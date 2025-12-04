La peculiar decoración que el rey Juan Carlos eligió para Zarzuela: “Hice colocar caricaturas mías publicadas en la prensa”

Juan Carlos I, en imagen de archivo (Europa Press)

Las memorias del rey Juan Carlos ya se publicaron en Francia el mes pasado, pero ahora que por fin han llegado a España se está analizando cada detalle de lo narrado por el monarca. Entre la multitud de anécdotas que narra a lo largo del libro, el rey emérito describe cómo decoró el Palacio de la Zarzuela cuando comenzó su reinado.

Distribuidas por las estancias del palacio, don Juan Carlos guardaba multitud de reliquias únicas que cualquiera habría querido tener. Destaca el salón azul que estaba al lado de su despacho, una sala que describe como “luminosa, sencilla y cómoda”, porque no le gustan “los dorados ni los muebles ostentosos”.

Es en esta estancia que tenía un sofá azul donde el monarca guardaba “la bandera española que fue a la Luna, coches en miniatura, retratos familiares, obras de arte, fotos de vacaciones y de amigos”. Otro de los tesoros que conservaba era “la bicicleta con la que Miguel Induráin ganó cinco veces el Tour de Francia”.

El rey Juan Carlos sigue protagonizando titulares dentro y fuera de nuestras fronteras. El monarca concedió una entrevista a la televisión francesa con motivo de la publicación de sus memorias, “Reconciliación”.

Por otro lado, en su biblioteca tenía una colección con los libros de ¿Qué es un rey para ti?: “Un concurso lanzado al principio de mi reinado para que los niños dibujaran o contaran cómo me veían”. “Me encantaba hojearlos de vez en cuando y descubrir dibujos y textos llenos de humor y picardía. Impresiona lo que son capaces de transmitir los niños”, narra Juan Carlos.

La decoración de Zarzuela

Sus “estancias privadas”, compuestas por su dormitorio, su vestidor y su baño, estaban en el piso de arriba y tenían las paredes de color crema. Aquí el rey emérito también tenía varias fotografías de su círculo cercano: “Me encantaba estar rodeado de sus rostros”.

También ha desvelado que había un túnel que conectaba con las oficinas del personal de la familia real y es en este largo pasillo donde el rey eligió la decoración más extraña y cómica del palacio: “Hice colocar caricaturas mías publicadas en la prensa, camisetas de fútbol y raquetas dedicadas”.

Felipe VI en Zarzuela (Europa Press / Fernando Calvo)

Don Juan Carlos asegura que la ornamentación de Zarzuela tenía su propio sello: “No es una decoración dictada por la tradición o por un decorador, es una disposición muy personal y libre”. “Remodelé la Zarzuela según mi estilo de vida y mis aficiones”, añade sobre el palacio en el que todavía vive su mujer, la reina Sofía.

Las comidas de la familia real

Su despacho, con paredes revestidas de madera, es una de las salas más conocidas por los españoles: “En ella grabé muchos discursos, entre ellos el del 23F”. El monarca se reunía cada día en el comedor con su mujer y su hermana Irene, que también permanece a día de hoy en el palacio, para comer.

Los reyes eméritos don Juan Carlos I y doña Sofía, en una fotografía de archivo (Eduardo Parra / Europa Press)

En ocasiones, algunos miembros de la familia real se unían a ellos durante esas comidas: “A veces nos acompañaban mis hijos, ya casados, o mis hermanas Pilar y Margarita, junto a sus maridos”. Sin embargo, su apretada agenda ponía difícil estos encuentros: ”Si me retrasaba unos minutos, les avisaba para que empezaran sin mí. Siempre he sido muy puntilloso con los horarios".