El rey Juan Carlos se pronuncia sobre su desnudo robado en un yate: “Ningún periódico español quiso publicarlo”

El monarca narra en sus memorias cómo las imágenes se vendieron a la prensa italiana y lo poco que le gusta que se hable de su vida privada

Juan Carlos I y su
Juan Carlos I y su desnudo (France 3 / Novella)

Las memorias del rey emérito Juan Carlos I ya están disponibles en España, lo que supone que hay publicadas un sinfín de anécdotas sobre sus vivencias antes, durante y después de su reinado. Por ejemplo, el monarca recuerda cuando le hicieron una foto desnudo, aunque no llegó a ser publicada en España.

Antes de narrar el episodio de la polémica imagen, don Juan Carlos escribe sobre lo poco que le gusta hablar de su vida privada. De hecho, el capítulo se titula “Mi vida privada... que ya no es tan privada” y es algo que todavía a día de hoy no ha superado: “Ya he dicho que me molesta ver mis problemas de salud comentados por la prensa”.

El rey emérito asegura que antes había mucha más privacidad: “En el pasado, los muros de palacio protegían la vida cotidiana de la familia real y solo la corte estaba al tanto de sus vicisitudes”. Él mismo lo vivió, ya que cuando comenzó su reinado el foco estaba en “los desafíos políticos”, pero después la cosa cambió.

El rey Juan Carlos sigue protagonizando titulares dentro y fuera de nuestras fronteras. El monarca concedió una entrevista a la televisión francesa con motivo de la publicación de sus memorias, “Reconciliación”.

“Consiguieron hacerme una foto desnudo, tomando el sol en mi yate, que se vendió a la prensa italiana”, narra en sus memorias sobre lo que sucedió el verano de 1989 en Mallorca. La imagen tuvo proyección internacional, aunque tuvo suerte de que a nivel nacional “ningún periódico español quiso publicarla”. Eso sí, muy a su pesar, a día de hoy la imagen recorre todo internet.

La vida privada de la familia real

“En aquella época todavía se respetaba la institución de la Corona”, asegura agradecido de que la imagen no se distribuyese. Don Juan Carlos marca el inicio de ese interés por su vida privada en los 90: “Con la aparición de la prensa rosa y la estabilización de nuestro país como potencia europea, empezaron a surgir rumores y especulaciones sobre mi vida privada.

Antonio Montero fue uno de esos paparazzi que consiguió fotografiar al rey tomando el sol desnudo. “Aparece el rey boca arriba en la segunda cubierta, porque el barco Fortuna tenía dos. Sale completamente desnudo y la verdad, es una fotografía completamente inesperada; nunca piensas que vas a ir a hacer este tipo de foto”, aseguró el fotógrafo en El precio de..., donde 35 años más tarde se expusieron las imágenes.

Juan Carlos I, en imagen
Juan Carlos I, en imagen de archivo (Europa Press)

La versión de los ‘paparazzi’

En el mismo programa, Fernando Sacristán también dio su versión: “Ese día había un atentado de ETA en Madrid y no salió el Fortuna a la hora de siempre, salió en torno a las 13:30 y llegó a una zona donde el rey aparcaba. El rey subió, se tumbó y se quitó el bañador, y nos juntamos como 12 personas... Pasamos horas haciendo fotos”.

Sin embargo, por muchas fotografías que hicieran, fue un material muy difícil de vender en España. “Nos estábamos enfrentando entre comillas, a un estado, a un rey y a un poder. Estábamos en el club náutico y entró don Juan Carlos y dijo ‘si queréis guerra la vais a tener’”, relató Sacristán en el espacio de Telecinco presentado por Santi Acosta.

