síntomas, además de disminuir el confort, contribuyen a la aparición de condensación y moho en los marcos y cristales, lo que impacta negativamente en la salubridad del hogar. De esta manera, para conseguir que esto no nos afecte al confort térmico, el portal de Idealista ha dado algunas caves para reducir la factura y las emisiones de CO2 derivadas del sobreesfuerzo de los sistemas de calefacción.

Los cinco métodos que debes aplicar en tu casa

Frente a la creencia de que solo la sustitución completa de los ventanales garantiza un buen aislamiento, distintas alternativas de bajo costo permiten optimizar el rendimiento térmico sin realizar grandes obras ni gastos importantes. Entre las recomendaciones destacan cinco métodos principales.

El ajuste correcto de bisagras, manijas y cerraduras es esencial para asegurar el cierre hermético de las ventanas. Dentro de este concepto hay que evitar las bisagras flojas o mecanismos desgastados que puedan generar microfugas de aire. Por eso, se aconseja lubricar los herrajes con grasa de litio o aerosoles derivados, realizando esta tarea unas tres veces al año para prevenir averías y mantener la presión adecuada entre hoja y marco. Los sellos de goma o espuma de poliuretano cumplen una función clave como primera barrera contra la infiltración de aire frío. El paso del tiempo y la exposición deterioran estas juntas, que deben reemplazarse en ventanas de aluminio, PVC o madera. En cuanto a las estructuras de madera sin burletes originales, la instalación de cintas adhesivas aislantes ofrece una solución simple aunque temporal Los espacios entre el marco y la pared suelen ser fuente de corrientes de aire difíciles de detectar. El uso de silicona neutra o espuma de poliuretano expandido para sellar el perímetro interior, evitando obstruir la apertura. Las cajas de persianas representan otro punto vulnerable, especialmente en edificios antiguos. Colocar paneles aislantes de poliestireno o poliuretano, asegurados con espuma expandida, permite bloquear la salida de calor a través de estos compartimentos. La aplicación de láminas aislantes en el cristal genera una capa reflectante que retiene el calor durante el invierno. Este método, basado en técnicas utilizadas en dobles acristalamientos, implica colocar la película sobre la superficie y sellar los bordes con cinta adhesiva de doble cara. Un secador de pelo ayuda a ajustar el material al vidrio, creando un microespacio de aire que mejora la resistencia térmica, aseguran los especialistas. Las estructuras de madera, presentes en las viviendas de construcción antigua, presentan particularidades en su aislamiento. Aunque la madera es buen aislante natural, sufre deformaciones por la humedad y demanda mantenimiento. Por ello, se recomienda el uso de burletes autoadhesivos en los bordes, instalación de cintas aislantes en el umbral interior, relleno de grietas con masilla y empleo de cortinas térmicas. El tratamiento frecuente con productos impregnantes protege la integridad estructural y limita la absorción de humedad.

Alternativas profesionales para un aislamiento óptimo

Cuando las soluciones caseras resultan insuficientes, existe la posibilidad de apostar por medidas estructurales de mayor inversión, como el doble o triple acristalamiento con cámaras de aire rellenas de gases nobles, marcos de PVC de varias cámaras internas o perfilería de aluminio con rotura de puente térmico. Además, si se está pensando en hacer una buena inversión, los expertos de Idealista recomiendan, las ventanas de madera de última generación, tratadas con tecnologías avanzadas, mantienen la eficiencia energética y una durabilidad superior.

Aun así, a pesar de los avances en materiales y técnicas, los especialistas coinciden en que un mantenimiento regular de los sistemas de cierre y aislamiento resulta indispensable para prolongar la vida útil de los elementos y optimizar la eficiencia térmica. Desde soluciones prácticas y asequibles hasta opciones profesionales, el objetivo es minimizar el traspaso de frío a través de uno de los puntos más frágiles de la vivienda y garantizar un entorno confortable y saludable durante el invierno.