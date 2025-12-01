España

La razón por la que no deberías ventilar tu casa en invierno entre las 8 y las 10 de la mañana

Frío y contaminación: los motivos para evitar ventilar a primera hora de la mañana

Una mujer ventilando su hogar.
Una mujer ventilando su hogar. Foto: Franziska Gabbert/dpa

Ventilar la vivienda es una práctica clave para mantener una buena calidad del aire interior durante el invierno, pero hacerlo entre las 8:00 y las 10:00 de la mañana no es lo más aconsejable en los días de frío intenso. En ese tramo del día coinciden las temperaturas más bajas y los picos de contaminación urbana, dos factores que influyen de forma directa en la salud interior del hogar y en el consumo energético.

Esta recomendación ha sido recogida por el medio francés Ouest France, que advierte de que las rutinas habituales de ventilación pueden resultar contraproducentes si no se tienen en cuenta las condiciones exteriores. El medio señala que el momento elegido para abrir las ventanas es tan importante como la duración de la ventilación.

Entre las 8 y las 10 de la mañana se registra uno de los mayores niveles de actividad humana. Es la franja de los desplazamientos al trabajo y a los centros educativos. El tráfico se intensifica y aumenta el uso de vehículos privados y transporte público. Esta concentración provoca una mayor contaminación en el aire, especialmente en zonas urbanas.

Abrir las ventanas durante ese periodo facilita la entrada de partículas contaminantes en el interior de la vivienda. Estas sustancias pueden empeorar la calidad del aire que se respira en espacios cerrados. El problema se agrava en ciudades con alta densidad de tráfico.

Las temperaturas más bajas del día

A la contaminación se suma otro factor determinante. Las primeras horas de la mañana suelen ser las más frías del día durante el invierno. Ventilar en ese momento implica la entrada de aire muy frío en el interior de la vivienda. Esta renovación brusca provoca una caída rápida de la temperatura ambiente.

La pérdida de calor obliga al sistema de calefacción a trabajar de forma más intensa. El objetivo es recuperar el confort térmico que se pierde al abrir las ventanas. Este esfuerzo adicional se traduce en un mayor consumo energético en un momento del día en el que muchas viviendas ya tienen la calefacción en funcionamiento.

Consumo de energía, gasto (Montaje
Consumo de energía, gasto (Montaje Infobae con imágenes de Canva)

El impacto no se limita al gasto económico. Mantener una temperatura interior estable es uno de los puntos clave para una buena eficiencia energética. Al ventilar en las horas más frías se rompe ese equilibrio térmico. Los sistemas de calefacción entran en ciclos de funcionamiento más largos y exigentes, lo que puede reducir su vida útil con el paso del tiempo.

Mejor momento del día para ventilar

Ante este escenario, los expertos recomiendan elegir mejor el momento del día para ventilar la casa en invierno. Las horas centrales, generalmente entre las 12:00 y las 14:00, son las más adecuadas. En ese intervalo las temperaturas exteriores suelen ser algo más altas y la actividad urbana es menor, lo que reduce la presencia de contaminantes en el aire.

Este cambio horario permite renovar el aire interior con una menor pérdida de calor. También contribuye a reducir el esfuerzo de la calefacción y a optimizar el consumo energético del hogar.

La ventilación debe ser breve y eficaz. Abrir las ventanas durante cinco o diez minutos es suficiente para renovar el aire de una vivienda. Lo recomendable es crear una corriente cruzada para que el aire se renueve rápidamente sin enfriar paredes ni muebles. También se aconseja priorizar las estancias donde se acumula más humedad. La cocina y el baño son espacios clave, así como los dormitorios después del descanso nocturno.

