El nuevo rumbo profesional de Pablo Chiapella: de su intención de ir a Eurovisión a su ‘dating show’ en RTVE

El actor Pablo Chiapella posa durante la alfombra roja. (A. Pérez Meca / Europa Press).

Este miércoles, El Hormiguero recibe en plató a uno de los tríos cómicos más queridos de nuestro país: Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella. Los actores acuden al programa de Pablo Motos para presentar la que será una de las comedias familiares más comentadas de las fiestas. Se trata de La Navidad en sus manos 2, la continuación del éxito que Netflix lanzó el año pasado y que este 6 de diciembre vuelve a la plataforma con un estreno global.

La trama retoma el desconcierto provocado por la misteriosa desaparición de Papá Noel y cómo un actor atolondrado intenta reemplazarlo, complicándolo todo. En este nuevo capítulo festivo, un padre, su hijo y un peculiar grupo de amigos deberán emprender una misión contrarreloj para restaurar la magia navideña.

La película —dirigida nuevamente por Joaquín Mazón y escrita por Francisco Arnal y Daniel Monedero— reúne un reparto coral donde, además de sus tres protagonistas, aparecen rostros muy queridos: Joaquín Reyes, Josema Yuste, María Botto o Emilio Gavira, entre otros.

Pero, mientras en la ficción se adentra en una epopeya navideña, en la televisión pública española Pablo Chiapella atraviesa una etapa de reinvención. Muy identificado durante años con su papel de Amador Rivas en La que se avecina, el intérprete encontró este verano un nuevo registro en ¿Algo que declarar?, formato de La 1 que mezcla humor y romanticismo y en el que el actor ejerce de maestro de ceremonias para invitados que buscan pareja.

Además, su trayectoria se ha extendido a numerosos proyectos televisivos y cinematográficos: desde Hotel Bitcoin hasta Machos alfa, pasando por colaboraciones y programas donde ha ejercido tanto de actor como de presentador.

Pablo Chiapella se plantea con Ernesto Sevilla a la siguiente edición de Eurovisión (Montaje Infobae, @ceciarmy)

En paralelo, su actividad en redes sociales generó hace unos meses un episodio curioso. Un vídeo viral en TikTok, en el que alguien imitaba a Chiapella prometiendo acudir a Eurovisión si alcanzaba cierto número de seguidores, provocó revuelo entre los fans. Sin embargo, el actor aclaró después que la cuenta era falsa y que aquella promesa jamás fue real.

Con humor, aprovechó la confusión para grabar una pieza satírica con el creador Ceciarmy, aunque más tarde confirmó que no participará en el festival europeo: además de no ser una propuesta seria, la canción asociada al chiste no podría competir por no ser un tema original.

Discreción y humor en su vida personal

Para entender el momento profesional que vive, conviene recordar su recorrido. Conocido cariñosamente como Chape, nació en Ayora (Valencia) el 1 de diciembre de 1976, aunque pasó buena parte de su infancia y juventud en Albacete. Allí forjó una amistad decisiva: la de Ernesto Sevilla, compañero de vida y de profesión. Antes de dedicarse a la interpretación, estudió Magisterio con especialidad en Educación Física, aunque la vocación artística terminó imponiéndose y acabó sumergiéndose en el teatro y la comedia.

Su apellido, que muchos han aprendido a pronunciar a golpe de su presencia mediática, tiene origen italiano. Procede de su abuelo paterno, que llegó desde Turín en los años 20 para trabajar en una oficina de Fiat y terminó asentándose en España tras enamorarse de una mujer cordobesa. Una historia familiar que el propio actor ha contado con frecuencia y que explica parte de su identidad.

El cómico y actor Pablo Chiapella, en un photocall previo a la premiere de ‘La Navidad en sus manos’, en los Cines Callao, a 22 de noviembre de 2023, en Madrid (España). (Fernando Sánchez / Europa Press).

Respecto a su vida sentimental, Chiapella mantiene desde hace más de una década una relación con Natalia Puente, madre de su hija Valentina. Aunque suele resguardar su intimidad, en alguna ocasión ha relatado cómo se conocieron: ella trabajaba en el departamento de vestuario de una serie y fue entonces cuando comenzó la complicidad. Entre probadores, vestuarios y bromas para esquivar la vergüenza, surgió una relación que con el tiempo se consolidó.

En una entrevista, el actor reconoció que la convivencia profesional y personal tiene sus desafíos: compartir rodajes implica transportar conversaciones laborales a casa, por lo que en su momento decidieron “poner límites” y evitar que el trabajo lo ocupase todo. También ha explicado que le ha prohibido a su hija ver La que se avecina, por tratarse de un contenido que no considera adecuado para su edad.