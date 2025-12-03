España

Sonsoles Ónega revela en ‘El Hormiguero’ que tuvo un “instinto asesino” en la adaptación de televisiva de su novela: “Fue extraño”

La presentadora de televisión y Verónica Sánchez han acudido al espacio presentado por Pablo Motos para promocionar la serie ‘Las hijas de la criada’, una adaptación del libro de la periodista

La noche del martes, 2 de diciembre, El Hormiguero ha recibido la visita de Sonsoles Ónega y Verónica Sánchez, quienes han promocionado Las hijas de la criada, la serie que adapta la novela con la que la periodista recibió el Premio Planeta 2023. La ficción, una de las grandes apuestas de la cadena, traslada a la pantalla el relato ambientado en Galicia a comienzos del siglo XX.

La historia gira en torno a dos niñas nacidas el mismo día de 1900 en el pazo del Espíritu Santo: Clara, hija de los señores de la casa, y Catalina, hija de la criada. Sus destinos se ven drásticamente alterados cuando ambas son intercambiadas, generando un drama familiar que marcará sus vidas y las de quienes las rodean. Ahora, esos personajes salen del papel y cobran vida en televisión, un salto que ambas invitadas celebraron en el plató.

Cuando Ónega y Sánchez cruzaron la puerta del estudio entre aplausos, Pablo Motos no tardó en romper el hielo con una pregunta directa: “¿Cómo estáis?”. La respuesta de la periodista ha dejado a todos boquiabiertos por su sinceridad. “Estoy muy nerviosa”, ha replicado la conductora de Y ahora Sonsoles. “¿Todos los días haces un programa y ahora estás nerviosa?”, le ha contestado el de Requena, completamente incrédulo. Entre risas, Ónega ha zanjado la cuestión con naturalidad: “No es lo mismo, esto es El Hormiguero”.

“Podría haber participado en el rodaje”

Enseguida, Motos ha querido saber cómo afronta la autora el hecho de que su novela se vea reinterpretada en pantalla y le ha planteado la pregunta que muchos lectores se harán: ¿prefiere la novela o la serie? “Pues digo cosas que mis editoras me dicen que no diga, pero hay cosas de la serie que mejoran la novela. El capítulo dos tiene una trama que no tiene la novela, que creo que mejora y justifica que se tomen decisiones”, ha respondido la escritora, sin titubeos.

“Yo no digo nada, todo me parece bien”, ha manifestado Ónega cuando Motos le ha cuestionado sobre los cambios que se producen en la ficción respecto al desenlace original. “Es verdad que me dio un ataque cuando las vi diciendo mis diálogos. Me despertó un instinto asesino. Estaban ensayando las niñas y las vi y pensé: ‘¿Qué hacen robándome mis diálogos?’ y luego ya lo procesé bien. Me produjo una sensación extraña porque es mío. Pero bueno, en el fondo cedes todo… y hacen lo que les da la gana, pero el final está muy bien”.

En otro momento de la conversación, el conductor del espacio de las hormigas quiso saber si Ónega podría haber tenido un pequeño papel en la serie, algo que ella misma ha respondido con humor: “Llevan pañuelo, por lo que podría haber participado”. Otras de las cuestiones que ha tocado ha sido el origen de su flequillo, un rasgo característico de su imagen televisiva. “Creo que fue por casualidad, no por nada. Me lo pusieron y me dijeron que me lo dejara y para mí era cómodo. Acuérdate que yo me peinaba en la calle, en los retrovisores de los coches”, ha rememorado entre risas, aludiendo a su etapa como reportera.

“He hecho toda la serie en apnea”

La actriz Verónica Sánchez, por su parte, ha sorprendido al reconocer que aún no ha podido ver completa la serie en la que participa. “No me lo han pasado. He visto el capítulo uno a la vez que el resto de la gente”, ha dicho, explicando que, debido al habitual rodaje desordenado, su percepción de su propio trabajo puede variar. “Yo he rodado en desorden y a veces me pasa que te ves y te disgustas, porque cuando ves un capítulo, como actriz, no por ego, te ves siempre a ti. A partir del tercer visionado ya ves todo”. Sobre su personaje, ha dicho con ironía: “En cuanto a mi papel, yo soy la cornuda. Es una tipa estupenda, de principios, que lucha por las mujeres de su pueblo, que las dejen trabajar… queriendo dejarle un mundo mejor a su hija, creyendo que la hija es su hija…”.

La intérprete también ha detallado el reto físico que supuso rodar una serie de época con vestuario ajustado: “El corsé es la primera vez que me lo ponen y es terrible. He hecho toda la serie en apnea. Es duro: en los parlamentos muy largos me quedaba sin aire y eso no lo podía llenar. Cuando llegaba a casa, tenía que hacer ejercicio para recolocar las costillas después de once horas con el corsé”.

