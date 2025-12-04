España

La peculiar decoración que el rey Juan Carlos eligió para Zarzuela: “Hice colocar caricaturas mías publicadas en la prensa”

El monarca describe en sus memorias como ornamentó el palacio con un estilo “muy personal y libre”

Guardar
Juan Carlos I, en imagen
Juan Carlos I, en imagen de archivo (Europa Press)

Las memorias del rey Juan Carlos ya se publicaron en Francia el mes pasado, pero ahora que por fin han llegado a España se está analizando cada detalle de lo narrado por el monarca. Entre la multitud de anécdotas que narra a lo largo del libro, el rey emérito describe cómo decoró el Palacio de la Zarzuela cuando comenzó su reinado.

Distribuidas por las estancias del palacio, don Juan Carlos guardaba multitud de reliquias únicas que cualquiera habría querido tener. Destaca el salón azul que estaba al lado de su despacho, una sala que describe como “luminosa, sencilla y cómoda”, porque no le gustan “los dorados ni los muebles ostentosos”.

Es en esta estancia que tenía un sofá azul donde el monarca guardaba “la bandera española que fue a la Luna, coches en miniatura, retratos familiares, obras de arte, fotos de vacaciones y de amigos”. Otro de los tesoros que conservaba era “la bicicleta con la que Miguel Induráin ganó cinco veces el Tour de Francia”.

El rey Juan Carlos sigue protagonizando titulares dentro y fuera de nuestras fronteras. El monarca concedió una entrevista a la televisión francesa con motivo de la publicación de sus memorias, “Reconciliación”.

Por otro lado, en su biblioteca tenía una colección con los libros de ¿Qué es un rey para ti?: “Un concurso lanzado al principio de mi reinado para que los niños dibujaran o contaran cómo me veían”. “Me encantaba hojearlos de vez en cuando y descubrir dibujos y textos llenos de humor y picardía. Impresiona lo que son capaces de transmitir los niños”, narra Juan Carlos.

La decoración de Zarzuela

Sus “estancias privadas”, compuestas por su dormitorio, su vestidor y su baño, estaban en el piso de arriba y tenían las paredes de color crema. Aquí el rey emérito también tenía varias fotografías de su círculo cercano: “Me encantaba estar rodeado de sus rostros”.

También ha desvelado que había un túnel que conectaba con las oficinas del personal de la familia real y es en este largo pasillo donde el rey eligió la decoración más extraña y cómica del palacio: “Hice colocar caricaturas mías publicadas en la prensa, camisetas de fútbol y raquetas dedicadas”.

Felipe VI en Zarzuela (Europa
Felipe VI en Zarzuela (Europa Press / Fernando Calvo)

Don Juan Carlos asegura que la ornamentación de Zarzuela tenía su propio sello: “No es una decoración dictada por la tradición o por un decorador, es una disposición muy personal y libre”. “Remodelé la Zarzuela según mi estilo de vida y mis aficiones”, añade sobre el palacio en el que todavía vive su mujer, la reina Sofía.

Las comidas de la familia real

Su despacho, con paredes revestidas de madera, es una de las salas más conocidas por los españoles: “En ella grabé muchos discursos, entre ellos el del 23F”. El monarca se reunía cada día en el comedor con su mujer y su hermana Irene, que también permanece a día de hoy en el palacio, para comer.

Los reyes eméritos don Juan
Los reyes eméritos don Juan Carlos I y doña Sofía, en una fotografía de archivo (Eduardo Parra / Europa Press)

En ocasiones, algunos miembros de la familia real se unían a ellos durante esas comidas: “A veces nos acompañaban mis hijos, ya casados, o mis hermanas Pilar y Margarita, junto a sus maridos”. Sin embargo, su apretada agenda ponía difícil estos encuentros: ”Si me retrasaba unos minutos, les avisaba para que empezaran sin mí. Siempre he sido muy puntilloso con los horarios".

Temas Relacionados

Rey Juan CarlosMemorias Rey Juan CarlosCasa Real EspañaFamilia Real EspañolaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Hornos, pastelerías y conventos para probar los mejores dulces de la Navidad: estos son los nuevos Soletes Repsol de cada provincia

Entre los más de 300 establecimientos reconocidos por la guía para este invierno, también hay bares para brindar con champán y restaurantes donde celebrar banquetes en buena compañía

Hornos, pastelerías y conventos para

La escalada de precios y la falta de estabilidad laboral expulsan a los jóvenes del mercado de compra de vivienda, pero también del alquiler

Las operaciones de compraventa y la demanda de alquiler por parte de menores de 25 años caen a medida que las nuevas generaciones retrasan su emancipación, según un estudio de Fotocasa

La escalada de precios y

El lado menos conocido de Óscar Casas: de vivir con sus padres a su discreta historia de amor con Ana Mena

El hermano de Mario Casas acude este jueves, 4 de diciembre, como invitado a ‘El Hormiguero’ para hablar de su nueva película

El lado menos conocido de

Grandes propietarios, okupas y una ley migratoria “racista”: los acuerdos que exige Junts y que son incompatibles con la mayoría del Gobierno

Algunas de las leyes que piden los de Puigdemont podrían salir adelante en el Congreso con una mayoría alternativa, independientemente de lo que voten los socialistas

Grandes propietarios, okupas y una

Pedro Sánchez recibe a Marruecos en la Moncloa con la migración y la autonomía del Sáhara como temas principales

La última Reunión de Alto Nivel entre los dos países fue en 2023 en Rabat

Pedro Sánchez recibe a Marruecos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Grandes propietarios, okupas y una

Grandes propietarios, okupas y una ley migratoria “racista”: los acuerdos que exige Junts y que son incompatibles con la mayoría del Gobierno

Pedro Sánchez recibe a Marruecos en la Moncloa con la migración y la autonomía del Sáhara como temas principales

El Gobierno de Ayuso ha pagado en los primeros nueve meses de año 228 millones extras a los cinco hospitales ‘públicos’ de Quirón y Ribera Salud

María Rostagno, psicóloga: “La nueva generación de padres tiene dificultades para tolerar la frustración de sus hijos”

Las claves del caso de la madre y su bebé desaparecidas en 1987, reabierto este año: la Policía da por terminada la búsqueda en una balsa tras dos días de operativo

ECONOMÍA

La escalada de precios y

La escalada de precios y la falta de estabilidad laboral expulsan a los jóvenes del mercado de compra de vivienda, pero también del alquiler

Ley de Propiedad Horizontal: el Supremo obliga a los nuevos propietarios de una vivienda a pagar las cuotas comunitarias de los tres años anteriores a la compra

Juanma Lorente, abogado: “Tienes dos semanas de permiso retribuido en tu trabajo a partir del 1 de enero si cumples con este requisito”

Europa confirma que prohibirá gradualmente las importaciones de gas ruso a partir de abril de 2026

Víctor Arpa, abogado, sobre la cita con el Tribunal Médico: “Tu ropa puede influir en la valoración que hagan”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga