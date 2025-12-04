España

Santiago Segura protagoniza una noche de reproches en ‘El Hormiguero’: “Eres tan egoísta”

El actor acudió al programa de Pablo Motos junto a Ernesto Sevilla para presentar ‘Navidad en sus manos 2′

Pablo Motos, Santiago Segura y
Pablo Motos, Santiago Segura y Ernesto Sevilla en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

Este miércoles fueron a divertirse a El Hormiguero dos rostros reconocidos como entretenimiento asegurado. Santiago Segura y Ernesto Sevilla regresaron al plató de Antena 3 para presentar La Navidad en sus manos 2, la secuela de la comedia en la que un personaje corriente acaba convertido accidentalmente en Papá Noel, provocando un auténtico caos festivo.

La velada estuvo marcada por un tono distendido desde el primer minuto. Los dos intérpretes llegaron con ganas de bromear tanto con el presentador como entre ellos mismos. Sin embargo, no pasó desapercibida la ausencia del tercer protagonista del proyecto, Pablo Chiapella. El actor, previsto inicialmente para acompañar a sus compañeros, se quedó en casa a causa de una gripe que, según comentó Ernesto Sevilla entre risas, debía de ser “gravísima” para impedirle asistir.

Sin embargo, el propio Santiago Segura añadió su propia pulla asegurando que él también arrastraba un resfriado importante: “Yo soy el que tengo un gripazo, creo que debería traer el certificado médico. Estoy malo, pero no podía dejar tirado al público tan maravilloso".

Entre bromas y especulaciones sobre el estado del exactor de La que se avecina, Motos dirigió la conversación hacia la apretada agenda laboral de Segura, que continúa compaginando estrenos de cine, obras de teatro y rutinas de entrenamiento físico. El director de la saga Torrente reconoció que su actual objetivo deportivo es levantar más peso que el propio Motos, aunque admitió que la meta todavía le queda lejos.

El ambiente relajado dio pie a un intercambio sobre películas que emocionan especialmente a los invitados. Tras revelar sus títulos más personales, el propio presentador confesó que La vida es bella sigue siendo la única cinta capaz de arrancarle lágrimas cada vez que la ve. “La película depende de cómo te pilla a ti. No es lo mismo ver una película con 20 años que con 40, si te acaba de tocar la lotería o si te acaba de llevar el coche la grúa”, explicó.

“He sido colaborador dos años y ni una imagen...“.

Poco después, Santiago Segura aprovechó un momento de la conversación para abordar con Pablo Motos un asunto relacionado con El Hormiguero que, según confesó, le dejó “un poco triste”. El actor recordó que el programa celebró recientemente la emisión número 3.000, un hito que vino acompañado de un montaje especial con imágenes históricas del formato: “El otro día fue la celebración, que me hizo una gran alegría, de los 3.000 programas. Se hizo un bonito homenaje de imágenes..“.

Antes de que terminara de explicarse, Motos intuyó por dónde iba la queja: “¿No aparecías en el vídeo, verdad?”. Segura confirmó la sospecha con humor, pero también con cierto resquemor: “Yo soy Infinity... ¡y no salía! Pero ni una imagen, Ilia Topuria salía dos veces”, no se le dedicó ni un solo segundo en aquel homenaje. "Eres tan egoista [...] Por cariño, estarías contento de que tu amigo Pablo haya conseguido 3.000 programas", le reclamó el presentador.

Segura, aun así, quiso matizar. Dijo que estaba encantado con la celebración y orgulloso del camino juntos, pero que no podía evitar fijarse en el detalle: “Vamos a ver, Pablo, era el detalle. A un tío Infinity que ha venido aquí 23 veces. Ni Revilla. He sido colaborador dos años y ni una imagen...“.

